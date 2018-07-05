kalinavalera1 написав:
Смешно.... Так доллар уже не будет основной валютой или все таки так и останется ? Кто-то должен обменять танзанийские деньги - "танзаны" на юани. Что он будет делать с этими "танзанами" ? Тот кто поменяет их на юани ? И за что меняла купит юани ? По вашему выходит доллар вечен ? Но вечных валют нет.
Простите, а кто обменивает сейчас гривны на доллары? Кому нужны гривны? Здесь процесс пойдет точно также - танзанийский экспортер за свои ваниль/кофе/хлопок получит юани, продаст их на бирже, а импортер купит. Скорее всего, торговый баланс Танзании дефицитен, и импорт превышает экспорт. Но ведь и украинский импорт на 7 млрд. долларов в год (по данным Минфина) превышает экспорт, а доллары на бирже есть. К тому же никуда не денутся переводы танзанийских гастарбайтеров/доходы от туристов/международная помощь, наконец кредиты китайских банков. Спрос и предложение в конечном итоге РЕГУЛИРУЕТСЯ КУРСОМ. Уверяю Вас, ничего принципиально нового при замене доллара юанем не возникнет - товарооборот между РФ и КНР уже в этом году на 15% обслуживается юанем.