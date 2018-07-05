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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1759176017611762> Додано: Сер 04 лип, 2018 16:00 kalinavalera1 написав: Волгарь написав: Скажите, в ходе описанного процесса доллар будет выполнять функцию мировой валюты ?

Безусловно. Как минимум до середины следующего десятилетия никаких принципиальных изменений не предвидится, но доля расчетов через доллар немного уменьшится. Да и начавшееся погашение части американских обязательств деньгами (ввиду невозможности полностью разместить новые на рынке) еще несколько лет не окажет на этот процесс принципиального влияния. Но, видимо, в начале 30-х годов доллар превратится в обычную валюту, а на рынке будут властвовать юань/возможно индийская рупия (как обслуживающие 2 самые большие экономики мира) и золото. Безусловно. Как минимум до середины следующего десятилетия никаких принципиальных изменений не предвидится, но доля расчетов через доллар немного уменьшится. Да и начавшееся погашение части американских обязательств деньгами (ввиду невозможности полностью разместить новые на рынке) еще несколько лет не окажет на этот процесс принципиального влияния. Но, видимо, в начале 30-х годов доллар превратится в обычную валюту, а на рынке будут властвовать юань/возможно индийская рупия (как обслуживающие 2 самые большие экономики мира) и золото.



Замечу - основная мысль - что на рынке золота манипуляции и любая логика может не сработать. Она как правило и не работает. Последние следы логики в поведении цен на золото пропали в 2017 году.

Что касается роли доллара - и валют Китая и Индии. В 2007-2008 году - у меня появилось немного денег и нужно было их сохранить ( а лучше и приумножить , но максимально надежно и без особого риска). Как раз в этот период - Экономика Китая была на подъеме бурном, и у меня была мысль - часть денег поменять на юани. Мне представлялось что через 1-2-5 лет цены на юань пойдут в гору - так как это было обосновано макро-экономически. После долгих колебаний - я все же не решился купить юани - посчитал это рискованным. И вот прошло более 10 лет. Важно!!! Экономический бурный рост Китая - позади. Но роста юаня так и не случилось, скорее наоборот. Хотя теоретически основная международная валюта доллар - обеспечена именно китайским , а не американским товаром. То есть логики никакой. Проскользнула инфа, что ФРС даже доверило одному китайскому банку печатать доллары. может тут зарыта собака ?

Сегодня экономика Китая не в лучшем положении, расти некуда - так как перепроизводство товаров в мире. Поэтому логически - ожидать роста юаня - как бы не с чего. Так же и с рупией. Такое может быть - просто напоминаю , что логика тут пасует.

И напишу самый логический вариант, но он и самый фантастический ---- доллар давно стал ( или станет) СП ( совместным предприятием) США и Китая. Не удивлюсь - если он и дальше будет "живее всех живых". И такое возможно.



Я когда-то уже отслеживал - как были выбросы золота по демпинговым ценам - перед его ростом - как раз накануне - больших партий - однажды Францией, однажды Бельгией , Швейцарией, Англией - и это стало очевидным - не удалось удержать рост золота несмотря на ... Если бы удалось остановить рост - мы бы даже не обратили внимания на эти "выбросы". А так часто - продают большие партии золота разные страны выше 10% своего ЗВР накануне значительного скачка. Я думаю - так поддерживают, или пытаются поддержать "основную мировую" валюту все страны , которые ею пользуются. Или ТНК - которые имеют влияние в этих странах и владельцы которых - сами "печатают доллар".



