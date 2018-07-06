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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 07 лип, 2018 18:56
наблюдательный Так и золото вообще не предназначено для большей части населения в количестве превышающим обручалку и немножко других украшений.
Додано: Суб 07 лип, 2018 18:59
jabba
Это верно. Я имел ввиду валютный эквивалент прелести.
Из фондов ETF продолжается отток активов.
Gold-backed ETFs saw outflows in all regions except Europe
За июнь активы фондов потеряли 2.1% относительно мая.
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