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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1760176117621763
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:19

Nickmess Ну так если стоит вопрос так - то надо бежать из страны. Причем прямо завтра с утра, не затягивая на потом, когда уже бежать не получится. Вот только с золотом уехать - миссия абсолютно на 115% не выполнимая для добропорядочного человека, который меняет валюту только в банке. Да для менее добропорядочных уехать с золотом будет непросто. Как и въехать с ним в приличную страну. С деньгами, особенно безналичными, это как то намного проще.
jabba
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:21

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Может для вас ничего и не изменилось и вы рады своим облегчённым карманам. Но другие, слушая ваши речи, уже потеряли на золоте уйму денег.

Никто ниче не потерял. Читаем с интересом. Обманных рекомендаций не попадалось - не давал. Глеб чувствует тему. Лучше быть предупрежденным. Сегодня из дома напротив сосед выезжал в сопровождении машины военизированной охраны, кстати. Я очень удивился. А им можно доверять ? Впереди его авто ехало - их машина за ним. Где он сидел не знаю. Я чел скромного остатка, Однако времена настали.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:31

jabba зачем бежать?спокойно по 500 грамм перевозим)несколькими заходами. легально
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:32

jabba ну и как безнальный счет в швейцарии открыть не будучи резидентом?
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:33

  kalinavalera1 написав:
  наблюдательный написав:Может для вас ничего и не изменилось и вы рады своим облегчённым карманам. Но другие, слушая ваши речи, уже потеряли на золоте уйму денег.

Никто ниче не потерял. .

Ну ничего из драгметаллов не имея и не покупая и не продавая - даже на самых вредных советах не потеряешь. :mrgreen: Но не думаю что тут на ветке все таки большинство таких. Вон Зебра (завсегдатаи должны помнить полосатого) честно признавался давече в ветке крптовалют что потерял на золоте. Хорошо еще что вовремя спрыгнул с прелести и потерял не много.
jabba
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:48

  Nickmess написав:jabba ну и как безнальный счет в швейцарии открыть не будучи резидентом?

Ну так не едьте туда. Стоял вопрос о бегстве из страны завтра пока не началось. Утром заряжаете карту своими баксами (выпоротыми ночью из матраса) через терминал, в обед уже взлетаете и вечером снимаете в стране пребывания. На карте провезти можно и миллион и больше и снять их в стране пребывания а вот на миллион чушек вывезти- это нужно будет покататься от души и транспортные расходы будут не такими уж и маленькими. Я молчу о том какие потери и прочие риски при попытке обналичить чушки могут ждать в стране следования.
jabba
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:59

  kalinavalera1 написав:
  наблюдательный написав:Может для вас ничего и не изменилось и вы рады своим облегчённым карманам. Но другие, слушая ваши речи, уже потеряли на золоте уйму денег.

Никто ниче не потерял. Читаем с интересом. Обманных рекомендаций не попадалось - не давал. Глеб чувствует тему. Лучше быть предупрежденным. Сегодня из дома напротив сосед выезжал в сопровождении машины военизированной охраны, кстати. Я очень удивился. А им можно доверять ? Впереди его авто ехало - их машина за ним. Где он сидел не знаю. Я чел скромного остатка, Однако времена настали.

Чудные крестьянские дети...
Читать с интересом басни Крылова, это одно, а выбрасывать свои кровные на ветер, это совсем иное.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 23:17

  jabba написав:
  Nickmess написав:jabba ну и как безнальный счет в швейцарии открыть не будучи резидентом?

Ну так не едьте туда. Стоял вопрос о бегстве из страны завтра пока не началось. Утром заряжаете карту своими баксами (выпоротыми ночью из матраса) через терминал, в обед уже взлетаете и вечером снимаете в стране пребывания. На карте провезти можно и миллион и больше и снять их в стране пребывания а вот на миллион чушек вывезти- это нужно будет покататься от души и транспортные расходы будут не такими уж и маленькими. Я молчу о том какие потери и прочие риски при попытке обналичить чушки могут ждать в стране следования.

Добавим потери при продаже золотишка около 5-8% от спота. Так как примут как скрап. Плюс иные ограничения.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 23:48

наблюдательный Это и имелось ввиду в графе "потери при попытке обналичить чушки". Плюс(вернее минус) еще как в стране следования облагаются налогом доходы от продажи чушек?
Ну а "прочие риски" - это все остальное - от банального уличного ограбления в стране пребывания до преследования властей страны пребывания за финансирование терроризма или хотя бы отмывание денег, полученных незаконным путем.
jabba
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