Китай вероятно считает доллар в каком -то смысле "своей валютой". Это моя фантазия - но логически и по некоторым фактам - это самый логичный вариант. Рост юаня в силу экономического кризиса и перепроизводства мирового - тоже не особо логичен в данном периоде. Замечу - основная мысль - что на рынке золота манипуляции и любая логика может не сработать. Она как правило и не работает. Последние следы логики в поведении цен на золото пропали в 2017 году.Что касается роли доллара - и валют Китая и Индии. В 2007-2008 году - у меня появилось немного денег и нужно было их сохранить ( а лучше и приумножить , но максимально надежно и без особого риска). Как раз в этот период - Экономика Китая была на подъеме бурном, и у меня была мысль - часть денег поменять на юани. Мне представлялось что через 1-2-5 лет цены на юань пойдут в гору - так как это было обосновано макро-экономически. После долгих колебаний - я все же не решился купить юани - посчитал это рискованным. И вот прошло более 10 лет. Важно!!! Экономический бурный рост Китая - позади. Но роста юаня так и не случилось, скорее наоборот. Хотя теоретически основная международная валюта доллар - обеспечена именно китайским , а не американским товаром. То есть логики никакой. Проскользнула инфа, что ФРС даже доверило одному китайскому банку печатать доллары. может тут зарыта собака ?Сегодня экономика Китая не в лучшем положении, расти некуда - так как перепроизводство товаров в мире. Поэтому логически - ожидать роста юаня - как бы не с чего. Так же и с рупией. Такое может быть - просто напоминаю , что логика тут пасует.И напишу самый логический вариант, но он и самый фантастический ---- доллар давно стал ( или станет) СП ( совместным предприятием) США и Китая. Не удивлюсь - если он и дальше будет "живее всех живых". И такое возможно.Я когда-то уже отслеживал - как были выбросы золота по демпинговым ценам - перед его ростом - как раз накануне - больших партий - однажды Францией, однажды Бельгией , Швейцарией, Англией - и это стало очевидным - не удалось удержать рост золота несмотря на ... Если бы удалось остановить рост - мы бы даже не обратили внимания на эти "выбросы". А так часто - продают большие партии золота разные страны выше 10% своего ЗВР накануне значительного скачка. Я думаю - так поддерживают, или пытаются поддержать "основную мировую" валюту все страны , которые ею пользуются. Или ТНК - которые имеют влияние в этих странах и владельцы которых - сами "печатают доллар".Китай вероятно считает доллар в каком -то смысле "своей валютой". Это моя фантазия - но логически и по некоторым фактам - это самый логичный вариант. Рост юаня в силу экономического кризиса и перепроизводства мирового - тоже не особо логичен в данном периоде.

Строго говоря, рост юаня есть - в 2006-ом, когда я был в Нинбо, за доллар давали 8 юаней, сейчас - около 6,5. Но говоря о становлении юаня в качестве резервной валюты, я имел в виду вовсе не рост обменного курса (который может отправить экономику КНР в нокдаун). Как сейчас весь мир торгует с Китаем? Через доллар. Т.е. желая купить партию смартфонов, танзанийский торговец ими должен иметь долларовый счет в банке Найроби, а банк, соответственно, корсчет в американском банке, чтобы через SWIFT осуществить транзакцию. Производитель этой продукции в КНР в свою очередь имеет счет в китайском банке, который имеет корсчет опять же в американском банке. В итоге американская финансовая система обслуживает торговлю, к которой непосредственного отношения не имеет (но имеет свои десятые доли процента с каждой из миллиардов подобных транзакций). Теперь китайцы предлагают большинству стран торговать в юанях - танзанийский банк открывает корсчет в китайском банке, и деньги идут напрямую, без вознаграждения посредников. И чем больше будет доля КНР и Индии в мировой экономике (а, значит, и мировой торговле) тем больше взаиморасчетов будет вестись в юанях/рупиях.

И тут на первый план выходит стабильность этих валют - никто не хочет терять деньги на колебаниях курсов. Юань в этом смысле достаточно стабилен, его много по понятным причинам, поэтому он вполне может заменить доллар в недалеком будущем. Строго говоря, рост юаня есть - в 2006-ом, когда я был в Нинбо, за доллар давали 8 юаней, сейчас - около 6,5. Но говоря о становлении юаня в качестве резервной валюты, я имел в виду вовсе не рост обменного курса (который может отправить экономику КНР в нокдаун). Как сейчас весь мир торгует с Китаем? Через доллар. Т.е. желая купить партию смартфонов, танзанийский торговец ими должен иметь долларовый счет в банке Найроби, а банк, соответственно, корсчет в американском банке, чтобы через SWIFT осуществить транзакцию. Производитель этой продукции в КНР в свою очередь имеет счет в китайском банке, который имеет корсчет опять же в американском банке. В итоге американская финансовая система обслуживает торговлю, к которой непосредственного отношения не имеет (но имеет свои десятые доли процента с каждой из миллиардов подобных транзакций). Теперь китайцы предлагают большинству стран торговать в юанях - танзанийский банк открывает корсчет в китайском банке, и деньги идут напрямую, без вознаграждения посредников. И чем больше будет доля КНР и Индии в мировой экономике (а, значит, и мировой торговле) тем больше взаиморасчетов будет вестись в юанях/рупиях.И тут на первый план выходит стабильность этих валют - никто не хочет терять деньги на колебаниях курсов. Юань в этом смысле достаточно стабилен, его много по понятным причинам, поэтому он вполне может заменить доллар в недалеком будущем. Волгарь Повідомлень: 4982 З нами з: 12.10.12 Подякував: 15 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лип, 2018 17:35 Волгарь написав: Нет не имеет - Казначейство США гарантирует, что на дату погашения владелец облигации получит 1000 долларов (например). Сейчас он ПОЛУЧАЕТ эти деньги и на 90%+ суммы покупает на них облигацию свежего выпуска. А лет через 7 он будет покупать свежие облигации на сумму 50-% от вырученных за продажу или просто заберет деньги.

