kalinavalera1 написав:Волгарь написав:Скажите, в ходе описанного процесса доллар будет выполнять функцию мировой валюты ?
Безусловно. Как минимум до середины следующего десятилетия никаких принципиальных изменений не предвидится, но доля расчетов через доллар немного уменьшится. Да и начавшееся погашение части американских обязательств деньгами (ввиду невозможности полностью разместить новые на рынке) еще несколько лет не окажет на этот процесс принципиального влияния. Но, видимо, в начале 30-х годов доллар превратится в обычную валюту, а на рынке будут властвовать юань/возможно индийская рупия (как обслуживающие 2 самые большие экономики мира) и золото.
Замечу - основная мысль - что на рынке золота манипуляции и любая логика может не сработать. Она как правило и не работает. Последние следы логики в поведении цен на золото пропали в 2017 году.
Что касается роли доллара - и валют Китая и Индии. В 2007-2008 году - у меня появилось немного денег и нужно было их сохранить ( а лучше и приумножить , но максимально надежно и без особого риска). Как раз в этот период - Экономика Китая была на подъеме бурном, и у меня была мысль - часть денег поменять на юани. Мне представлялось что через 1-2-5 лет цены на юань пойдут в гору - так как это было обосновано макро-экономически. После долгих колебаний - я все же не решился купить юани - посчитал это рискованным. И вот прошло более 10 лет. Важно!!! Экономический бурный рост Китая - позади. Но роста юаня так и не случилось, скорее наоборот. Хотя теоретически основная международная валюта доллар - обеспечена именно китайским , а не американским товаром. То есть логики никакой. Проскользнула инфа, что ФРС даже доверило одному китайскому банку печатать доллары. может тут зарыта собака ?
Сегодня экономика Китая не в лучшем положении, расти некуда - так как перепроизводство товаров в мире. Поэтому логически - ожидать роста юаня - как бы не с чего. Так же и с рупией. Такое может быть - просто напоминаю , что логика тут пасует.
И напишу самый логический вариант, но он и самый фантастический ---- доллар давно стал ( или станет) СП ( совместным предприятием) США и Китая. Не удивлюсь - если он и дальше будет "живее всех живых". И такое возможно.
Я когда-то уже отслеживал - как были выбросы золота по демпинговым ценам - перед его ростом - как раз накануне - больших партий - однажды Францией, однажды Бельгией , Швейцарией, Англией - и это стало очевидным - не удалось удержать рост золота несмотря на ... Если бы удалось остановить рост - мы бы даже не обратили внимания на эти "выбросы". А так часто - продают большие партии золота разные страны выше 10% своего ЗВР накануне значительного скачка. Я думаю - так поддерживают, или пытаются поддержать "основную мировую" валюту все страны , которые ею пользуются. Или ТНК - которые имеют влияние в этих странах и владельцы которых - сами "печатают доллар".
Китай вероятно считает доллар в каком -то смысле "своей валютой". Это моя фантазия - но логически и по некоторым фактам - это самый логичный вариант. Рост юаня в силу экономического кризиса и перепроизводства мирового - тоже не особо логичен в данном периоде.
Строго говоря, рост юаня есть - в 2006-ом, когда я был в Нинбо, за доллар давали 8 юаней, сейчас - около 6,5. Но говоря о становлении юаня в качестве резервной валюты, я имел в виду вовсе не рост обменного курса (который может отправить экономику КНР в нокдаун). Как сейчас весь мир торгует с Китаем? Через доллар. Т.е. желая купить партию смартфонов, танзанийский торговец ими должен иметь долларовый счет в банке Найроби, а банк, соответственно, корсчет в американском банке, чтобы через SWIFT осуществить транзакцию. Производитель этой продукции в КНР в свою очередь имеет счет в китайском банке, который имеет корсчет опять же в американском банке. В итоге американская финансовая система обслуживает торговлю, к которой непосредственного отношения не имеет (но имеет свои десятые доли процента с каждой из миллиардов подобных транзакций). Теперь китайцы предлагают большинству стран торговать в юанях - танзанийский банк открывает корсчет в китайском банке, и деньги идут напрямую, без вознаграждения посредников. И чем больше будет доля КНР и Индии в мировой экономике (а, значит, и мировой торговле) тем больше взаиморасчетов будет вестись в юанях/рупиях.
И тут на первый план выходит стабильность этих валют - никто не хочет терять деньги на колебаниях курсов. Юань в этом смысле достаточно стабилен, его много по понятным причинам, поэтому он вполне может заменить доллар в недалеком будущем.