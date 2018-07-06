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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1761176217631764
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 10:03

  tumos написав:
  jabba написав: Вон Зебра (завсегдатаи должны помнить полосатого) честно признавался давече в ветке крптовалют что потерял на золоте. Хорошо еще что вовремя спрыгнул с прелести и потерял не много.

Я бы не стал приводить его в качестве примера. Весь странный персонаж. С трудом представляю себе коммерсанта, который в конце 13-го выходит из доллара в гривну. А сейчас занимается игрой с криптовалютой.

Ошибки присущи всем смертным. Только одни свои ошибки честно признают и других предостерегают от них, а другие нет. Более того, с умным видом продолжают их делать дальше. При этом, окромя голословных утверждений о конце света, вразумительных аргументов в пользу покупки золота так и не последовало. Результат их пустой говорильни налицо. Только за последние 5 лет золото потеряло 400$ на унцовке, а на 1 кг. - 12.860$ А кто прикупил ещё больше?
Уйма денег выброшена коту под хвост.
За такие дела С.Демура свою шляпу публично съел. А тут пустозвонам уважение, почёт и медалей некуда цеплять....

Всё как по Некрасову....
Чудные крестьянские дети.....

:D :D :D
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