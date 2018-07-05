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Горячие новости по драгоценным металлам
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  #<1 ... 1759176017611762
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:58

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:Cтранный вопрос. А откуда сейчас украинский торговец электроникой берет доллары, чтобы оплатить контейнер в КНР? Покупает на бирже или в банке. То же будет и с танзанийцем - купит на бирже в Дар-эс-Саламе юани


Вопрос снимаю. Понял.

Вопрос намбе 1. Что было летом 1914 ?

Если китайцы будут знать что делать с "танзанами" и "монголами" - то смогут на прямую торговать с Монголией и Танзанией. Если Танзания хочет что-то купить у Китая - то она покупает на бирже не доллары , а юани за свои деньги. А что останавливает сегодня ? За чем платить "комиссионные" ФРС за каждую сделку ?
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 06 лип, 2018 12:49, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:25

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  kalinavalera1 написав:Смешно.... Так доллар уже не будет основной валютой или все таки так и останется ? Кто-то должен обменять танзанийские деньги - "танзаны" на юани. Что он будет делать с этими "танзанами" ? Тот кто поменяет их на юани ? И за что меняла купит юани ? По вашему выходит доллар вечен ? Но вечных валют нет.

Простите, а кто обменивает сейчас гривны на доллары? Кому нужны гривны? Здесь процесс пойдет точно также - танзанийский экспортер за свои ваниль/кофе/хлопок получит юани, продаст их на бирже, а импортер купит. Скорее всего, торговый баланс Танзании дефицитен, и импорт превышает экспорт. Но ведь и украинский импорт на 7 млрд. долларов в год (по данным Минфина) превышает экспорт, а доллары на бирже есть. К тому же никуда не денутся переводы танзанийских гастарбайтеров/доходы от туристов/международная помощь, наконец кредиты китайских банков. Спрос и предложение в конечном итоге РЕГУЛИРУЕТСЯ КУРСОМ. Уверяю Вас, ничего принципиально нового при замене доллара юанем не возникнет - товарооборот между РФ и КНР уже в этом году на 15% обслуживается юанем.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:50

Волгарь СПС! Вы правы! Я уже сообразил и даже пост исправил!
kalinavalera1
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