Додано: Суб 07 лип, 2018 14:58

Nickmess написав: видно что о лимите снятия с карты человек не слышал. а о золоте думает.... думаю больше чем 10 т.уе. никто не выдаст в Украине только по заказу и тд. и выше 200 тыс возникнут большие вопросы. а за бугром тем более видно что о лимите снятия с карты человек не слышал. а о золоте думает.... думаю больше чем 10 т.уе. никто не выдаст в Украине только по заказу и тд. и выше 200 тыс возникнут большие вопросы. а за бугром тем более

Что мешает оформить с десяток карт в разных укр.банках и снимать денежку за бугром в разных банкоматах? Даже с учетом лимитов за неделю можно вывести намного больше миллиона. Только зачем это всё? Пристроить такую сумму наличных в забугорных банках будет довольно проблематично. Если деньги легальные, то проще перевод безналом на доверенное лицо. Новый закон о валютном регулировании позволяет это делать.С золотом тоже не так всё просто. В Англии, например, за сданное золото в лицензированной фирме дадут наличными только до 2500 фунтов.Остальное банковским переводом на ваш счёт. А там мониторинг, проверка и очевидно налог на доход. Если своего счёта в банке нет, то вся эта затея теряет смысл.Думаю что похожие правила сейчас во всём Евросоюзе. За Турцию, Египет и прочую экзотику сказать не могу. Не знаю.