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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1757175817591760
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:52

  Волгарь написав:
Скажите, в ходе описанного процесса доллар будет выполнять функцию мировой валюты ?

Безусловно. Как минимум до середины следующего десятилетия никаких принципиальных изменений не предвидится, но доля расчетов через доллар немного уменьшится. Да и начавшееся погашение части американских обязательств деньгами (ввиду невозможности полностью разместить новые на рынке) еще несколько лет не окажет на этот процесс принципиального влияния. Но, видимо, в начале 30-х годов доллар превратится в обычную валюту, а на рынке будут властвовать юань/возможно индийская рупия (как обслуживающие 2 самые большие экономики мира) и золото.


Мне кажется ранее представленная схема содержит две компоненты инфляционную и девальвационную. Сомневаюсь, что подобное решение с долгом применимо к мировой резервной валюте. В противном случае - это отказ от функции доллара как мировых денег. Какие силы будут реализовывать эту концепцию ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:18

  ЛАД написав:Кстати, давно не интересовался практикой покупки-продажи золота в Украине.
Кто-то может просветить?
Как сейчас обстоит дело с покупкой в банках (наличие, сколько можно купить за один раз)?
Куда лучше и легче сдавать - в банки, ювелирам, ещё куда?

Слитки в банках покупают ювелиры и ювелирные фирмы, как сырье для производства ювелирных украшений. Покупать слитки для личного хранения в банках и с рук не стоит, так как потом возникают проблемы с реализацией купленных слитков. Слитки очень плохо защищены от подделок и потом возникает масса проблем с доказательством подлинности слитков. Пилить слитки нельзя, а как иначе проверить? Попилят для проверки, уже неточный вес и деформация и так далее. Слитки не годятся для личных инвестиций, слитки это сугубо ювелирное сырье для ювелирной промышленности.
Для инвестиций выпускаются инвестиционные украинские и российские золотые монеты, которые значительно лучше защищены от подделок. Лично я использую для покупки-продажи аукционную интернет-площадку "Виолити". Здесь можно купить и продать золотые пятерки и десятки Николая 2 с аукциона и по сегодняшней рыночной цене, иностранные золотые монеты. Продаются и покупаются также николаевские и советские серебряные рубли и полтинники. С продажей и покупкой нет никаких проблем и разницы в цене между покупкой и продажей тоже почти нет. По поводу подлинности монет можно проконсультироваться здесь же на форуме Виолити. Для тренировки и набивания репутации можно начать с покупки и продажи серебряных монет. Аукцион берет комиссию от продажи в размере от 6 до 2 процентов, чем больше сумма тем меньше процент комиссии, комиссию платит продавец.
Есть еще вариант: открыть ломбард и скупать золото у населения по цене лома.
Дядюшка Скрудж
 
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  #<1 ... 1757175817591760
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