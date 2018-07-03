Додано: Сер 04 лип, 2018 11:18

ЛАД написав: Кстати, давно не интересовался практикой покупки-продажи золота в Украине.

Кто-то может просветить?

Как сейчас обстоит дело с покупкой в банках (наличие, сколько можно купить за один раз)?

Куда лучше и легче сдавать - в банки, ювелирам, ещё куда? Кстати, давно не интересовался практикой покупки-продажи золота в Украине.Кто-то может просветить?Как сейчас обстоит дело с покупкой в банках (наличие, сколько можно купить за один раз)?Куда лучше и легче сдавать - в банки, ювелирам, ещё куда?

Слитки в банках покупают ювелиры и ювелирные фирмы, как сырье для производства ювелирных украшений. Покупать слитки для личного хранения в банках и с рук не стоит, так как потом возникают проблемы с реализацией купленных слитков. Слитки очень плохо защищены от подделок и потом возникает масса проблем с доказательством подлинности слитков. Пилить слитки нельзя, а как иначе проверить? Попилят для проверки, уже неточный вес и деформация и так далее. Слитки не годятся для личных инвестиций, слитки это сугубо ювелирное сырье для ювелирной промышленности.Для инвестиций выпускаются инвестиционные украинские и российские золотые монеты, которые значительно лучше защищены от подделок. Лично я использую для покупки-продажи аукционную интернет-площадку "Виолити". Здесь можно купить и продать золотые пятерки и десятки Николая 2 с аукциона и по сегодняшней рыночной цене, иностранные золотые монеты. Продаются и покупаются также николаевские и советские серебряные рубли и полтинники. С продажей и покупкой нет никаких проблем и разницы в цене между покупкой и продажей тоже почти нет. По поводу подлинности монет можно проконсультироваться здесь же на форуме Виолити. Для тренировки и набивания репутации можно начать с покупки и продажи серебряных монет. Аукцион берет комиссию от продажи в размере от 6 до 2 процентов, чем больше сумма тем меньше процент комиссии, комиссию платит продавец.Есть еще вариант: открыть ломбард и скупать золото у населения по цене лома.