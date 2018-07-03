Волгарь написав:Скажите, в ходе описанного процесса доллар будет выполнять функцию мировой валюты ?
Безусловно. Как минимум до середины следующего десятилетия никаких принципиальных изменений не предвидится, но доля расчетов через доллар немного уменьшится. Да и начавшееся погашение части американских обязательств деньгами (ввиду невозможности полностью разместить новые на рынке) еще несколько лет не окажет на этот процесс принципиального влияния. Но, видимо, в начале 30-х годов доллар превратится в обычную валюту, а на рынке будут властвовать юань/возможно индийская рупия (как обслуживающие 2 самые большие экономики мира) и золото.
Мне кажется ранее представленная схема содержит две компоненты инфляционную и девальвационную. Сомневаюсь, что подобное решение с долгом применимо к мировой резервной валюте. В противном случае - это отказ от функции доллара как мировых денег. Какие силы будут реализовывать эту концепцию ?