Вопрос в том, куда пойдет эта избыточная ликвидность. Сейчас те 700+ млрд., которые ежегодно нетто поступают в бюджет США, правительство тратит на закупку товаров/услуг у американских компаний и выплаты пособий гражданам, которые в свою очередь, покупают товары, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ в основном ЗА ГРАНИЦЕЙ. таким образом происходит стерилизация избыточной долларовой ликвидности ВНЕ США. Как будет выглядеть этот процесс в середине следующего десятилетия - вопрос. Нет не имеет - Казначейство США гарантирует, что на дату погашения владелец облигации получит 1000 долларов (например). Сейчас он ПОЛУЧАЕТ эти деньги и на 90%+ суммы покупает на них облигацию свежего выпуска. А лет через 7 он будет покупать свежие облигации на сумму 50-% от вырученных за продажу или просто заберет деньги.Вопрос в том, куда пойдет эта избыточная ликвидность. Сейчас те 700+ млрд., которые ежегодно нетто поступают в бюджет США, правительство тратит на закупку товаров/услуг у американских компаний и выплаты пособий гражданам, которые в свою очередь, покупают товары, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ в основном ЗА ГРАНИЦЕЙ. таким образом происходит стерилизация избыточной долларовой ликвидности ВНЕ США. Как будет выглядеть этот процесс в середине следующего десятилетия - вопрос.



Итак, доллар падает в цене. Купили облигаций на 1000 usd (условно). На эту 1000 можно было купить 5 галлонов нефти (условно) . Через год получаете 1050. Но на них можно купить 3 галлона нефти. Как долго будет продолжаться такая торговля облигациями ? Итак, доллар падает в цене. Купили облигаций на 1000 usd (условно). На эту 1000 можно было купить 5 галлонов нефти (условно) . Через год получаете 1050. Но на них можно купить 3 галлона нефти. Как долго будет продолжаться такая торговля облигациями ? tumos Повідомлень: 848 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лип, 2018 17:50

Правда, дата не очень близко, но и не так, чтоб уж очень далеко - 2025.

Ну-ну, посмотрим. Сколько уж было дат за последние лет 30. А он всё живой.

Удивило, что Волгарь не назвал следующей мировой валютой рубль, опирающийся на нефть. Смотрю за последние пару дней доллар успели убить и даже назначить дату похорон.Правда, дата не очень близко, но и не так, чтоб уж очень далеко - 2025.Ну-ну, посмотрим. Сколько уж было дат за последние лет 30. А он всё живой.Удивило, что Волгарь не назвал следующей мировой валютой рубль, опирающийся на нефть. ЛАД 2 Повідомлень: 9695 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3061 раз. Подякували: 2850 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лип, 2018 19:29 ЛАД Зомбосайты - наше фсьо. Зомбосайты - наше фсьо. jabba

Повідомлень: 5024 З нами з: 18.12.08 Подякував: 287 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лип, 2018 19:36 Волгарь написав: Юань в этом смысле достаточно стабилен, его много по понятным причинам, поэтому он вполне может заменить доллар в недалеком будущем. Юань в этом смысле достаточно стабилен, его много по понятным причинам, поэтому он вполне может заменить доллар в недалеком будущем.

