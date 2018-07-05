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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 04 лип, 2018 16:00
kalinavalera1 написав: Волгарь написав:
Скажите, в ходе описанного процесса доллар будет выполнять функцию мировой валюты ?
Безусловно. Как минимум до середины следующего десятилетия никаких принципиальных изменений не предвидится, но доля расчетов через доллар немного уменьшится. Да и начавшееся погашение части американских обязательств деньгами (ввиду невозможности полностью разместить новые на рынке) еще несколько лет не окажет на этот процесс принципиального влияния. Но, видимо, в начале 30-х годов доллар превратится в обычную валюту, а на рынке будут властвовать юань/возможно индийская рупия (как обслуживающие 2 самые большие экономики мира) и золото.
Замечу - основная мысль - что на рынке золота манипуляции и любая логика может не сработать. Она как правило и не работает. Последние следы логики в поведении цен на золото пропали в 2017 году.
Что касается роли доллара - и валют Китая и Индии. В 2007-2008 году - у меня появилось немного денег и нужно было их сохранить ( а лучше и приумножить , но максимально надежно и без особого риска). Как раз в этот период - Экономика Китая была на подъеме бурном, и у меня была мысль - часть денег поменять на юани. Мне представлялось что через 1-2-5 лет цены на юань пойдут в гору - так как это было обосновано макро-экономически. После долгих колебаний - я все же не решился купить юани - посчитал это рискованным. И вот прошло более 10 лет. Важно!!! Экономический бурный рост Китая - позади. Но роста юаня так и не случилось, скорее наоборот. Хотя теоретически основная международная валюта доллар - обеспечена именно китайским , а не американским товаром. То есть логики никакой. Проскользнула инфа, что ФРС даже доверило одному китайскому банку печатать доллары. может тут зарыта собака ?
Сегодня экономика Китая не в лучшем положении, расти некуда - так как перепроизводство товаров в мире. Поэтому логически - ожидать роста юаня - как бы не с чего. Так же и с рупией. Такое может быть - просто напоминаю , что логика тут пасует.
И напишу самый логический вариант, но он и самый фантастический ---- доллар давно стал ( или станет) СП ( совместным предприятием) США и Китая. Не удивлюсь - если он и дальше будет "живее всех живых". И такое возможно.
Я когда-то уже отслеживал - как были выбросы золота по демпинговым ценам - перед его ростом - как раз накануне - больших партий - однажды Францией, однажды Бельгией , Швейцарией, Англией - и это стало очевидным - не удалось удержать рост золота несмотря на ... Если бы удалось остановить рост - мы бы даже не обратили внимания на эти "выбросы". А так часто - продают большие партии золота разные страны выше 10% своего ЗВР накануне значительного скачка. Я думаю - так поддерживают, или пытаются поддержать "основную мировую" валюту все страны , которые ею пользуются. Или ТНК - которые имеют влияние в этих странах и владельцы которых - сами "печатают доллар".
Китай вероятно считает доллар в каком -то смысле "своей валютой". Это моя фантазия - но логически и по некоторым фактам - это самый логичный вариант. Рост юаня в силу экономического кризиса и перепроизводства мирового - тоже не особо логичен в данном периоде.
Строго говоря, рост юаня есть - в 2006-ом, когда я был в Нинбо, за доллар давали 8 юаней, сейчас - около 6,5. Но говоря о становлении юаня в качестве резервной валюты, я имел в виду вовсе не рост обменного курса (который может отправить экономику КНР в нокдаун). Как сейчас весь мир торгует с Китаем? Через доллар. Т.е. желая купить партию смартфонов, танзанийский торговец ими должен иметь долларовый счет в банке Найроби, а банк, соответственно, корсчет в американском банке, чтобы через SWIFT осуществить транзакцию. Производитель этой продукции в КНР в свою очередь имеет счет в китайском банке, который имеет корсчет опять же в американском банке. В итоге американская финансовая система обслуживает торговлю, к которой непосредственного отношения не имеет (но имеет свои десятые доли процента с каждой из миллиардов подобных транзакций). Теперь китайцы предлагают большинству стран торговать в юанях - танзанийский банк открывает корсчет в китайском банке, и деньги идут напрямую, без вознаграждения посредников. И чем больше будет доля КНР и Индии в мировой экономике (а, значит, и мировой торговле) тем больше взаиморасчетов будет вестись в юанях/рупиях.
