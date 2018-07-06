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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1762176317641765
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 18:56

наблюдательный Так и золото вообще не предназначено для большей части населения в количестве превышающим обручалку и немножко других украшений.
jabba
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 18:59

jabba
Это верно. Я имел ввиду валютный эквивалент прелести.

Из фондов ETF продолжается отток активов.
Gold-backed ETFs saw outflows in all regions except Europe
https://www.gold.org/data/gold-etf-holdings

За июнь активы фондов потеряли 2.1% относительно мая.
наблюдательный
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