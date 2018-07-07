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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1762176317641765
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 18:56

наблюдательный Так и золото вообще не предназначено для большей части населения в количестве превышающим обручалку и немножко других украшений.
jabba
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 18:59

jabba
Это верно. Я имел ввиду валютный эквивалент прелести.

Из фондов ETF продолжается отток активов.
Gold-backed ETFs saw outflows in all regions except Europe
https://www.gold.org/data/gold-etf-holdings

За июнь активы фондов потеряли 2.1% относительно мая.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 21:23

  наблюдательный написав:Большинство граждан Украины должны сидеть дома и никуда не рыпаться, если у них нет хотя бы пару кило прелести.


Наблюдал как Хога в валтной ветке недавно затерли. Наверное, чтобы медалистам не мешал. :) Так о чем я ? Бывают ситуации когда толпа без и штанов может границу прорвать. И кто куда. Одни на запад, другие в иные края.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 21:59

tumos Раздел фантастики этажом выше.
jabba
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 23:42

  tumos написав:
  наблюдательный написав:Большинство граждан Украины должны сидеть дома и никуда не рыпаться, если у них нет хотя бы пару кило прелести.


Наблюдал как Хога в валтной ветке недавно затерли. Наверное, чтобы медалистам не мешал. :) Так о чем я ? Бывают ситуации когда толпа без и штанов может границу прорвать. И кто куда. Одни на запад, другие в иные края.

Сейчас ничего уже не нужно прорывать. Купил билет и спокойно уехал. Кто едет за бугор без штанов, тот, как правило, без них и приезжает. Если не смог заработать на штаны здесь, то вряд ли заработаешь на хорошие штаны там.
Если есть мысли уехать с семьей на ПМЖ и там не бомжевать по съемным углам, то нужно иметь хотя бы то, что я написал выше. Как минимум. Или иметь рабочий контракт очень ценного и редкого специалиста с высоким уровнем ин.языка и достойным окладом. Чтобы смог содержать там своё семейство.
Так что большинству граждан Украины там ничего хорошего не светит и оно может спокойно расслабиться. А если сильно хочется, то придётся упорно повышать свой профессионализм.
наблюдательный
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  #<1 ... 1762176317641765
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