Это женьминьмби достаточно стабилен пока его курс полностью контролирует Компартия Китая. А сделай его полностью свободно конвертируемым - и будет с ним как с японской еной в свое время - рост в разы, что приведет к удорожанию китайских товаров и как следствие переводу производственных мощностей в другие страны. Не зря же США последние лет 15 регулярно заводят вопрос о валютных манипуляциях со стороны Кмиая. Это женьминьмби достаточно стабилен пока его курс полностью контролирует Компартия Китая. А сделай его полностью свободно конвертируемым - и будет с ним как с японской еной в свое время - рост в разы, что приведет к удорожанию китайских товаров и как следствие переводу производственных мощностей в другие страны. Не зря же США последние лет 15 регулярно заводят вопрос о валютных манипуляциях со стороны Кмиая. jabba

Повідомлень: 5024 З нами з: 18.12.08 Подякував: 287 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лип, 2018 11:47 jabba написав: Волгарь написав: Юань в этом смысле достаточно стабилен, его много по понятным причинам, поэтому он вполне может заменить доллар в недалеком будущем. Юань в этом смысле достаточно стабилен, его много по понятным причинам, поэтому он вполне может заменить доллар в недалеком будущем.

Это женьминьмби достаточно стабилен пока его курс полностью контролирует Компартия Китая. А сделай его полностью свободно конвертируемым - и будет с ним как с японской еной в свое время - рост в разы, что приведет к удорожанию китайских товаров и как следствие переводу производственных мощностей в другие страны. Не зря же США последние лет 15 регулярно заводят вопрос о валютных манипуляциях со стороны Кмиая. Это женьминьмби достаточно стабилен пока его курс полностью контролирует Компартия Китая. А сделай его полностью свободно конвертируемым - и будет с ним как с японской еной в свое время - рост в разы, что приведет к удорожанию китайских товаров и как следствие переводу производственных мощностей в другие страны. Не зря же США последние лет 15 регулярно заводят вопрос о валютных манипуляциях со стороны Кмиая.

Эта ситуация (контроль КПК) над экономикой, вряд ли изменится в обозримом будущем. Эта ситуация (контроль КПК) над экономикой, вряд ли изменится в обозримом будущем. Волгарь Повідомлень: 4982 З нами з: 12.10.12 Подякував: 15 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лип, 2018 12:10 Волгарь написав: jabba написав: Волгарь написав: Юань в этом смысле достаточно стабилен, его много по понятным причинам, поэтому он вполне может заменить доллар в недалеком будущем. Юань в этом смысле достаточно стабилен, его много по понятным причинам, поэтому он вполне может заменить доллар в недалеком будущем.

Это женьминьмби достаточно стабилен пока его курс полностью контролирует Компартия Китая. А сделай его полностью свободно конвертируемым - и будет с ним как с японской еной в свое время - рост в разы, что приведет к удорожанию китайских товаров и как следствие переводу производственных мощностей в другие страны. Не зря же США последние лет 15 регулярно заводят вопрос о валютных манипуляциях со стороны Кмиая. Это женьминьмби достаточно стабилен пока его курс полностью контролирует Компартия Китая. А сделай его полностью свободно конвертируемым - и будет с ним как с японской еной в свое время - рост в разы, что приведет к удорожанию китайских товаров и как следствие переводу производственных мощностей в другие страны. Не зря же США последние лет 15 регулярно заводят вопрос о валютных манипуляциях со стороны Кмиая.

Эта ситуация (контроль КПК) над экономикой, вряд ли изменится в обозримом будущем. Эта ситуация (контроль КПК) над экономикой, вряд ли изменится в обозримом будущем.

Вы правы.

Но именно это мешает юаню стать мировой валютой. Вы правы.Но именно это мешает юаню стать мировой валютой. ЛАД 2 Повідомлень: 9695 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3061 раз. Подякували: 2850 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:16 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Волгарь написав: Теперь китайцы предлагают большинству стран торговать в юанях - танзанийский банк открывает корсчет в китайском банке, и деньги идут напрямую, без вознаграждения посредников. И чем больше будет доля КНР и Индии в мировой экономике (а, значит, и мировой торговле) тем больше взаиморасчетов будет вестись в юанях/рупиях. Теперь китайцы предлагают большинству стран торговать в юанях - танзанийский банк открывает корсчет в китайском банке, и деньги идут напрямую, без вознаграждения посредников. И чем больше будет доля КНР и Индии в мировой экономике (а, значит, и мировой торговле) тем больше взаиморасчетов будет вестись в юанях/рупиях.



