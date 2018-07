Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1762176317641765 Додано: Суб 07 лип, 2018 18:56 наблюдательный Так и золото вообще не предназначено для большей части населения в количестве превышающим обручалку и немножко других украшений. jabba

Повідомлень: 5034 З нами з: 18.12.08 Подякував: 289 раз. Подякували: 277 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лип, 2018 18:59 jabba

Это верно. Я имел ввиду валютный эквивалент прелести.



Из фондов ETF продолжается отток активов.

Gold-backed ETFs saw outflows in all regions except Europe

https://www.gold.org/data/gold-etf-holdings



За июнь активы фондов потеряли 2.1% относительно мая. Это верно. Я имел ввиду валютный эквивалент прелести.Из фондов ETF продолжается отток активов.За июнь активы фондов потеряли 2.1% относительно мая. наблюдательный

Повідомлень: 3072 З нами з: 29.04.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 314 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лип, 2018 21:23 наблюдательный написав: Большинство граждан Украины должны сидеть дома и никуда не рыпаться, если у них нет хотя бы пару кило прелести. Большинство граждан Украины должны сидеть дома и никуда не рыпаться, если у них нет хотя бы пару кило прелести.



Наблюдал как Хога в валтной ветке недавно затерли. Наверное, чтобы медалистам не мешал. Так о чем я ? Бывают ситуации когда толпа без и штанов может границу прорвать. И кто куда. Одни на запад, другие в иные края. Наблюдал как Хога в валтной ветке недавно затерли. Наверное, чтобы медалистам не мешал.Так о чем я ? Бывают ситуации когда толпа без и штанов может границу прорвать. И кто куда. Одни на запад, другие в иные края. tumos Повідомлень: 855 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лип, 2018 21:59 tumos Раздел фантастики этажом выше. jabba

Повідомлень: 5034 З нами з: 18.12.08 Подякував: 289 раз. Подякували: 277 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лип, 2018 23:42 tumos написав: наблюдательный написав: Большинство граждан Украины должны сидеть дома и никуда не рыпаться, если у них нет хотя бы пару кило прелести. Большинство граждан Украины должны сидеть дома и никуда не рыпаться, если у них нет хотя бы пару кило прелести.



Наблюдал как Хога в валтной ветке недавно затерли. Наверное, чтобы медалистам не мешал. Так о чем я ? Бывают ситуации когда толпа без и штанов может границу прорвать. И кто куда. Одни на запад, другие в иные края. Наблюдал как Хога в валтной ветке недавно затерли. Наверное, чтобы медалистам не мешал.Так о чем я ? Бывают ситуации когда толпа без и штанов может границу прорвать. И кто куда. Одни на запад, другие в иные края.

Сейчас ничего уже не нужно прорывать. Купил билет и спокойно уехал. Кто едет за бугор без штанов, тот, как правило, без них и приезжает. Если не смог заработать на штаны здесь, то вряд ли заработаешь на хорошие штаны там.

Если есть мысли уехать с семьей на ПМЖ и там не бомжевать по съемным углам, то нужно иметь хотя бы то, что я написал выше. Как минимум. Или иметь рабочий контракт очень ценного и редкого специалиста с высоким уровнем ин.языка и достойным окладом. Чтобы смог содержать там своё семейство.

Так что большинству граждан Украины там ничего хорошего не светит и оно может спокойно расслабиться. А если сильно хочется, то придётся упорно повышать своё мастерство, дабы достойно конкурировать с западными работниками. Сейчас ничего уже не нужно прорывать. Купил билет и спокойно уехал. Кто едет за бугор без штанов, тот, как правило, без них и приезжает. Если не смог заработать на штаны здесь, то вряд ли заработаешь на хорошие штаны там.Если есть мысли уехать с семьей на ПМЖ и там не бомжевать по съемным углам, то нужно иметь хотя бы то, что я написал выше. Как минимум. Или иметь рабочий контракт очень ценного и редкого специалиста с высоким уровнем ин.языка и достойным окладом. Чтобы смог содержать там своё семейство.Так что большинству граждан Украины там ничего хорошего не светит и оно может спокойно расслабиться. А если сильно хочется, то придётся упорно повышать своё мастерство, дабы достойно конкурировать с западными работниками. наблюдательный

Повідомлень: 3072 З нами з: 29.04.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 314 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лип, 2018 12:12 jabba написав: tumos Раздел фантастики этажом выше. Раздел фантастики этажом выше.



Я эту фантастику наблюдаю по движению из Азии и Африки в цивилизованную Европу. Пока Эрдоган держит свою границу за несколько миллиардов евро. А так еще несколько миллионов при желании может подкинуть "заможных". Понятно, что не турок (эти давно коренные жители Германии). Я эту фантастику наблюдаю по движению из Азии и Африки в цивилизованную Европу. Пока Эрдоган держит свою границу за несколько миллиардов евро. А так еще несколько миллионов при желании может подкинуть "заможных". Понятно, что не турок (эти давно коренные жители Германии). Востаннє редагувалось tumos в Нед 08 лип, 2018 12:27, всього редагувалось 2 разів. tumos Повідомлень: 855 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лип, 2018 12:17 наблюдательный написав:



Сейчас ничего уже не нужно прорывать. Купил билет и спокойно уехал. Кто едет за бугор без штанов, тот, как правило, без них и приезжает. Если не смог заработать на штаны здесь, то вряд ли заработаешь на хорошие штаны там.

