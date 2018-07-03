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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1757175817591760 Додано: Сер 04 лип, 2018 10:52 Волгарь написав: Скажите, в ходе описанного процесса доллар будет выполнять функцию мировой валюты ?

Безусловно. Как минимум до середины следующего десятилетия никаких принципиальных изменений не предвидится, но доля расчетов через доллар немного уменьшится. Да и начавшееся погашение части американских обязательств деньгами (ввиду невозможности полностью разместить новые на рынке) еще несколько лет не окажет на этот процесс принципиального влияния. Но, видимо, в начале 30-х годов доллар превратится в обычную валюту, а на рынке будут властвовать юань/возможно индийская рупия (как обслуживающие 2 самые большие экономики мира) и золото. Безусловно. Как минимум до середины следующего десятилетия никаких принципиальных изменений не предвидится, но доля расчетов через доллар немного уменьшится. Да и начавшееся погашение части американских обязательств деньгами (ввиду невозможности полностью разместить новые на рынке) еще несколько лет не окажет на этот процесс принципиального влияния. Но, видимо, в начале 30-х годов доллар превратится в обычную валюту, а на рынке будут властвовать юань/возможно индийская рупия (как обслуживающие 2 самые большие экономики мира) и золото.



Мне кажется ранее представленная схема содержит две компоненты инфляционную и девальвационную. Сомневаюсь, что подобное решение с долгом применимо к мировой резервной валюте. В противном случае - это отказ от функции доллара как мировых денег. Какие силы будут реализовывать эту концепцию ? Мне кажется ранее представленная схема содержит две компоненты инфляционную и девальвационную. Сомневаюсь, что подобное решение с долгом применимо к мировой резервной валюте. В противном случае - это отказ от функции доллара как мировых денег. Какие силы будут реализовывать эту концепцию ? tumos Повідомлень: 846 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лип, 2018 11:18 ЛАД написав: Кстати, давно не интересовался практикой покупки-продажи золота в Украине.

Кто-то может просветить?

Как сейчас обстоит дело с покупкой в банках (наличие, сколько можно купить за один раз)?

Куда лучше и легче сдавать - в банки, ювелирам, ещё куда? Кстати, давно не интересовался практикой покупки-продажи золота в Украине.Кто-то может просветить?Как сейчас обстоит дело с покупкой в банках (наличие, сколько можно купить за один раз)?Куда лучше и легче сдавать - в банки, ювелирам, ещё куда?

Слитки в банках покупают ювелиры и ювелирные фирмы, как сырье для производства ювелирных украшений. Покупать слитки для личного хранения в банках и с рук не стоит, так как потом возникают проблемы с реализацией купленных слитков. Слитки очень плохо защищены от подделок и потом возникает масса проблем с доказательством подлинности слитков. Пилить слитки нельзя, а как иначе проверить? Попилят для проверки, уже неточный вес и деформация и так далее. Слитки не годятся для личных инвестиций, слитки это сугубо ювелирное сырье для ювелирной промышленности.

Для инвестиций выпускаются инвестиционные украинские и российские золотые монеты, которые значительно лучше защищены от подделок. Лично я использую для покупки-продажи аукционную интернет-площадку "Виолити". Здесь можно купить и продать золотые пятерки и десятки Николая 2 с аукциона и по сегодняшней рыночной цене, иностранные золотые монеты. Продаются и покупаются также николаевские и советские серебряные рубли и полтинники. С продажей и покупкой нет никаких проблем и разницы в цене между покупкой и продажей тоже почти нет. По поводу подлинности монет можно проконсультироваться здесь же на форуме Виолити. Для тренировки и набивания репутации можно начать с покупки и продажи серебряных монет. Аукцион берет комиссию от продажи в размере от 6 до 2 процентов, чем больше сумма тем меньше процент комиссии, комиссию платит продавец.

Есть еще вариант: открыть ломбард и скупать золото у населения по цене лома. Слитки в банках покупают ювелиры и ювелирные фирмы, как сырье для производства ювелирных украшений. Покупать слитки для личного хранения в банках и с рук не стоит, так как потом возникают проблемы с реализацией купленных слитков. Слитки очень плохо защищены от подделок и потом возникает масса проблем с доказательством подлинности слитков. Пилить слитки нельзя, а как иначе проверить? Попилят для проверки, уже неточный вес и деформация и так далее. Слитки не годятся для личных инвестиций, слитки это сугубо ювелирное сырье для ювелирной промышленности.Для инвестиций выпускаются инвестиционные украинские и российские золотые монеты, которые значительно лучше защищены от подделок. Лично я использую для покупки-продажи аукционную интернет-площадку "Виолити". Здесь можно купить и продать золотые пятерки и десятки Николая 2 с аукциона и по сегодняшней рыночной цене, иностранные золотые монеты. Продаются и покупаются также николаевские и советские серебряные рубли и полтинники. С продажей и покупкой нет никаких проблем и разницы в цене между покупкой и продажей тоже почти нет. По поводу подлинности монет можно проконсультироваться здесь же на форуме Виолити. Для тренировки и набивания репутации можно начать с покупки и продажи серебряных монет. Аукцион берет комиссию от продажи в размере от 6 до 2 процентов, чем больше сумма тем меньше процент комиссии, комиссию платит продавец.Есть еще вариант: открыть ломбард и скупать золото у населения по цене лома. Дядюшка Скрудж Повідомлень: 55 З нами з: 02.06.18 Подякував: 56 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1757175817591760 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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