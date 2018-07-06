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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 07 лип, 2018 10:03
tumos написав: jabba написав:
Вон Зебра (завсегдатаи должны помнить полосатого) честно признавался давече в ветке крптовалют что потерял на золоте. Хорошо еще что вовремя спрыгнул с прелести и потерял не много.
Я бы не стал приводить его в качестве примера. Весь странный персонаж. С трудом представляю себе коммерсанта, который в конце 13-го выходит из доллара в гривну. А сейчас занимается игрой с криптовалютой.
Ошибки присущи всем смертным. Только одни свои ошибки честно признают и других предостерегают от них, а другие нет. Более того, с умным видом продолжают их делать и дальше. При этом, окромя голословных утверждений о конце света и крахе доллара, вразумительных аргументов в пользу покупки золота так и не привели. Результат их пустой говорильни налицо. Только за последние 5 лет золото потеряло 400$ на унцовке, а на 1 кг. - 12.860$.
А сколько потеряли те, кто прикупил ещё больше?
Уйма денег уже выброшена коту под хвост.
За подобные дела С.Демура публично съел свою шляпу. А тут пустозвонам почёт, уважение и медалей некуда цеплять....
Всё как по Некрасову....
Чудные крестьянские дети.....
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наблюдательный
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Додано: Суб 07 лип, 2018 12:55
наблюдательный
Да, от ошибок никто не застрахован. Но можно также и рассказывать байки для поддержания интереса к ветке. После чего одессит включает наставника и страниц для чтива прибавляется. Впрочем, какая разница. Может быть это разновидность лудомании. Играть на прибыль от торговли в финансовых заманухах.
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tumos
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Додано: Суб 07 лип, 2018 13:18
jabba написав:
Утром заряжаете карту своими баксами (выпоротыми ночью из матраса) через терминал, в обед уже взлетаете и вечером снимаете в стране пребывания. На карте провезти можно и миллион и больше и снять их в стране пребывания
Под сомнением по причине:
jabba написав:
до преследования властей страны пребывания за финансирование терроризма или хотя бы отмывание денег, полученных незаконным путем.
Можно ли действительно без проблем обналичить миллион ?
Также наверное в условиях краха (озвученных Глебом) использование безналичной формы
может дать сбой. Форс мажорные обстоятельства.
Востаннє редагувалось tumos
в Суб 07 лип, 2018 13:37, всього редагувалось 1 раз.
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tumos
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Додано: Суб 07 лип, 2018 13:33
видно что о лимите снятия с карты человек не слышал. а о золоте думает.... думаю больше чем 10 т.уе. никто не выдаст в Украине только по заказу и тд. и выше 200 тыс возникнут большие вопросы. а за бугром тем более
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Nickmess
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Додано: Суб 07 лип, 2018 13:51
наблюдательный написав:
За подобные дела С.Демура публично съел свою шляпу. А тут пустозвонам почёт, уважение и медалей некуда цеплять....Всё как по Некрасову.... Чудные крестьянские дети.....
А кто тут с медалями ? Нет таких. Ниче не понял. И Некрасова не помню - чегго там крестьянские дети делали ?
Точно помню Зебра давно писал, что покупал золото и сдавал в НБУ в один день, так как НБУ по цене отставал всегда на 1 день. При такой стратегии пролететь не возможно. Себе на вооружение это все равно я не взял.У меня много других забот, к сожалению. Но идея была у него хорошая.
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kalinavalera1
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Додано: Суб 07 лип, 2018 14:58
Nickmess написав:
видно что о лимите снятия с карты человек не слышал. а о золоте думает.... думаю больше чем 10 т.уе. никто не выдаст в Украине только по заказу и тд. и выше 200 тыс возникнут большие вопросы. а за бугром тем более
Что мешает оформить с десяток карт в разных укр.банках и снимать денежку за бугром в разных банкоматах? Даже с учетом лимитов за неделю можно вывести намного больше миллиона. Только зачем это всё? Пристроить такую сумму наличных в забугорных банках будет довольно проблематично. Если деньги легальные, то проще перевод безналом на доверенное лицо. Новый закон о валютном регулировании позволяет это делать.
С золотом тоже не так всё просто. В Англии, например, за сданное золото в лицензированной фирме дадут наличными только до 2500 фунтов. Cash payments are limited to a maximum of £2,500.
Остальное банковским переводом на ваш счёт. А там мониторинг, проверка и очевидно налог на доход. Если своего счёта в банке нет, то вся эта затея теряет смысл.
Думаю что похожие правила сейчас во всём Евросоюзе. За Турцию, Египет и прочую экзотику сказать не могу. Не знаю.
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наблюдательный
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Додано: Суб 07 лип, 2018 15:05
tumos написав:
Можно ли действительно без проблем обналичить миллион ?
Также наверное в условиях краха (озвученных Глебом) использование безналичной формы
может дать сбой. Форс мажорные обстоятельства.
В условиях краха вам за золото может дадут жалкие копейки(центы)
Как во время блокады сами знаете где.
Любой кризис, со сворачиванием производства, не есть для золота хорошо.
Бальзам для золота - высокая инфляция в США. А её пока нет. Да и рычаги для её усмирения в США пока имеются.
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наблюдательный
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Додано: Суб 07 лип, 2018 15:50
tumos Суть дискуссии была не в мелких подробностях, а в том что тут прорекламировали золото как панацею когда начнется (а заявлено было что тут начнется очень скоро). На что товарищу порекомендовали не ждать, когда тут начнется а свалить не дожидаясь. Как выяснилось с золотом намного проблемнее свалить туда, где никогда не начнется да и тут когда таки начнется оно никак не защитит от того, чего товарищ боится.
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jabba
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Додано: Суб 07 лип, 2018 16:30
jabba написав:tumos
На что товарищу порекомендовали не ждать, когда тут начнется а свалить не дожидаясь.
Казалось бы с этим не поспоришь.
Но можно заранее вывести за бугор валюту, золото (лишь бы власти принимающей стороны не оприходывали в свои закрома) и затем пересекать границу в час "Ч" весело обозревая происходящее. Только чтоб плату за выход не ввели. Вопрос - предназначены ли эти схемы для большинства граждан, находящихся сейчас в Украине ? Есть ли что им переводить, перевозить ?
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tumos
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