Додано: Нед 08 лип, 2018 13:09

tumos написав: Да-да, те что из Африки и Азии ценные и редкие специалисты, с рабочими контрактами. Да-да, те что из Африки и Азии ценные и редкие специалисты, с рабочими контрактами.

Вы, судя по всему, только форумный теоретик....1. Не мешайте в одну кучу беженцев и прочих нелегалов, с теми кто работает легально. Беженцам помогают местные власти, так как они имеют статус беженца. Украинцам этот статус практически никто не даст, так как угрозы для жизни у нас нет и за веру не притесняют. Поэтому у них должен быть контракт на работу. Если они нарушат сроки пребывания там и останутся нелегально, то могут заработать депортацию и запрет на въезд лет на десять. А их работодателям светят немалые штрафы. Там облавы на нелегалов довольно частая вещь...2. Да будет вам известно, что в Азии и в Африке, ценных специалистов намного больше чем в Украине. Например, IT-рынок Индии оценивается в $145 млрд, что в 50 раз больше, чем в Украине. Сейчас количество IT-специалистов в Индии превышает 10 млн, что в 100 раз больше, чем у нас.И практически все из них хорошо знают английский язык, так как он является вторым государственным.