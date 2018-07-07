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#<1 ... 1763176417651766 Додано: Нед 08 лип, 2018 17:29 наблюдательный написав: Вы, судя по всему, только форумный теоретик....

Вы, судя по всему, только форумный теоретик....

Да куда мне уж до медаллистов.

Несколько теорий на вскидку.

https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/8/7185648/

Сейчас предотвратили, повезло. Специалисты-атомщики тикают с Украины. Что ставят вместо российских ТВЭЛ фиг его знает. А вот в ситуации техногенной катастрофы народ дружно потянется к границе. А впереди будут драпать потенциальные ликвидаторы, т.к. сдохнуть за чей-то полученный профит желающих не будет. Равно как выбивать льготы для оставшихся в живых у стен кабмина.

Следующая теория. Так Гарри Бер-Кут в миру Игорь Беркут двигает непонятно с чьего голоса идею нового Иерусалима. Зная настрой части общества добром все не закончится.

Подкину еще одну теорию с томосом. Дальше может последовать передел церковной собственности. Ну а дальше классика жанра.



наблюдательный написав: 1. Не мешайте в одну кучу беженцев и прочих нелегалов, с теми кто работает легально. Беженцам помогают местные власти, так как они имеют статус беженца. Украинцам этот статус практически никто не даст, так как угрозы для жизни у нас нет и за веру не притесняют. Поэтому у них должен быть контракт на работу. Если они нарушат сроки пребывания там и останутся нелегально, то могут заработать депортацию и запрет на въезд лет на десять. А их работодателям светят немалые штрафы. Там облавы на нелегалов довольно частая вещь...



2. Да будет вам известно, что в Азии и в Африке, ценных специалистов намного больше чем в Украине. Например, IT-рынок Индии оценивается в $145 млрд, что в 50 раз больше, чем в Украине. Сейчас количество IT-специалистов в Индии превышает 10 млн, что в 100 раз больше, чем у нас.

И практически все из них хорошо знают английский язык, так как он является вторым государственным. 1. Не мешайте в одну кучу беженцев и прочих нелегалов, с теми кто работает легально. Беженцам помогают местные власти, так как они имеют статус беженца. Украинцам этот статус практически никто не даст, так как угрозы для жизни у нас нет и за веру не притесняют. Поэтому у них должен быть контракт на работу. Если они нарушат сроки пребывания там и останутся нелегально, то могут заработать депортацию и запрет на въезд лет на десять. А их работодателям светят немалые штрафы. Там облавы на нелегалов довольно частая вещь...2. Да будет вам известно, что в Азии и в Африке, ценных специалистов намного больше чем в Украине. Например, IT-рынок Индии оценивается в $145 млрд, что в 50 раз больше, чем в Украине. Сейчас количество IT-специалистов в Индии превышает 10 млн, что в 100 раз больше, чем у нас.И практически все из них хорошо знают английский язык, так как он является вторым государственным.



Не надо мне рассказывать об IT индустрии и индусах. Я в теме.

Я же ясно сказал, что бывают ситуации когда народ двигает к границе с тем, что успеет схватить. И их совсем не ждут там, куда они направляются. Да куда мне уж до медаллистов.Несколько теорий на вскидку.Сейчас предотвратили, повезло. Специалисты-атомщики тикают с Украины. Что ставят вместо российских ТВЭЛ фиг его знает. А вот в ситуации техногенной катастрофы народ дружно потянется к границе. А впереди будут драпать потенциальные ликвидаторы, т.к. сдохнуть за чей-то полученный профит желающих не будет. Равно как выбивать льготы для оставшихся в живых у стен кабмина.Следующая теория. Так Гарри Бер-Кут в миру Игорь Беркут двигает непонятно с чьего голоса идею нового Иерусалима. Зная настрой части общества добром все не закончится.Подкину еще одну теорию с томосом. Дальше может последовать передел церковной собственности. Ну а дальше классика жанра.Не надо мне рассказывать об IT индустрии и индусах. Я в теме.Я же ясно сказал, что бывают ситуации когда народ двигает к границе с тем, что успеет схватить. И их совсем не ждут там, куда они направляются. tumos Повідомлень: 856 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лип, 2018 18:30 tumos написав: Несколько теорий на вскидку.

