Додано: Сер 04 лип, 2018 15:22

Волгарь написав: Скажите, в ходе описанного процесса доллар будет выполнять функцию мировой валюты ?

Безусловно. Как минимум до середины следующего десятилетия никаких принципиальных изменений не предвидится, но доля расчетов через доллар немного уменьшится. Да и начавшееся погашение части американских обязательств деньгами (ввиду невозможности полностью разместить новые на рынке) еще несколько лет не окажет на этот процесс принципиального влияния. Но, видимо, в начале 30-х годов доллар превратится в обычную валюту, а на рынке будут властвовать юань/возможно индийская рупия (как обслуживающие 2 самые большие экономики мира) и золото. Безусловно. Как минимум до середины следующего десятилетия никаких принципиальных изменений не предвидится, но доля расчетов через доллар немного уменьшится. Да и начавшееся погашение части американских обязательств деньгами (ввиду невозможности полностью разместить новые на рынке) еще несколько лет не окажет на этот процесс принципиального влияния. Но, видимо, в начале 30-х годов доллар превратится в обычную валюту, а на рынке будут властвовать юань/возможно индийская рупия (как обслуживающие 2 самые большие экономики мира) и золото.

Замечу - основная мысль - что на рынке золота манипуляции и любая логика может не сработать. Она как правило и не работает. Последние следы логики в поведении цен на золото пропали в 2017 году.Что касается роли доллара - и валют Китая и Индии. В 2007-2008 году - у меня появилось немного денег и нужно было их сохранить ( а лучше и приумножить , но максимально надежно и без особого риска). Как раз в этот период - Экономика Китая была на подъеме бурном, и у меня была мысль - часть денег поменять на юани. Мне представлялось что через 1-2-5 лет цены на юань пойдут в гору - так как это было обосновано макро-экономически. После долгих колебаний - я все же не решился купить юани - посчитал это рискованным. И вот прошло более 10 лет. Важно!!! Экономический бурный рост Китая - позади. Но роста юаня так и не случилось, скорее наоборот. Хотя теоретически основная международная валюта доллар - обеспечена именно китайским , а не американским товаром. То есть логики никакой. Проскользнула инфа, что ФРС даже доверило одному китайскому банку печатать доллары. может тут зарыта собака ?Сегодня экономика Китая не в лучшем положении, расти некуда - так как перепроизводство товаров в мире. Поэтому логически - ожидать роста юаня - как бы не с чего. Так же и с рупией. Такое может быть - просто напоминаю , что логика тут пасует.И напишу самый логический вариант, но он и самый фантастический ---- доллар давно стал ( или станет) СП ( совместным предприятием) США и Китая. Не удивлюсь - если он и дальше будет "живее всех живых". И такое возможно.Я когда-то уже отслеживал - как были выбросы золота по демпинговым ценам - перед его ростом - как раз накануне - больших партий - однажды Францией, однажды Бельгией , Швейцарией, Англией - и это стало очевидным - не удалось удержать рост золота несмотря на ... Если бы удалось остановить рост - мы бы даже не обратили внимания на эти "выбросы". А так часто - продают большие партии золота разные страны выше 10% своего ЗВР накануне значительного скачка. Я думаю - так поддерживают, или пытаются поддержать "основную мировую" валюту все страны , которые ею пользуются. Или ТНК - которые имеют влияние в этих странах и владельцы которых - сами "печатают доллар".Китай вероятно считает доллар в каком -то смысле "своей валютой". Это моя фантазия - но логически и по некоторым фактам - это самый логичный вариант. Рост юаня в силу экономического кризиса и перепроизводства мирового - тоже не особо логичен в данном периоде.