наблюдательный написав:Вы, судя по всему, только форумный теоретик....
Да куда мне уж до медаллистов. Несколько теорий на вскидку. https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/8/7185648/ Сейчас предотвратили, повезло. Специалисты-атомщики тикают с Украины. Что ставят вместо российских ТВЭЛ фиг его знает. А вот в ситуации техногенной катастрофы народ дружно потянется к границе. А впереди будут драпать потенциальные ликвидаторы, т.к. сдохнуть за чей-то полученный профит желающих не будет. Равно как выбивать льготы для оставшихся в живых у стен кабмина. Следующая теория. Так Гарри Бер-Кут в миру Игорь Беркут двигает непонятно с чьего голоса идею нового Иерусалима. Зная настрой части общества добром все не закончится. Подкину еще одну теорию с томосом. Дальше может последовать передел церковной собственности. Ну а дальше классика жанра.
наблюдательный написав:1. Не мешайте в одну кучу беженцев и прочих нелегалов, с теми кто работает легально. Беженцам помогают местные власти, так как они имеют статус беженца. Украинцам этот статус практически никто не даст, так как угрозы для жизни у нас нет и за веру не притесняют. Поэтому у них должен быть контракт на работу. Если они нарушат сроки пребывания там и останутся нелегально, то могут заработать депортацию и запрет на въезд лет на десять. А их работодателям светят немалые штрафы. Там облавы на нелегалов довольно частая вещь...
2. Да будет вам известно, что в Азии и в Африке, ценных специалистов намного больше чем в Украине. Например, IT-рынок Индии оценивается в $145 млрд, что в 50 раз больше, чем в Украине. Сейчас количество IT-специалистов в Индии превышает 10 млн, что в 100 раз больше, чем у нас. И практически все из них хорошо знают английский язык, так как он является вторым государственным.
Не надо мне рассказывать об IT индустрии и индусах. Я в теме. Я же ясно сказал, что бывают ситуации когда народ двигает к границе с тем, что успеет схватить. И их совсем не ждут там, куда они направляются.
tumos написав:Несколько теорий на вскидку. https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/8/7185648/ Сейчас предотвратили, повезло. Специалисты-атомщики тикают с Украины. Что ставят вместо российских ТВЭЛ фиг его знает. А вот в ситуации техногенной катастрофы народ дружно потянется к границе. А впереди будут драпать потенциальные ликвидаторы, т.к. сдохнуть за чей-то полученный профит желающих не будет. Равно как выбивать льготы для оставшихся в живых у стен кабмина. Следующая теория. Так Гарри Бер-Кут в миру Игорь Беркут двигает непонятно с чьего голоса идею нового Иерусалима. Зная настрой части общества добром все не закончится. Подкину еще одну теорию с томосом. Дальше может последовать передел церковной собственности. Ну а дальше классика жанра.
Я это всё знаю и могу много чего добавить... Я кажись вам недавно писал чем "мы" отличаемся от "них". Напомню. Они не строили коммунизм, а строили цивилизованное общество. А у нас строили общество воров, дармоедов и подхалимов. Напрочь убили стимул хорошо работать, а многие вопросы решались по знакомству и блату. Могу напомнить поговорки тех времён: "Не подмажешь - не поедешь" "От работы кони дохнут" ну и т.д. Учили за взятки, лечили за коробку конфет, распределяли дефицит своим людям, работали спустя рукава, выпуская дерьмовой продукт. Главное было дать план для галочки в горкоме КПСС. В итоге ни лечить, ни строить, ни творить что-то дельное так и не научились. И вот сейчас приходит расплата. Воры породили таких же воров, только на порядок больше. В основе своей никто, ничего уже не может толкового делать. Поэтому вывод печальный. Затягивайте пояса. Чудес в этом мире не бывает. Что когда-то посеяли, то и будем теперь пожинать....
Любопытные цифры. Что-то сомневаюсь я , что в Раше золота в ЗВР как у Венесуэлы, но люди дают такие данные. Если я верно посчитал - то даже вывернув все золото из ЗВР государств - каждый житель Земли получит в среднем по 200 г золота . По 2 кг никак .... Интересно было бы почитать другие мнения. Тут много писалось , что золото якобы добывают из морской воды. Счас прочел - что таких технологий пока нет. И сколько ж там золота ? думаю очень мало на 100000тонн воды. Озадачили меня... типа - "не все украинцы имеют по 2 кг золота", таки да, не все даже американцы - имеют хотя бы по 200 грамм золота. Вывод ?
Данные по РФ устаревшие - максимум к 1/11/2018-го ЗР России превысят 2000 т. Но это все равно менее 14 гр. на человека