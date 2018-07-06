RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1759176017611762
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:58

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:Cтранный вопрос. А откуда сейчас украинский торговец электроникой берет доллары, чтобы оплатить контейнер в КНР? Покупает на бирже или в банке. То же будет и с танзанийцем - купит на бирже в Дар-эс-Саламе юани


Вопрос снимаю. Понял.

Вопрос намбе 1. Что было летом 1914 ?

Если китайцы будут знать что делать с "танзанами" и "монголами" - то смогут на прямую торговать с Монголией и Танзанией. Если Танзания хочет что-то купить у Китая - то она покупает на бирже не доллары , а юани за свои деньги. А что останавливает сегодня ? За чем платить "комиссионные" ФРС за каждую сделку ?
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 06 лип, 2018 12:49, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4468
З нами з: 07.05.11
Подякував: 646 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:25

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  kalinavalera1 написав:Смешно.... Так доллар уже не будет основной валютой или все таки так и останется ? Кто-то должен обменять танзанийские деньги - "танзаны" на юани. Что он будет делать с этими "танзанами" ? Тот кто поменяет их на юани ? И за что меняла купит юани ? По вашему выходит доллар вечен ? Но вечных валют нет.

Простите, а кто обменивает сейчас гривны на доллары? Кому нужны гривны? Здесь процесс пойдет точно также - танзанийский экспортер за свои ваниль/кофе/хлопок получит юани, продаст их на бирже, а импортер купит. Скорее всего, торговый баланс Танзании дефицитен, и импорт превышает экспорт. Но ведь и украинский импорт на 7 млрд. долларов в год (по данным Минфина) превышает экспорт, а доллары на бирже есть. К тому же никуда не денутся переводы танзанийских гастарбайтеров/доходы от туристов/международная помощь, наконец кредиты китайских банков. Спрос и предложение в конечном итоге РЕГУЛИРУЕТСЯ КУРСОМ. Уверяю Вас, ничего принципиально нового при замене доллара юанем не возникнет - товарооборот между РФ и КНР уже в этом году на 15% обслуживается юанем.
Волгарь
 
Повідомлень: 4988
З нами з: 12.10.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:50

Волгарь СПС! Вы правы! Я уже сообразил и даже пост исправил!
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4468
З нами з: 07.05.11
Подякував: 646 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:24

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Я в очередной раз пропустил пару недель разговоров на сайте. Ничего не поменялось. Коллеги, поймите простую вещь: ситуация в мире непредсказуема и непрогнозируема в принципе. А теперь умножьте уровень непредсказуемости в несколько раз и получите Украину. Вы ж тут тусуетесь? Что вам до китаев, танзаний и всяких прочих лилипутий. Глобус Украины наше всё. А теперь прикиньте готовы ли вы к курсу доллара-32-40, ограничениям по сумме в банкоматах, шмонам домов, квартир и ячеек поочередно то органами, то патриотами, то просто честными ворами. Вот если эти прелести случатся в ближайшей (2-3 месяца) перспективе. Дальше действуйте целесообразно т.е. сообразно своим целям.
gleb
 
Повідомлень: 2669
З нами з: 17.08.06
Подякував: 185 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:55

Вопрос снимаю. Понял.
Вопрос намбе 1. Что было летом 1914 ?

До конца июля 1914-го в денежном обращении во всем мире кроме кредиток находились золотые и серебряные монеты. И бумажки без лажа разменивались на золото и серебро.
Понятие обмен валюты/СКВ или визы не существовало в принципе - в любую страну мира можно было въехать без разрешения ее властей, не меняя в стране выезда местную валюту на валюту страны, в которую едешь.
Для примера, николаевская кредитная десятка разменивалась в Париже на 27 франков, в Вене - на 27 крон, в Берлине - на 21 марку и 50 пфеннингов, в Лондоне - почти на фунт, а в Нью-Йорке - на 50 центов.
Волгарь
 
Повідомлень: 4988
З нами з: 12.10.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:13

Волгарь Был Рай на Земле ? Ну почти что Рай. :)
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4468
З нами з: 07.05.11
Подякував: 646 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:17

  gleb написав:Я в очередной раз пропустил пару недель разговоров на сайте. Ничего не поменялось. Коллеги, поймите простую вещь: ситуация в мире непредсказуема и непрогнозируема в принципе. А теперь умножьте уровень непредсказуемости в несколько раз и получите Украину. Вы ж тут тусуетесь? Что вам до китаев, танзаний и всяких прочих лилипутий. Глобус Украины наше всё. А теперь прикиньте готовы ли вы к курсу доллара-32-40, ограничениям по сумме в банкоматах, шмонам домов, квартир и ячеек поочередно то органами, то патриотами, то просто честными ворами. Вот если эти прелести случатся в ближайшей (2-3 месяца) перспективе. Дальше действуйте целесообразно т.е. сообразно своим целям.

:shock: Мы не готовы. А кто к такому может быть готов ? Спс , что " попередили". А в связи с чем это обострение ? Говорят вроде "до выборов" будут как бы держать ситуацию может быть ? :cry:
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4468
З нами з: 07.05.11
Подякував: 646 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:28

  kalinavalera1 написав:Волгарь Был Рай на Земле ? Ну почти что Рай. :)

Почти. Для некоторой части населения. В российских городах средний семейный 40-ка летний мужчина, постоянно проживающий в городе, получал к началу 1-ой мировой войны не менее 40-ка рублей БЕЗ НАЛОГОВ - унцию золота по той цене (рубль -0,7742 гр. чистого золота)
При средних ценах:
- фунт ржаного -2 коп.
- ситного (т.е. пшеничного в/с) -5 коп.
- пуд (16,39 кг) муки - 2,5 рубля
- фунт телятины - 12-15 коп.
- фунт сливочного масла (русского, как тогда писали) - 15 коп.
- фунт сахара -15 коп.
- мера (1,5 пуда) овощей -40-60 коп.
Волгарь
 
Повідомлень: 4988
З нами з: 12.10.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1759176017611762
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7791)
06.07.2018 17:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.