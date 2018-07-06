Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:34

gleb написав: Я в очередной раз пропустил пару недель разговоров на сайте. Ничего не поменялось. Коллеги, поймите простую вещь: ситуация в мире непредсказуема и непрогнозируема в принципе. Я в очередной раз пропустил пару недель разговоров на сайте. Ничего не поменялось. Коллеги, поймите простую вещь: ситуация в мире непредсказуема и непрогнозируема в принципе.

Ваши страшилки мы тут читаем уже несколько лет. Может для вас ничего и не изменилось и вы рады своим облегчённым карманам. Но другие, слушая ваши речи, уже потеряли на золоте уйму денег. Пора бы вам уже согласиться, что разница между ценой золота в 1650$ и нынешней в 1250$, просто огромная. А ведь вас тут не раз предупреждали, что золотишко довольно опасный товар, и нужно знать когда именно его покупать. Хотите покупать по любой цене - покупайте.Но зачем было в этом убежать других, пугая публику ситуацией в мире? Она всегда была непростой и таковой останется впредь.