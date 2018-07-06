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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:19
Nickmess Ну так если стоит вопрос так - то надо бежать из страны. Причем прямо завтра с утра, не затягивая на потом, когда уже бежать не получится. Вот только с золотом уехать - миссия абсолютно на 115% не выполнимая для добропорядочного человека, который меняет валюту только в банке. Да для менее добропорядочных уехать с золотом будет непросто. Как и въехать с ним в приличную страну. С деньгами, особенно безналичными, это как то намного проще.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:21
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Никто ниче не потерял. Читаем с интересом. Обманных рекомендаций не попадалось - не давал. Глеб чувствует тему. Лучше быть предупрежденным. Сегодня из дома напротив сосед выезжал в сопровождении машины военизированной охраны, кстати. Я очень удивился. А им можно доверять ? Впереди его авто ехало - их машина за ним. Где он сидел не знаю. Я чел скромного остатка, Однако времена настали.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:31
jabba зачем бежать?спокойно по 500 грамм перевозим)несколькими заходами. легально
Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:32
jabba ну и как безнальный счет в швейцарии открыть не будучи резидентом?
Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:33
Ну ничего из драгметаллов не имея и не покупая и не продавая - даже на самых вредных советах не потеряешь. Но не думаю что тут на ветке все таки большинство таких. Вон Зебра (завсегдатаи должны помнить полосатого) честно признавался давече в ветке крптовалют что потерял на золоте. Хорошо еще что вовремя спрыгнул с прелести и потерял не много.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:48
Ну так не едьте туда. Стоял вопрос о бегстве из страны завтра пока не началось. Утром заряжаете карту своими баксами (выпоротыми ночью из матраса) через терминал, в обед уже взлетаете и вечером снимаете в стране пребывания. На карте провезти можно и миллион и больше и снять их в стране пребывания а вот на миллион чушек вывезти- это нужно будет покататься от души и транспортные расходы будут не такими уж и маленькими. Я молчу о том какие потери и прочие риски при попытке обналичить чушки могут ждать в стране следования.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:59
Чудные крестьянские дети...
Читать с интересом басни Крылова, это одно, а выбрасывать свои кровные на ветер, это совсем иное.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 23:17
Добавим потери при продаже золотишка около 5-8% от спота. Так как примут как скрап. Плюс иные ограничения.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 23:48
наблюдательный Это и имелось ввиду в графе "потери при попытке обналичить чушки". Плюс(вернее минус) еще как в стране следования облагаются налогом доходы от продажи чушек?
Ну а "прочие риски" - это все остальное - от банального уличного ограбления в стране пребывания до преследования властей страны пребывания за финансирование терроризма или хотя бы отмывание денег, полученных незаконным путем.
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