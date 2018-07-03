Скажите, в ходе описанного процесса доллар будет выполнять функцию мировой валюты ?
Безусловно. Как минимум до середины следующего десятилетия никаких принципиальных изменений не предвидится, но доля расчетов через доллар немного уменьшится. Да и начавшееся погашение части американских обязательств деньгами (ввиду невозможности полностью разместить новые на рынке) еще несколько лет не окажет на этот процесс принципиального влияния. Но, видимо, в начале 30-х годов доллар превратится в обычную валюту, а на рынке будут властвовать юань/возможно индийская рупия (как обслуживающие 2 самые большие экономики мира) и золото.
Мне кажется ранее представленная схема содержит две компоненты инфляционную и девальвационную. Сомневаюсь, что подобное решение с долгом применимо к мировой резервной валюте. В противном случае - это отказ от функции доллара как мировых денег. Какие силы будут реализовывать эту концепцию ?
ЛАД написав:Кстати, давно не интересовался практикой покупки-продажи золота в Украине. Кто-то может просветить? Как сейчас обстоит дело с покупкой в банках (наличие, сколько можно купить за один раз)? Куда лучше и легче сдавать - в банки, ювелирам, ещё куда?
Слитки в банках покупают ювелиры и ювелирные фирмы, как сырье для производства ювелирных украшений. Покупать слитки для личного хранения в банках и с рук не стоит, так как потом возникают проблемы с реализацией купленных слитков. Слитки очень плохо защищены от подделок и потом возникает масса проблем с доказательством подлинности слитков. Пилить слитки нельзя, а как иначе проверить? Попилят для проверки, уже неточный вес и деформация и так далее. Слитки не годятся для личных инвестиций, слитки это сугубо ювелирное сырье для ювелирной промышленности. Для инвестиций выпускаются инвестиционные украинские и российские золотые монеты, которые значительно лучше защищены от подделок. Лично я использую для покупки-продажи аукционную интернет-площадку "Виолити". Здесь можно купить и продать золотые пятерки и десятки Николая 2 с аукциона и по сегодняшней рыночной цене, иностранные золотые монеты. Продаются и покупаются также николаевские и советские серебряные рубли и полтинники. С продажей и покупкой нет никаких проблем и разницы в цене между покупкой и продажей тоже почти нет. По поводу подлинности монет можно проконсультироваться здесь же на форуме Виолити. Для тренировки и набивания репутации можно начать с покупки и продажи серебряных монет. Аукцион берет комиссию от продажи в размере от 6 до 2 процентов, чем больше сумма тем меньше процент комиссии, комиссию платит продавец. Есть еще вариант: открыть ломбард и скупать золото у населения по цене лома.
tumos написав:Мне кажется ранее представленная схема содержит две компоненты инфляционную и девальвационную. Сомневаюсь, что подобное решение с долгом применимо к мировой резервной валюте. В противном случае - это отказ от функции доллара как мировых денег. Какие силы будут реализовывать эту концепцию ?
Простите, но этот сценарий - НЕ ЖЕСТ ДОБРОЙ ВОЛИ, а единственная возможность рефинансировать долг. США находится в положении велосипедиста - чтобы не упасть нужно крутить педали, чтобы финансировать дефицит бюджета и рефинансировать госдолг нужно выпускать новые обязательства во всевозрастающих количествах. В 17-ом мне еще удавалась зайти на http://simfa.org/, где публиковались данные о новых заимствованиях и погашениях старых, в 18-ом - не могу туда попасть. Но почти уверен, что в этом году объем ежегодных выпусков приблизится к 10 трлн. долларов (против 2 в начале века). Понятно, что при объеме госдолга, который уже к концу этого года приблизится к 21,5 трлн http://usdebtclock.org/current-rates.html и буде т расти минимум на 700 млрд. в год ставка выше 4,5% является критической - рынок просто не вместит новые объемы, и начнется частичное рефинансирование за счет эмиссии.
Волгарь написав:Простите, но этот сценарий - НЕ ЖЕСТ ДОБРОЙ ВОЛИ, а единственная возможность рефинансировать долг.
Я расценил сценарий:
Волгарь написав:Работа денежного насоса заключается в том, что для рефиннасирования старых долгов и покрытия дефицита бюджета Казначейство каждый год размещает все более возрастающий объем обязательств. В какой-то момент (видимо, в середине следующего десятилетия) мировой финансовый рынок не сможет абсорбировать весь этот объем при практически любой доходности, и часть долга начнет выплачиваться...долларами. Чем больше будет эта доля, тем ниже будет курс доллара и выше доходность по обязательствам. В результате, обязательства перестанут покупать в принципе, и долг буде погашаться просто выпуском все новых долларов, падающих в цене.
не как возможность рефинансировать долг, а как способ избавления от долга. Это сценарий, на мой взгляд, имеет признаки дефолта по своим обязательствам.
