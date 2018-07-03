Додано: Сер 04 лип, 2018 00:25

jabba написав: Я не знаю что и как у вас скачет в мыслях особенно с течением большого времени - нескольких десятков минут или даже одних суток, но обсуждалось одно единственное лидерство, не имеющее не то что двух но даже полутора разных толкований и пониманий - обсуждалось эмиссия страной основной резервной мировой валюты. Коей до фактического поражения Англии во второй мировой войне безраздельно был английский фунт. А доллар ФРС был до 2 мировой войны диковинной экзотикой в мировой торговле и валютных резервах - типо как сейчас канадский доллар. Я не знаю что и как у вас скачет в мыслях особенно с течением большого времени - нескольких десятков минут или даже одних суток, но обсуждалось одно единственное лидерство, не имеющее не то что двух но даже полутора разных толкований и пониманий - обсуждалось эмиссия страной основной резервной мировой валюты. Коей до фактического поражения Англии во второй мировой войне безраздельно был английский фунт. А доллар ФРС был до 2 мировой войны диковинной экзотикой в мировой торговле и валютных резервах - типо как сейчас канадский доллар.

Мы обсуждаем - факторы влияния на динамику цен на золото, а не какие-то куски тем. Отвлеченное лидерство - темы не раскроет. Это хорошо, что вы в курсе про таллер ? Только много огрехов в контексте темы нашей . Так назывались английские монеты - которые ходили в Америке с начала, американских монет не было - это период завоевания Америки был. А бумажные доллары возникли как бумажная гарантия, документ - что люди смогут поменять их на серебо и золото- то бишь на талеры, которых было больше всего. Поскольку тот же таллер был из серебра ( и золота?) - то лидерство тут не Англии было, а именно серебра и золота в смысле мерила ценности и накопления ценностей. Вы все-таки определитесь с лидерством = у вас это веский аргумент в теме о прогнозе цен на золото - но этот аргумент на деле ни о чем не говорит. Определитесь - почему лидер - тот кто эмитирует монеты из серебра и золота? В чем лидерство ? Кстати - в тот период ходили и испанские монеты, и голландские - были бы они из драгметаллов. Кто их штамповал - было не важно.Первый раз тут от вас слышу - про то, что Англия проиграла 2 мировую войну. А она в ней участвовала хоть? Фактически нет. В чем проигрыш ? Я вообще думал вы про 17-18 век..... Торговля в первой половине 20 века была не особо бурная - международная. Это связано с транспортировкой. Самолетов транспортных не было. Плавание - длительное и дорогостоящее до США. Торговали в основном в Европе, меньше в Азии и Африке. Никогда не слышал что бы в ЗВР государства хранились фунты стерлингов? И они наверное были обеспечены золотом и серебром? так что торговали за серебро и золото - символом которых был фунт.Кстати - разумным людям планеты Земля не нужно и бессмысленно "лидерство" - людям нужно благополучие. Но при чем тут цены на золото ?