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  #<1 ... 1763176417651766
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 17:29

  наблюдательный написав:Вы, судя по всему, только форумный теоретик....

Да куда мне уж до медаллистов. :)
Несколько теорий на вскидку.
https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/8/7185648/
Сейчас предотвратили, повезло. Специалисты-атомщики тикают с Украины. Что ставят вместо российских ТВЭЛ фиг его знает. А вот в ситуации техногенной катастрофы народ дружно потянется к границе. А впереди будут драпать потенциальные ликвидаторы, т.к. сдохнуть за чей-то полученный профит желающих не будет. Равно как выбивать льготы для оставшихся в живых у стен кабмина.
Следующая теория. Так Гарри Бер-Кут в миру Игорь Беркут двигает непонятно с чьего голоса идею нового Иерусалима. Зная настрой части общества добром все не закончится.
Подкину еще одну теорию с томосом. Дальше может последовать передел церковной собственности. Ну а дальше классика жанра.

  наблюдательный написав:1. Не мешайте в одну кучу беженцев и прочих нелегалов, с теми кто работает легально. Беженцам помогают местные власти, так как они имеют статус беженца. Украинцам этот статус практически никто не даст, так как угрозы для жизни у нас нет и за веру не притесняют. Поэтому у них должен быть контракт на работу. Если они нарушат сроки пребывания там и останутся нелегально, то могут заработать депортацию и запрет на въезд лет на десять. А их работодателям светят немалые штрафы. Там облавы на нелегалов довольно частая вещь...

2. Да будет вам известно, что в Азии и в Африке, ценных специалистов намного больше чем в Украине. Например, IT-рынок Индии оценивается в $145 млрд, что в 50 раз больше, чем в Украине. Сейчас количество IT-специалистов в Индии превышает 10 млн, что в 100 раз больше, чем у нас.
И практически все из них хорошо знают английский язык, так как он является вторым государственным.


Не надо мне рассказывать об IT индустрии и индусах. Я в теме.
Я же ясно сказал, что бывают ситуации когда народ двигает к границе с тем, что успеет схватить. И их совсем не ждут там, куда они направляются.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 18:30

  tumos написав:Несколько теорий на вскидку.
https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/8/7185648/
Сейчас предотвратили, повезло. Специалисты-атомщики тикают с Украины. Что ставят вместо российских ТВЭЛ фиг его знает. А вот в ситуации техногенной катастрофы народ дружно потянется к границе. А впереди будут драпать потенциальные ликвидаторы, т.к. сдохнуть за чей-то полученный профит желающих не будет. Равно как выбивать льготы для оставшихся в живых у стен кабмина.
Следующая теория. Так Гарри Бер-Кут в миру Игорь Беркут двигает непонятно с чьего голоса идею нового Иерусалима. Зная настрой части общества добром все не закончится.
Подкину еще одну теорию с томосом. Дальше может последовать передел церковной собственности. Ну а дальше классика жанра.

Я это всё знаю и могу много чего добавить...
Я кажись вам недавно писал чем "мы" отличаемся от "них".
Напомню.
Они не строили коммунизм, а строили цивилизованное общество. А у нас строили общество воров, дармоедов и подхалимов. Убили стимул хорошо работать, а многие вопросы решались по знакомству и блату. Могу напомнить поговорки тех времён: "Не подмажешь - не поедешь" "От работы кони дохнут" ну и т.д. Учили за взятки, лечили за коробку конфет, распределяли дефицит своим людям, работали спустя рукава, выпуская дерьмовой продукт. Главное было дать план для галочки в горкоме КПСС.
В итоге ни лечить, ни строить, ни творить что-то дельное так и не научились.
И вот сейчас приходит расплата. Воры породили таких же воров, только на порядок больше. В основе своей никто, ничего уже не может толкового делать.
Поэтому вывод печальный. Затягивайте пояса. Чудес в этом мире не бывает.
Что когда-то посеяли, то и будем теперь жать....
наблюдательный
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  #<1 ... 1763176417651766
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