https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/8/7185648/

Сейчас предотвратили, повезло. Специалисты-атомщики тикают с Украины. Что ставят вместо российских ТВЭЛ фиг его знает. А вот в ситуации техногенной катастрофы народ дружно потянется к границе. А впереди будут драпать потенциальные ликвидаторы, т.к. сдохнуть за чей-то полученный профит желающих не будет. Равно как выбивать льготы для оставшихся в живых у стен кабмина.

Следующая теория. Так Гарри Бер-Кут в миру Игорь Беркут двигает непонятно с чьего голоса идею нового Иерусалима. Зная настрой части общества добром все не закончится.

Подкину еще одну теорию с томосом. Дальше может последовать передел церковной собственности. Ну а дальше классика жанра.

Несколько теорий на вскидку.Сейчас предотвратили, повезло. Специалисты-атомщики тикают с Украины. Что ставят вместо российских ТВЭЛ фиг его знает. А вот в ситуации техногенной катастрофы народ дружно потянется к границе. А впереди будут драпать потенциальные ликвидаторы, т.к. сдохнуть за чей-то полученный профит желающих не будет. Равно как выбивать льготы для оставшихся в живых у стен кабмина.Следующая теория. Так Гарри Бер-Кут в миру Игорь Беркут двигает непонятно с чьего голоса идею нового Иерусалима. Зная настрой части общества добром все не закончится.Подкину еще одну теорию с томосом. Дальше может последовать передел церковной собственности. Ну а дальше классика жанра.

Я это всё знаю и могу много чего добавить...

Я кажись вам недавно писал чем "мы" отличаемся от "них".

Напомню.

Они не строили коммунизм, а строили цивилизованное общество. А у нас строили общество воров, дармоедов и подхалимов. Убили стимул хорошо работать, а многие вопросы решались по знакомству и блату. Могу напомнить поговорки тех времён: "Не подмажешь - не поедешь" "От работы кони дохнут" ну и т.д. Учили за взятки, лечили за коробку конфет, распределяли дефицит своим людям, работали спустя рукава, выпуская дерьмовой продукт. Главное было дать план для галочки в горкоме КПСС.

В итоге ни лечить, ни строить, ни творить что-то дельное так и не научились.

И вот сейчас приходит расплата. Воры породили таких же воров, только на порядок больше. В основе своей никто, ничего уже не может толкового делать.

Поэтому вывод печальный. Затягивайте пояса. Чудес в этом мире не бывает.

Что когда-то посеяли, то и будем теперь жать.... Я это всё знаю и могу много чего добавить...Я кажись вам недавно писал чем "мы" отличаемся от "них".Напомню.Они не строили коммунизм, а строили цивилизованное общество. А у нас строили общество воров, дармоедов и подхалимов. Убили стимул хорошо работать, а многие вопросы решались по знакомству и блату. Могу напомнить поговорки тех времён: "Не подмажешь - не поедешь" "От работы кони дохнут" ну и т.д. Учили за взятки, лечили за коробку конфет, распределяли дефицит своим людям, работали спустя рукава, выпуская дерьмовой продукт. Главное было дать план для галочки в горкоме КПСС.В итоге ни лечить, ни строить, ни творить что-то дельное так и не научились.И вот сейчас приходит расплата. Воры породили таких же воров, только на порядок больше. В основе своей никто, ничего уже не может толкового делать.Поэтому вывод печальный. Затягивайте пояса. Чудес в этом мире не бывает.Что когда-то посеяли, то и будем теперь жать.... наблюдательный

Повідомлень: 3073 З нами з: 29.04.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 314 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1763176417651766 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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