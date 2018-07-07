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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1762176317641765
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 18:56

наблюдательный Так и золото вообще не предназначено для большей части населения в количестве превышающим обручалку и немножко других украшений.
jabba
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 18:59

jabba
Это верно. Я имел ввиду валютный эквивалент прелести.

Из фондов ETF продолжается отток активов.
Gold-backed ETFs saw outflows in all regions except Europe
https://www.gold.org/data/gold-etf-holdings

За июнь активы фондов потеряли 2.1% относительно мая.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 21:23

  наблюдательный написав:Большинство граждан Украины должны сидеть дома и никуда не рыпаться, если у них нет хотя бы пару кило прелести.


Наблюдал как Хога в валтной ветке недавно затерли. Наверное, чтобы медалистам не мешал. :) Так о чем я ? Бывают ситуации когда толпа без и штанов может границу прорвать. И кто куда. Одни на запад, другие в иные края.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 21:59

tumos Раздел фантастики этажом выше.
jabba
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 23:42

  tumos написав:
  наблюдательный написав:Большинство граждан Украины должны сидеть дома и никуда не рыпаться, если у них нет хотя бы пару кило прелести.


Наблюдал как Хога в валтной ветке недавно затерли. Наверное, чтобы медалистам не мешал. :) Так о чем я ? Бывают ситуации когда толпа без и штанов может границу прорвать. И кто куда. Одни на запад, другие в иные края.

Сейчас ничего уже не нужно прорывать. Купил билет и спокойно уехал. Кто едет за бугор без штанов, тот, как правило, без них и приезжает. Если не смог заработать на штаны здесь, то вряд ли заработаешь на хорошие штаны там.
Если есть мысли уехать с семьей на ПМЖ и там не бомжевать по съемным углам, то нужно иметь хотя бы то, что я написал выше. Как минимум. Или иметь рабочий контракт очень ценного и редкого специалиста с высоким уровнем ин.языка и достойным окладом. Чтобы смог содержать там своё семейство.
Так что большинству граждан Украины там ничего хорошего не светит и оно может спокойно расслабиться. А если сильно хочется, то придётся упорно повышать своё мастерство, дабы достойно конкурировать с западными работниками.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 12:12

  jabba написав:tumos Раздел фантастики этажом выше.


Я эту фантастику наблюдаю по движению из Азии и Африки в цивилизованную Европу. Пока Эрдоган держит свою границу за несколько миллиардов евро. А так еще несколько миллионов при желании может подкинуть "заможных". Понятно, что не турок (эти давно коренные жители Германии).
Востаннє редагувалось tumos в Нед 08 лип, 2018 12:27, всього редагувалось 2 разів.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 12:17

  наблюдательный написав:

Сейчас ничего уже не нужно прорывать. Купил билет и спокойно уехал. Кто едет за бугор без штанов, тот, как правило, без них и приезжает. Если не смог заработать на штаны здесь, то вряд ли заработаешь на хорошие штаны там.
Если есть мысли уехать с семьей на ПМЖ и там не бомжевать по съемным углам, то нужно иметь хотя бы то, что я написал выше. Как минимум. Или иметь рабочий контракт очень ценного и редкого специалиста с высоким уровнем ин.языка и достойным окладом. Чтобы смог содержать там своё семейство.
Так что большинству граждан Украины там ничего хорошего не светит и оно может спокойно расслабиться. А если сильно хочется, то придётся упорно повышать своё мастерство, дабы достойно конкурировать с западными работниками.


Да-да, те что из Африки и Азии ценные и редкие специалисты, с рабочими контрактами.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 12:49

  tumos написав:
  jabba написав:tumos На что товарищу порекомендовали не ждать, когда тут начнется а свалить не дожидаясь.

Казалось бы с этим не поспоришь. :) Но можно заранее вывести за бугор валюту, золото (лишь бы власти принимающей стороны не оприходывали в свои закрома) и затем пересекать границу в час "Ч" весело обозревая происходящее. Только чтоб плату за выход не ввели. Вопрос - предназначены ли эти схемы для большинства граждан, находящихся сейчас в Украине ? Есть ли что им переводить, перевозить ?

Украинцы ,конечно, живут в большинстве бедновато. У нас назревает социальная тема? :mrgreen: С темой ветки никак не сопоставимая? Люди - которые так или иначе причастны к золоту - как-то все-же защищены финансово. И золота на планете не так много, что бы каждый мог иметь его по 2 кг.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 13:09

  tumos написав:Да-да, те что из Африки и Азии ценные и редкие специалисты, с рабочими контрактами.

Вы, судя по всему, только форумный теоретик....

1. Не мешайте в одну кучу беженцев и прочих нелегалов, с теми кто работает легально. Беженцам помогают местные власти, так как они имеют статус беженца. Украинцам этот статус практически никто не даст, так как угрозы для жизни у нас нет и за веру не притесняют. Поэтому у них должен быть контракт на работу. Если они нарушат сроки пребывания там и останутся нелегально, то могут заработать депортацию и запрет на въезд лет на десять. А их работодателям светят немалые штрафы. Там облавы на нелегалов довольно частая вещь...

2. Да будет вам известно, что в Азии и в Африке, ценных специалистов намного больше чем в Украине. Например, IT-рынок Индии оценивается в $145 млрд, что в 50 раз больше, чем в Украине. Сейчас количество IT-специалистов в Индии превышает 10 млн, что в 100 раз больше, чем у нас.
И практически все из них хорошо знают английский язык, так как он является вторым государственным.
наблюдательный
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