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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 07 лип, 2018 18:56
наблюдательный Так и золото вообще не предназначено для большей части населения в количестве превышающим обручалку и немножко других украшений.
Додано: Суб 07 лип, 2018 18:59
jabba
Это верно. Я имел ввиду валютный эквивалент прелести.
Из фондов ETF продолжается отток активов.
Gold-backed ETFs saw outflows in all regions except Europe
За июнь активы фондов потеряли 2.1% относительно мая.
Додано: Суб 07 лип, 2018 21:23
Наблюдал как Хога в валтной ветке недавно затерли. Наверное, чтобы медалистам не мешал. Так о чем я ? Бывают ситуации когда толпа без и штанов может границу прорвать. И кто куда. Одни на запад, другие в иные края.
Додано: Суб 07 лип, 2018 23:42
Сейчас ничего уже не нужно прорывать. Купил билет и спокойно уехал. Кто едет за бугор без штанов, тот, как правило, без них и приезжает. Если не смог заработать на штаны здесь, то вряд ли заработаешь на хорошие штаны там.
Если есть мысли уехать с семьей на ПМЖ и там не бомжевать по съемным углам, то нужно иметь хотя бы то, что я написал выше. Как минимум. Или иметь рабочий контракт очень ценного и редкого специалиста с высоким уровнем ин.языка и достойным окладом. Чтобы смог содержать там своё семейство.
Так что большинству граждан Украины там ничего хорошего не светит и оно может спокойно расслабиться. А если сильно хочется, то придётся упорно повышать своё мастерство, дабы достойно конкурировать с западными работниками.
Додано: Нед 08 лип, 2018 12:12
Я эту фантастику наблюдаю по движению из Азии и Африки в цивилизованную Европу. Пока Эрдоган держит свою границу за несколько миллиардов евро. А так еще несколько миллионов при желании может подкинуть "заможных". Понятно, что не турок (эти давно коренные жители Германии).
Востаннє редагувалось tumos в Нед 08 лип, 2018 12:27, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 08 лип, 2018 12:17
Да-да, те что из Африки и Азии ценные и редкие специалисты, с рабочими контрактами.
Додано: Нед 08 лип, 2018 12:49
Украинцы ,конечно, живут в большинстве бедновато. У нас назревает социальная тема? С темой ветки никак не сопоставимая? Люди - которые так или иначе причастны к золоту - как-то все-же защищены финансово. И золота на планете не так много, что бы каждый мог иметь его по 2 кг.
Додано: Нед 08 лип, 2018 13:09
Вы, судя по всему, только форумный теоретик....
1. Не мешайте в одну кучу беженцев и прочих нелегалов, с теми кто работает легально. Беженцам помогают местные власти, так как они имеют статус беженца. Украинцам этот статус практически никто не даст, так как угрозы для жизни у нас нет и за веру не притесняют. Поэтому у них должен быть контракт на работу. Если они нарушат сроки пребывания там и останутся нелегально, то могут заработать депортацию и запрет на въезд лет на десять. А их работодателям светят немалые штрафы. Там облавы на нелегалов довольно частая вещь...
2. Да будет вам известно, что в Азии и в Африке, ценных специалистов намного больше чем в Украине. Например, IT-рынок Индии оценивается в $145 млрд, что в 50 раз больше, чем в Украине. Сейчас количество IT-специалистов в Индии превышает 10 млн, что в 100 раз больше, чем у нас.
И практически все из них хорошо знают английский язык, так как он является вторым государственным.
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