И тут на первый план выходит стабильность этих валют - никто не хочет терять деньги на колебаниях курсов. Юань в этом смысле достаточно стабилен, его много по понятным причинам, поэтому он вполне может заменить доллар в недалеком будущем.
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Волгарь
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Додано: Сер 04 лип, 2018 17:35
Волгарь написав:
Нет не имеет - Казначейство США гарантирует, что на дату погашения владелец облигации получит 1000 долларов (например). Сейчас он ПОЛУЧАЕТ эти деньги и на 90%+ суммы покупает на них облигацию свежего выпуска. А лет через 7 он будет покупать свежие облигации на сумму 50-% от вырученных за продажу или просто заберет деньги.
Вопрос в том, куда пойдет эта избыточная ликвидность. Сейчас те 700+ млрд., которые ежегодно нетто поступают в бюджет США, правительство тратит на закупку товаров/услуг у американских компаний и выплаты пособий гражданам, которые в свою очередь, покупают товары, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ в основном ЗА ГРАНИЦЕЙ. таким образом происходит стерилизация избыточной долларовой ликвидности ВНЕ США. Как будет выглядеть этот процесс в середине следующего десятилетия - вопрос.
Итак, доллар падает в цене. Купили облигаций на 1000 usd (условно). На эту 1000 можно было купить 5 галлонов нефти (условно) . Через год получаете 1050. Но на них можно купить 3 галлона нефти. Как долго будет продолжаться такая торговля облигациями ?
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tumos
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Додано: Сер 04 лип, 2018 17:50
Смотрю за последние пару дней доллар успели убить и даже назначить дату похорон.
Правда, дата не очень близко, но и не так, чтоб уж очень далеко - 2025.
Ну-ну, посмотрим. Сколько уж было дат за последние лет 30. А он всё живой.
Удивило, что Волгарь не назвал следующей мировой валютой рубль, опирающийся на нефть.
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ЛАД
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Додано: Сер 04 лип, 2018 19:36
Волгарь написав:
Юань в этом смысле достаточно стабилен, его много по понятным причинам, поэтому он вполне может заменить доллар в недалеком будущем.
Это женьминьмби достаточно стабилен пока его курс полностью контролирует Компартия Китая. А сделай его полностью свободно конвертируемым - и будет с ним как с японской еной в свое время - рост в разы, что приведет к удорожанию китайских товаров и как следствие переводу производственных мощностей в другие страны. Не зря же США последние лет 15 регулярно заводят вопрос о валютных манипуляциях со стороны Кмиая.
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jabba
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Додано: Чет 05 лип, 2018 11:47
jabba написав: Волгарь написав:
Юань в этом смысле достаточно стабилен, его много по понятным причинам, поэтому он вполне может заменить доллар в недалеком будущем.
Это женьминьмби достаточно стабилен пока его курс полностью контролирует Компартия Китая. А сделай его полностью свободно конвертируемым - и будет с ним как с японской еной в свое время - рост в разы, что приведет к удорожанию китайских товаров и как следствие переводу производственных мощностей в другие страны. Не зря же США последние лет 15 регулярно заводят вопрос о валютных манипуляциях со стороны Кмиая.
Эта ситуация (контроль КПК) над экономикой, вряд ли изменится в обозримом будущем.
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Волгарь
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Додано: Чет 05 лип, 2018 12:10
Волгарь написав: jabba написав: Волгарь написав:
Юань в этом смысле достаточно стабилен, его много по понятным причинам, поэтому он вполне может заменить доллар в недалеком будущем.
Это женьминьмби достаточно стабилен пока его курс полностью контролирует Компартия Китая. А сделай его полностью свободно конвертируемым - и будет с ним как с японской еной в свое время - рост в разы, что приведет к удорожанию китайских товаров и как следствие переводу производственных мощностей в другие страны. Не зря же США последние лет 15 регулярно заводят вопрос о валютных манипуляциях со стороны Кмиая.
Эта ситуация (контроль КПК) над экономикой, вряд ли изменится в обозримом будущем.
Вы правы.
Но именно это мешает юаню стать мировой валютой.
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ЛАД
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:16
Волгарь написав:
Теперь китайцы предлагают большинству стран торговать в юанях - танзанийский банк открывает корсчет в китайском банке, и деньги идут напрямую, без вознаграждения посредников. И чем больше будет доля КНР и Индии в мировой экономике (а, значит, и мировой торговле) тем больше взаиморасчетов будет вестись в юанях/рупиях.
