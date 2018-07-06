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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 07 лип, 2018 10:03
tumos написав: jabba написав:
Вон Зебра (завсегдатаи должны помнить полосатого) честно признавался давече в ветке крптовалют что потерял на золоте. Хорошо еще что вовремя спрыгнул с прелести и потерял не много.
Я бы не стал приводить его в качестве примера. Весь странный персонаж. С трудом представляю себе коммерсанта, который в конце 13-го выходит из доллара в гривну. А сейчас занимается игрой с криптовалютой.
Ошибки присущи всем смертным. Только одни свои ошибки честно признают и других предостерегают от них, а другие нет. Более того, с умным видом продолжают их делать и дальше. При этом, окромя голословных утверждений о конце света и крахе доллара, вразумительных аргументов в пользу покупки золота так и не привели. Результат их пустой говорильни налицо. Только за последние 5 лет золото потеряло 400$ на унцовке, а на 1 кг. - 12.860$.
А сколько потеряли те, кто прикупил ещё больше?
Уйма денег уже выброшена коту под хвост.
За подобные дела С.Демура публично съел свою шляпу. А тут пустозвонам почёт, уважение и медалей некуда цеплять....
Всё как по Некрасову....
Чудные крестьянские дети.....
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наблюдательный
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Додано: Суб 07 лип, 2018 12:55
наблюдательный
Да, от ошибок никто не застрахован. Но можно также и рассказывать байки для поддержания интереса к ветке. После чего одессит включает наставника и страниц для чтива прибавляется. Впрочем, какая разница. Может быть это разновидность лудомании. Играть на прибыль от торговли в финансовых заманухах.
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tumos
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Додано: Суб 07 лип, 2018 13:18
jabba написав:
Утром заряжаете карту своими баксами (выпоротыми ночью из матраса) через терминал, в обед уже взлетаете и вечером снимаете в стране пребывания. На карте провезти можно и миллион и больше и снять их в стране пребывания
Под сомнением по причине:
jabba написав:
до преследования властей страны пребывания за финансирование терроризма или хотя бы отмывание денег, полученных незаконным путем.
Можно ли действительно без проблем обналичить миллион ?
Также наверное в условиях краха (озвученных Глебом) использование безналичной формы
может дать сбой. Форс мажорные обстоятельства.
Востаннє редагувалось tumos
в Суб 07 лип, 2018 13:37, всього редагувалось 1 раз.
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tumos
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Додано: Суб 07 лип, 2018 13:33
видно что о лимите снятия с карты человек не слышал. а о золоте думает.... думаю больше чем 10 т.уе. никто не выдаст в Украине только по заказу и тд. и выше 200 тыс возникнут большие вопросы. а за бугром тем более
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Nickmess
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Додано: Суб 07 лип, 2018 13:51
наблюдательный написав:
За подобные дела С.Демура публично съел свою шляпу. А тут пустозвонам почёт, уважение и медалей некуда цеплять....Всё как по Некрасову.... Чудные крестьянские дети.....
А кто тут с медалями ? Нет таких. Ниче не понял. И Некрасова не помню - чегго там крестьянские дети делали ?
Точно помню Зебра давно писал, что покупал золото и сдавал в НБУ в один день, так как НБУ по цене отставал всегда на 1 день. При такой стратегии пролететь не возможно. Себе на вооружение это все равно я не взял.У меня много других забот, к сожалению. Но идея была у него хорошая.
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kalinavalera1
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Додано: Суб 07 лип, 2018 14:58
Nickmess написав:
видно что о лимите снятия с карты человек не слышал. а о золоте думает.... думаю больше чем 10 т.уе. никто не выдаст в Украине только по заказу и тд. и выше 200 тыс возникнут большие вопросы. а за бугром тем более
Что мешает оформить с десяток карт в разных укр.банках и снимать денежку за бугром в разных банкоматах? Даже с учетом лимитов за неделю можно вывести намного больше миллиона. Только зачем это всё? Пристроить такую сумму наличных в забугорных банках будет довольно проблематично. Если деньги легальные, то проще перевод безналом на доверенное лицо. Новый закон о валютном регулировании позволяет это делать.
С золотом тоже не так всё просто. В Англии, например, за сданное золото в лицензированной фирме дадут наличными только до 2500 фунтов. Cash payments are limited to a maximum of £2,500.
Остальное банковским переводом на ваш счёт. А там мониторинг, проверка и очевидно налог на доход. Если своего счёта в банке нет, то вся эта затея теряет смысл.
Думаю что похожие правила сейчас во всём Евросоюзе. За Турцию, Египет и прочую экзотику сказать не могу. Не знаю.
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наблюдательный
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Додано: Суб 07 лип, 2018 15:05
tumos написав:
Можно ли действительно без проблем обналичить миллион ?
Также наверное в условиях краха (озвученных Глебом) использование безналичной формы
может дать сбой. Форс мажорные обстоятельства.
В условиях краха вам за золото может дадут жалкие копейки(центы)
Как во время блокады сами знаете где.
Любой кризис, со сворачиванием производства, не есть для золота хорошо.
Бальзам для золота - высокая инфляция в США. А её пока нет. Да и рычаги для её усмирения в США пока имеются.
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наблюдательный
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Додано: Суб 07 лип, 2018 15:50
tumos Суть дискуссии была не в мелких подробностях, а в том что тут прорекламировали золото как панацею когда начнется (а заявлено было что тут начнется очень скоро). На что товарищу порекомендовали не ждать, когда тут начнется а свалить не дожидаясь. Как выяснилось с золотом намного проблемнее свалить туда, где никогда не начнется да и тут когда таки начнется оно никак не защитит от того, чего товарищ боится.
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jabba
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Додано: Суб 07 лип, 2018 16:30
jabba написав:tumos
На что товарищу порекомендовали не ждать, когда тут начнется а свалить не дожидаясь.
Казалось бы с этим не поспоришь.
Но можно заранее вывести за бугор валюту, золото (лишь бы власти принимающей стороны не оприходывали в свои закрома) и затем пересекать границу в час "Ч" весело обозревая происходящее. Только чтоб плату за выход не ввели. Вопрос - предназначены ли эти схемы для большинства граждан, находящихся сейчас в Украине ? Есть ли что им переводить, перевозить ?
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tumos
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Додано: Суб 07 лип, 2018 17:18
tumos написав:
Вопрос - предназначены ли эти схемы для большинства граждан, находящихся сейчас в Украине ? Есть ли что им переводить, перевозить ?
Большинство граждан Украины должны сидеть дома и никуда не рыпаться, если у них нет хотя бы пару кило прелести. А пара кило большая редкость даже для среднего европейца. Закредитованность населения во всём мире уже поголовная. Многие работают только на выплату своих долгов. Что тут, что там.
Мечтать свалить конечно можно. Это не мешки за бугром ворочать.
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