Волгарь написав:Простите, но этот сценарий - НЕ ЖЕСТ ДОБРОЙ ВОЛИ, а единственная возможность рефинансировать долг.
Я расценил сценарий:
Волгарь написав:Работа денежного насоса заключается в том, что для рефиннасирования старых долгов и покрытия дефицита бюджета Казначейство каждый год размещает все более возрастающий объем обязательств. В какой-то момент (видимо, в середине следующего десятилетия) мировой финансовый рынок не сможет абсорбировать весь этот объем при практически любой доходности, и часть долга начнет выплачиваться...долларами. Чем больше будет эта доля, тем ниже будет курс доллара и выше доходность по обязательствам. В результате, обязательства перестанут покупать в принципе, и долг буде погашаться просто выпуском все новых долларов, падающих в цене.
не как возможность рефинансировать долг, а как способ избавления от долга. Это сценарий, на мой взгляд, имеет признаки дефолта по своим обязательствам.
Нет не имеет - Казначейство США гарантирует, что на дату погашения владелец облигации получит 1000 долларов (например). Сейчас он ПОЛУЧАЕТ эти деньги и на 90%+ суммы покупает на них облигацию свежего выпуска. А лет через 7 он будет покупать свежие облигации на сумму 50-% от вырученных за продажу или просто заберет деньги. Вопрос в том, куда пойдет эта избыточная ликвидность. Сейчас те 700+ млрд., которые ежегодно нетто поступают в бюджет США, правительство тратит на закупку товаров/услуг у американских компаний и выплаты пособий гражданам, которые в свою очередь, покупают товары, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ в основном ЗА ГРАНИЦЕЙ. таким образом происходит стерилизация избыточной долларовой ликвидности ВНЕ США. Как будет выглядеть этот процесс в середине следующего десятилетия - вопрос.
Скажите, в ходе описанного процесса доллар будет выполнять функцию мировой валюты ?
Безусловно. Как минимум до середины следующего десятилетия никаких принципиальных изменений не предвидится, но доля расчетов через доллар немного уменьшится. Да и начавшееся погашение части американских обязательств деньгами (ввиду невозможности полностью разместить новые на рынке) еще несколько лет не окажет на этот процесс принципиального влияния. Но, видимо, в начале 30-х годов доллар превратится в обычную валюту, а на рынке будут властвовать юань/возможно индийская рупия (как обслуживающие 2 самые большие экономики мира) и золото.
Замечу - основная мысль - что на рынке золота манипуляции и любая логика может не сработать. Она как правило и не работает. Последние следы логики в поведении цен на золото пропали в 2017 году. Что касается роли доллара - и валют Китая и Индии. В 2007-2008 году - у меня появилось немного денег и нужно было их сохранить ( а лучше и приумножить , но максимально надежно и без особого риска). Как раз в этот период - Экономика Китая была на подъеме бурном, и у меня была мысль - часть денег поменять на юани. Мне представлялось что через 1-2-5 лет цены на юань пойдут в гору - так как это было обосновано макро-экономически. После долгих колебаний - я все же не решился купить юани - посчитал это рискованным. И вот прошло более 10 лет. Важно!!! Экономический бурный рост Китая - позади. Но роста юаня так и не случилось, скорее наоборот. Хотя теоретически основная международная валюта доллар - обеспечена именно китайским , а не американским товаром. То есть логики никакой. Проскользнула инфа, что ФРС даже доверило одному китайскому банку печатать доллары. может тут зарыта собака ? Сегодня экономика Китая не в лучшем положении, расти некуда - так как перепроизводство товаров в мире. Поэтому логически - ожидать роста юаня - как бы не с чего. Так же и с рупией. Такое может быть - просто напоминаю , что логика тут пасует. И напишу самый логический вариант, но он и самый фантастический ---- доллар давно стал ( или станет) СП ( совместным предприятием) США и Китая. Не удивлюсь - если он и дальше будет "живее всех живых". И такое возможно.
Я когда-то уже отслеживал - как были выбросы золота по демпинговым ценам - перед его ростом - как раз накануне - больших партий - однажды Францией, однажды Бельгией , Швейцарией, Англией - и это стало очевидным - не удалось удержать рост золота несмотря на ... Если бы удалось остановить рост - мы бы даже не обратили внимания на эти "выбросы". А так часто - продают большие партии золота разные страны выше 10% своего ЗВР накануне значительного скачка. Я думаю - так поддерживают, или пытаются поддержать "основную мировую" валюту все страны , которые ею пользуются. Или ТНК - которые имеют влияние в этих странах и владельцы которых - сами "печатают доллар".
Китай вероятно считает доллар в каком -то смысле "своей валютой". Это моя фантазия - но логически и по некоторым фактам - это самый логичный вариант. Рост юаня в силу экономического кризиса и перепроизводства мирового - тоже не особо логичен в данном периоде.