Этот момент мы тут давно ждем и многократно обсуждали. Но тут есть вопрос. Ваш танзанийский покупатель - будет расплачиваться юанями с китайцами? А откуда у Танзании юани ? Типо она их купит за доллары ?
Шутка, но только отчасти. Значит покупать будет за золото -серебро Танзания рупии и юани ? Весь смысл международной валюты - в том , что она всем нужна. и согласен, что юань всем нужен. Но нужен ли китайцам доллар ( им и так его хватает , особенно в виде долгов) или тем более танзанийские деньги ? Вы кстати упомянули Танзанию - не стабильные деньги.
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kalinavalera1
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:39
Этот момент мы тут давно ждем и многократно обсуждали. Но тут есть вопрос. Ваш танзанийский покупатель - будет расплачиваться юанями с китайцами? А откуда у Танзании юани ? Типо она их купит за доллары ?
Шутка, но только отчасти. Значит покупать будет за золото -серебро Танзания рупии и юани ? Весь смысл международной валюты - в том , что она всем нужна. и согласен, что юань всем нужен. Но нужен ли китайцам доллар ( им и так его хватает , особенно в виде долгов) или тем более танзанийские деньги ? Вы кстати упомянули Танзанию - не стабильные деньги.
Cтранный вопрос. А откуда сейчас украинский торговец электроникой берет доллары, чтобы оплатить контейнер в КНР? Покупает на бирже или в банке. То же будет и с танзанийцем - купит на бирже в Дар-эс-Саламе юани. И нестабильность денег тут не причем - повседневный опят 26-ти лет в постсоветских странах показывает, что электронику в них покупают при любых курсах местных валют. Ни золото, ни серебро в этом процессе участвовать не может - его просто физически мало, чтобы ситуация вернулась к лету 1914-го.
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Волгарь
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:41
ЛАД написав: Волгарь написав: jabba написав:
Это женьминьмби достаточно стабилен пока его курс полностью контролирует Компартия Китая. А сделай его полностью свободно конвертируемым - и будет с ним как с японской еной в свое время - рост в разы, что приведет к удорожанию китайских товаров и как следствие переводу производственных мощностей в другие страны. Не зря же США последние лет 15 регулярно заводят вопрос о валютных манипуляциях со стороны Кмиая.
Эта ситуация (контроль КПК) над экономикой, вряд ли изменится в обозримом будущем.
Вы правы.
Но именно это мешает юаню стать мировой валютой.
Вы пишете такие смешные вещи.
Посудите сами. США - где якобы не контролируемая финансовая система - и онм благодаря этому имеют огромные долги и убитую промышленность, поучают как хозяйствовать Китай - который обеспечил товарами их доллар и весь мир. Если бы не товары Китая - доллар давно бы сдох и с концами - через гиперинфляцию. И оказывается Китай "не правильный" ? Ну-ну... Особ цинично то, что экномика США тоже конечно же управляема и контролируема - только менее успешно , чем экономика Китая. Это брехня все - про рыночную экономику . Все основные - стратегические направления экономики контролируются и должны контролироваться, что бы люди не остались без продуктов - энергоносителей и тп. Если все пустить на самотек - то завтра не будет в магазах ни хлеба, ни молока, ни соли. Дешево стоит - не выгодно соль завозить , водка дороже выгоднее, и молока и хлеба не будет - дешевый товар , выгода мизерная, да к тому же скоропортящиеся. Без контроля никуда.
Но! Конкретная группа людей сочинила басню про "свободный рынок" - что бы управлять экономикой бездарно - корыстно , а главное анонимно и ни за что не брать ответственность на себя. Нам не называют фамилии владельцев ТНК - и тех кто стоит за ними , это называется якобы "свободным" глобализмом. Экономисты = то , что происходит называют монополизмом , а не "глобализмом". Токо монополизм жестко управляем, и осуждаем даже криминально - оно и понятно. А фантастичный "глобализм"- якобы ветром надуло. Свободный рынок можно оставить в не значительных отраслях промышленности, даже для сохранения культуры национальной без которой можно как-то обходится, это ведь не вода и не хлеб - так и там нужен контроль государства, что бы ее сохранить, музеи, библиотеки и тп.
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kalinavalera1
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