Если есть мысли уехать с семьей на ПМЖ и там не бомжевать по съемным углам, то нужно иметь хотя бы то, что я написал выше. Как минимум. Или иметь рабочий контракт очень ценного и редкого специалиста с высоким уровнем ин.языка и достойным окладом. Чтобы смог содержать там своё семейство.

Так что большинству граждан Украины там ничего хорошего не светит и оно может спокойно расслабиться. А если сильно хочется, то придётся упорно повышать своё мастерство, дабы достойно конкурировать с западными работниками. Сейчас ничего уже не нужно прорывать. Купил билет и спокойно уехал. Кто едет за бугор без штанов, тот, как правило, без них и приезжает. Если не смог заработать на штаны здесь, то вряд ли заработаешь на хорошие штаны там.Если есть мысли уехать с семьей на ПМЖ и там не бомжевать по съемным углам, то нужно иметь хотя бы то, что я написал выше. Как минимум. Или иметь рабочий контракт очень ценного и редкого специалиста с высоким уровнем ин.языка и достойным окладом. Чтобы смог содержать там своё семейство.Так что большинству граждан Украины там ничего хорошего не светит и оно может спокойно расслабиться. А если сильно хочется, то придётся упорно повышать своё мастерство, дабы достойно конкурировать с западными работниками.



Да-да, те что из Африки и Азии ценные и редкие специалисты, с рабочими контрактами. Да-да, те что из Африки и Азии ценные и редкие специалисты, с рабочими контрактами. tumos Повідомлень: 855 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лип, 2018 12:49 tumos написав: jabba написав: tumos На что товарищу порекомендовали не ждать, когда тут начнется а свалить не дожидаясь. На что товарищу порекомендовали не ждать, когда тут начнется а свалить не дожидаясь.

Казалось бы с этим не поспоришь. Но можно заранее вывести за бугор валюту, золото (лишь бы власти принимающей стороны не оприходывали в свои закрома) и затем пересекать границу в час "Ч" весело обозревая происходящее. Только чтоб плату за выход не ввели. Вопрос - предназначены ли эти схемы для большинства граждан, находящихся сейчас в Украине ? Есть ли что им переводить, перевозить ? Казалось бы с этим не поспоришь.Но можно заранее вывести за бугор валюту, золото (лишь бы власти принимающей стороны не оприходывали в свои закрома) и затем пересекать границу в час "Ч" весело обозревая происходящее. Только чтоб плату за выход не ввели. Вопрос - предназначены ли эти схемы для большинства граждан, находящихся сейчас в Украине ? Есть ли что им переводить, перевозить ?

Украинцы ,конечно, живут в большинстве бедновато. У нас назревает социальная тема? С темой ветки никак не сопоставимая? Люди - которые так или иначе причастны к золоту - как-то все-же защищены финансово. И золота на планете не так много, что бы каждый мог иметь его по 2 кг. Украинцы ,конечно, живут в большинстве бедновато. У нас назревает социальная тема?С темой ветки никак не сопоставимая? Люди - которые так или иначе причастны к золоту - как-то все-же защищены финансово. И золота на планете не так много, что бы каждый мог иметь его по 2 кг. kalinavalera1

Повідомлень: 4471 З нами з: 07.05.11 Подякував: 646 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лип, 2018 13:09 tumos написав: Да-да, те что из Африки и Азии ценные и редкие специалисты, с рабочими контрактами. Да-да, те что из Африки и Азии ценные и редкие специалисты, с рабочими контрактами.

Вы, судя по всему, только форумный теоретик....



1. Не мешайте в одну кучу беженцев и прочих нелегалов, с теми кто работает легально. Беженцам помогают местные власти, так как они имеют статус беженца. Украинцам этот статус практически никто не даст, так как угрозы для жизни у нас нет и за веру не притесняют. Поэтому у них должен быть контракт на работу. Если они нарушат сроки пребывания там и останутся нелегально, то могут заработать депортацию и запрет на въезд лет на десять. А их работодателям светят немалые штрафы. Там облавы на нелегалов довольно частая вещь...



2. Да будет вам известно, что в Азии и в Африке, ценных специалистов намного больше чем в Украине. Например, IT-рынок Индии оценивается в $145 млрд, что в 50 раз больше, чем в Украине. Сейчас количество IT-специалистов в Индии превышает 10 млн, что в 100 раз больше, чем у нас.

И практически все из них хорошо знают английский язык, так как он является вторым государственным. Вы, судя по всему, только форумный теоретик....1. Не мешайте в одну кучу беженцев и прочих нелегалов, с теми кто работает легально. Беженцам помогают местные власти, так как они имеют статус беженца. Украинцам этот статус практически никто не даст, так как угрозы для жизни у нас нет и за веру не притесняют. Поэтому у них должен быть контракт на работу. Если они нарушат сроки пребывания там и останутся нелегально, то могут заработать депортацию и запрет на въезд лет на десять. А их работодателям светят немалые штрафы. Там облавы на нелегалов довольно частая вещь...2. Да будет вам известно, что в Азии и в Африке, ценных специалистов намного больше чем в Украине. Например, IT-рынок Индии оценивается в $145 млрд, что в 50 раз больше, чем в Украине. Сейчас количество IT-специалистов в Индии превышает 10 млн, что в 100 раз больше, чем у нас.И практически все из них хорошо знают английский язык, так как он является вторым государственным. наблюдательный

Повідомлень: 3072 З нами з: 29.04.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 314 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1762176317641765 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_