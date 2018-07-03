Скажите, в ходе описанного процесса доллар будет выполнять функцию мировой валюты ?
Безусловно. Как минимум до середины следующего десятилетия никаких принципиальных изменений не предвидится, но доля расчетов через доллар немного уменьшится. Да и начавшееся погашение части американских обязательств деньгами (ввиду невозможности полностью разместить новые на рынке) еще несколько лет не окажет на этот процесс принципиального влияния. Но, видимо, в начале 30-х годов доллар превратится в обычную валюту, а на рынке будут властвовать юань/возможно индийская рупия (как обслуживающие 2 самые большие экономики мира) и золото.
Мне кажется ранее представленная схема содержит две компоненты инфляционную и девальвационную. Сомневаюсь, что подобное решение с долгом применимо к мировой резервной валюте. В противном случае - это отказ от функции доллара как мировых денег. Какие силы будут реализовывать эту концепцию ?
ЛАД написав:Кстати, давно не интересовался практикой покупки-продажи золота в Украине. Кто-то может просветить? Как сейчас обстоит дело с покупкой в банках (наличие, сколько можно купить за один раз)? Куда лучше и легче сдавать - в банки, ювелирам, ещё куда?
Слитки в банках покупают ювелиры и ювелирные фирмы, как сырье для производства ювелирных украшений. Покупать слитки для личного хранения в банках и с рук не стоит, так как потом возникают проблемы с реализацией купленных слитков. Слитки очень плохо защищены от подделок и потом возникает масса проблем с доказательством подлинности слитков. Пилить слитки нельзя, а как иначе проверить? Попилят для проверки, уже неточный вес и деформация и так далее. Слитки не годятся для личных инвестиций, слитки это сугубо ювелирное сырье для ювелирной промышленности. Для инвестиций выпускаются инвестиционные украинские и российские золотые монеты, которые значительно лучше защищены от подделок. Лично я использую для покупки-продажи аукционную интернет-площадку "Виолити". Здесь можно купить и продать золотые пятерки и десятки Николая 2 с аукциона и по сегодняшней рыночной цене, иностранные золотые монеты. Продаются и покупаются также николаевские и советские серебряные рубли и полтинники. С продажей и покупкой нет никаких проблем и разницы в цене между покупкой и продажей тоже почти нет. По поводу подлинности монет можно проконсультироваться здесь же на форуме Виолити. Для тренировки и набивания репутации можно начать с покупки и продажи серебряных монет. Аукцион берет комиссию от продажи в размере от 6 до 2 процентов, чем больше сумма тем меньше процент комиссии, комиссию платит продавец. Есть еще вариант: открыть ломбард и скупать золото у населения по цене лома.
tumos написав:Мне кажется ранее представленная схема содержит две компоненты инфляционную и девальвационную. Сомневаюсь, что подобное решение с долгом применимо к мировой резервной валюте. В противном случае - это отказ от функции доллара как мировых денег. Какие силы будут реализовывать эту концепцию ?
Простите, но этот сценарий - НЕ ЖЕСТ ДОБРОЙ ВОЛИ, а единственная возможность рефинансировать долг. США находится в положении велосипедиста - чтобы не упасть нужно крутить педали, чтобы финансировать дефицит бюджета и рефинансировать госдолг нужно выпускать новые обязательства во всевозрастающих количествах. В 17-ом мне еще удавалась зайти на http://simfa.org/, где публиковались данные о новых заимствованиях и погашениях старых, в 18-ом - не могу туда попасть. Но почти уверен, что в этом году объем ежегодных выпусков приблизится к 10 трлн. долларов (против 2 в начале века). Понятно, что при объеме госдолга, который уже к концу этого года приблизится к 21,5 трлн http://usdebtclock.org/current-rates.html и буде т расти минимум на 700 млрд. в год ставка выше 4,5% является критической - рынок просто не вместит новые объемы, и начнется частичное рефинансирование за счет эмиссии.
Волгарь написав:Простите, но этот сценарий - НЕ ЖЕСТ ДОБРОЙ ВОЛИ, а единственная возможность рефинансировать долг.
Я расценил сценарий:
Волгарь написав:Работа денежного насоса заключается в том, что для рефиннасирования старых долгов и покрытия дефицита бюджета Казначейство каждый год размещает все более возрастающий объем обязательств. В какой-то момент (видимо, в середине следующего десятилетия) мировой финансовый рынок не сможет абсорбировать весь этот объем при практически любой доходности, и часть долга начнет выплачиваться...долларами. Чем больше будет эта доля, тем ниже будет курс доллара и выше доходность по обязательствам. В результате, обязательства перестанут покупать в принципе, и долг буде погашаться просто выпуском все новых долларов, падающих в цене.
не как возможность рефинансировать долг, а как способ избавления от долга. Это сценарий, на мой взгляд, имеет признаки дефолта по своим обязательствам.