Этот момент мы тут давно ждем и многократно обсуждали. Но тут есть вопрос. Ваш танзанийский покупатель - будет расплачиваться юанями с китайцами? А откуда у Танзании юани ? Типо она их купит за доллары ? Шутка, но только отчасти. Значит покупать будет за золото -серебро Танзания рупии и юани ? Весь смысл международной валюты - в том , что она всем нужна. и согласен, что юань всем нужен. Но нужен ли китайцам доллар ( им и так его хватает , особенно в виде долгов) или тем более танзанийские деньги ? Вы кстати упомянули Танзанию - не стабильные деньги. Этот момент мы тут давно ждем и многократно обсуждали. Но тут есть вопрос. Ваш танзанийский покупатель - будет расплачиваться юанями с китайцами? А откуда у Танзании юани ? Типо она их купит за доллары ?Шутка, но только отчасти. Значит покупать будет за золото -серебро Танзания рупии и юани ? Весь смысл международной валюты - в том , что она всем нужна. и согласен, что юань всем нужен. Но нужен ли китайцам доллар ( им и так его хватает , особенно в виде долгов) или тем более танзанийские деньги ? Вы кстати упомянули Танзанию - не стабильные деньги. kalinavalera1

Повідомлень: 4466 З нами з: 07.05.11 Подякував: 646 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:39 Шутка, но только отчасти. Значит покупать будет за золото -серебро Танзания рупии и юани ? Весь смысл международной валюты - в том , что она всем нужна. и согласен, что юань всем нужен. Но нужен ли китайцам доллар ( им и так его хватает , особенно в виде долгов) или тем более танзанийские деньги ? Вы кстати упомянули Танзанию - не стабильные деньги. Этот момент мы тут давно ждем и многократно обсуждали. Но тут есть вопрос. Ваш танзанийский покупатель - будет расплачиваться юанями с китайцами? А откуда у Танзании юани ? Типо она их купит за доллары ?Шутка, но только отчасти. Значит покупать будет за золото -серебро Танзания рупии и юани ? Весь смысл международной валюты - в том , что она всем нужна. и согласен, что юань всем нужен. Но нужен ли китайцам доллар ( им и так его хватает , особенно в виде долгов) или тем более танзанийские деньги ? Вы кстати упомянули Танзанию - не стабильные деньги.

Cтранный вопрос. А откуда сейчас украинский торговец электроникой берет доллары, чтобы оплатить контейнер в КНР? Покупает на бирже или в банке. То же будет и с танзанийцем - купит на бирже в Дар-эс-Саламе юани. И нестабильность денег тут не причем - повседневный опят 26-ти лет в постсоветских странах показывает, что электронику в них покупают при любых курсах местных валют. Ни золото, ни серебро в этом процессе участвовать не может - его просто физически мало, чтобы ситуация вернулась к лету 1914-го. Cтранный вопрос. А откуда сейчас украинский торговец электроникой берет доллары, чтобы оплатить контейнер в КНР? Покупает на бирже или в банке. То же будет и с танзанийцем - купит на бирже в Дар-эс-Саламе юани. И нестабильность денег тут не причем - повседневный опят 26-ти лет в постсоветских странах показывает, что электронику в них покупают при любых курсах местных валют. Ни золото, ни серебро в этом процессе участвовать не может - его просто физически мало, чтобы ситуация вернулась к лету 1914-го. Волгарь Повідомлень: 4982 З нами з: 12.10.12 Подякував: 15 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:41 ЛАД написав: Волгарь написав: jabba написав:

Это женьминьмби достаточно стабилен пока его курс полностью контролирует Компартия Китая. А сделай его полностью свободно конвертируемым - и будет с ним как с японской еной в свое время - рост в разы, что приведет к удорожанию китайских товаров и как следствие переводу производственных мощностей в другие страны. Не зря же США последние лет 15 регулярно заводят вопрос о валютных манипуляциях со стороны Кмиая. Это женьминьмби достаточно стабилен пока его курс полностью контролирует Компартия Китая. А сделай его полностью свободно конвертируемым - и будет с ним как с японской еной в свое время - рост в разы, что приведет к удорожанию китайских товаров и как следствие переводу производственных мощностей в другие страны. Не зря же США последние лет 15 регулярно заводят вопрос о валютных манипуляциях со стороны Кмиая.

