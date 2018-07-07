Да куда мне уж до медаллистов.
Несколько теорий на вскидку.
Сейчас предотвратили, повезло. Специалисты-атомщики тикают с Украины. Что ставят вместо российских ТВЭЛ фиг его знает. А вот в ситуации техногенной катастрофы народ дружно потянется к границе. А впереди будут драпать потенциальные ликвидаторы, т.к. сдохнуть за чей-то полученный профит желающих не будет. Равно как выбивать льготы для оставшихся в живых у стен кабмина.
Следующая теория. Так Гарри Бер-Кут в миру Игорь Беркут двигает непонятно с чьего голоса идею нового Иерусалима. Зная настрой части общества добром все не закончится.
Подкину еще одну теорию с томосом. Дальше может последовать передел церковной собственности. Ну а дальше классика жанра.
наблюдательный написав:1. Не мешайте в одну кучу беженцев и прочих нелегалов, с теми кто работает легально. Беженцам помогают местные власти, так как они имеют статус беженца. Украинцам этот статус практически никто не даст, так как угрозы для жизни у нас нет и за веру не притесняют. Поэтому у них должен быть контракт на работу. Если они нарушат сроки пребывания там и останутся нелегально, то могут заработать депортацию и запрет на въезд лет на десять. А их работодателям светят немалые штрафы. Там облавы на нелегалов довольно частая вещь...
2. Да будет вам известно, что в Азии и в Африке, ценных специалистов намного больше чем в Украине. Например, IT-рынок Индии оценивается в $145 млрд, что в 50 раз больше, чем в Украине. Сейчас количество IT-специалистов в Индии превышает 10 млн, что в 100 раз больше, чем у нас.
И практически все из них хорошо знают английский язык, так как он является вторым государственным.
Не надо мне рассказывать об IT индустрии и индусах. Я в теме.
Я же ясно сказал, что бывают ситуации когда народ двигает к границе с тем, что успеет схватить. И их совсем не ждут там, куда они направляются.