Эта ситуация (контроль КПК) над экономикой, вряд ли изменится в обозримом будущем. Эта ситуация (контроль КПК) над экономикой, вряд ли изменится в обозримом будущем.

Вы правы.

Но именно это мешает юаню стать мировой валютой. Вы правы.Но именно это мешает юаню стать мировой валютой.



Вы пишете такие смешные вещи. Посудите сами. США - где якобы не контролируемая финансовая система - и онм благодаря этому имеют огромные долги и убитую промышленность, поучают как хозяйствовать Китай - который обеспечил товарами их доллар и весь мир. Если бы не товары Китая - доллар давно бы сдох и с концами - через гиперинфляцию. И оказывается Китай "не правильный" ? Ну-ну... Особ цинично то, что экномика США тоже конечно же управляема и контролируема - только менее успешно , чем экономика Китая. Это брехня все - про рыночную экономику . Все основные - стратегические направления экономики контролируются и должны контролироваться, что бы люди не остались без продуктов - энергоносителей и тп. Если все пустить на самотек - то завтра не будет в магазах ни хлеба, ни молока, ни соли. Дешево стоит - не выгодно соль завозить , водка дороже выгоднее, и молока и хлеба не будет - дешевый товар , выгода мизерная, да к тому же скоропортящиеся. Без контроля никуда.



Но! Конкретная группа людей сочинила басню про "свободный рынок" - что бы управлять экономикой бездарно - корыстно , а главное анонимно и ни за что не брать ответственность на себя. Нам не называют фамилии владельцев ТНК - и тех кто стоит за ними , это называется якобы "свободным" глобализмом. Экономисты = то , что происходит называют монополизмом , а не "глобализмом". Токо монополизм жестко управляем, и осуждаем даже криминально - оно и понятно. А фантастичный "глобализм"- якобы ветром надуло. Свободный рынок можно оставить в не значительных отраслях промышленности, даже для сохранения культуры национальной без которой можно как-то обходится, это ведь не вода и не хлеб - так и там нужен контроль государства, что бы ее сохранить, музеи, библиотеки и тп. Вы пишете такие смешные вещи.Посудите сами. США - где якобы не контролируемая финансовая система - и онм благодаря этому имеют огромные долги и убитую промышленность, поучают как хозяйствовать Китай - который обеспечил товарами их доллар и весь мир. Если бы не товары Китая - доллар давно бы сдох и с концами - через гиперинфляцию. И оказывается Китай "не правильный" ? Ну-ну... Особ цинично то, что экномика США тоже конечно же управляема и контролируема - только менее успешно , чем экономика Китая. Это брехня все - про рыночную экономику . Все основные - стратегические направления экономики контролируются и должны контролироваться, что бы люди не остались без продуктов - энергоносителей и тп. Если все пустить на самотек - то завтра не будет в магазах ни хлеба, ни молока, ни соли. Дешево стоит - не выгодно соль завозить , водка дороже выгоднее, и молока и хлеба не будет - дешевый товар , выгода мизерная, да к тому же скоропортящиеся. Без контроля никуда.Но! Конкретная группа людей сочинила басню про "свободный рынок" - что бы управлять экономикой бездарно - корыстно , а главное анонимно и ни за что не брать ответственность на себя. Нам не называют фамилии владельцев ТНК - и тех кто стоит за ними , это называется якобы "свободным" глобализмом. Экономисты = то , что происходит называют монополизмом , а не "глобализмом". Токо монополизм жестко управляем, и осуждаем даже криминально - оно и понятно. А фантастичный "глобализм"- якобы ветром надуло. Свободный рынок можно оставить в не значительных отраслях промышленности, даже для сохранения культуры национальной без которой можно как-то обходится, это ведь не вода и не хлеб - так и там нужен контроль государства, что бы ее сохранить, музеи, библиотеки и тп. kalinavalera1

Повідомлень: 4466 З нами з: 07.05.11 Подякував: 646 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1759176017611762> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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