наблюдательный написав:Вы, судя по всему, только форумный теоретик....
Да куда мне уж до медаллистов. Несколько теорий на вскидку. https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/8/7185648/ Сейчас предотвратили, повезло. Специалисты-атомщики тикают с Украины. Что ставят вместо российских ТВЭЛ фиг его знает. А вот в ситуации техногенной катастрофы народ дружно потянется к границе. А впереди будут драпать потенциальные ликвидаторы, т.к. сдохнуть за чей-то полученный профит желающих не будет. Равно как выбивать льготы для оставшихся в живых у стен кабмина. Следующая теория. Так Гарри Бер-Кут в миру Игорь Беркут двигает непонятно с чьего голоса идею нового Иерусалима. Зная настрой части общества добром все не закончится. Подкину еще одну теорию с томосом. Дальше может последовать передел церковной собственности. Ну а дальше классика жанра.
наблюдательный написав:1. Не мешайте в одну кучу беженцев и прочих нелегалов, с теми кто работает легально. Беженцам помогают местные власти, так как они имеют статус беженца. Украинцам этот статус практически никто не даст, так как угрозы для жизни у нас нет и за веру не притесняют. Поэтому у них должен быть контракт на работу. Если они нарушат сроки пребывания там и останутся нелегально, то могут заработать депортацию и запрет на въезд лет на десять. А их работодателям светят немалые штрафы. Там облавы на нелегалов довольно частая вещь...
2. Да будет вам известно, что в Азии и в Африке, ценных специалистов намного больше чем в Украине. Например, IT-рынок Индии оценивается в $145 млрд, что в 50 раз больше, чем в Украине. Сейчас количество IT-специалистов в Индии превышает 10 млн, что в 100 раз больше, чем у нас. И практически все из них хорошо знают английский язык, так как он является вторым государственным.
Не надо мне рассказывать об IT индустрии и индусах. Я в теме. Я же ясно сказал, что бывают ситуации когда народ двигает к границе с тем, что успеет схватить. И их совсем не ждут там, куда они направляются.
tumos написав:Несколько теорий на вскидку. https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/8/7185648/ Сейчас предотвратили, повезло. Специалисты-атомщики тикают с Украины. Что ставят вместо российских ТВЭЛ фиг его знает. А вот в ситуации техногенной катастрофы народ дружно потянется к границе. А впереди будут драпать потенциальные ликвидаторы, т.к. сдохнуть за чей-то полученный профит желающих не будет. Равно как выбивать льготы для оставшихся в живых у стен кабмина. Следующая теория. Так Гарри Бер-Кут в миру Игорь Беркут двигает непонятно с чьего голоса идею нового Иерусалима. Зная настрой части общества добром все не закончится. Подкину еще одну теорию с томосом. Дальше может последовать передел церковной собственности. Ну а дальше классика жанра.
Я это всё знаю и могу много чего добавить... Я кажись вам недавно писал чем "мы" отличаемся от "них". Напомню. Они не строили коммунизм, а строили цивилизованное общество. А у нас строили общество воров, дармоедов и подхалимов. Напрочь убили стимул хорошо работать, а многие вопросы решались по знакомству и блату. Могу напомнить поговорки тех времён: "Не подмажешь - не поедешь" "От работы кони дохнут" ну и т.д. Учили за взятки, лечили за коробку конфет, распределяли дефицит своим людям, работали спустя рукава, выпуская дерьмовой продукт. Главное было дать план для галочки в горкоме КПСС. В итоге ни лечить, ни строить, ни творить что-то дельное так и не научились. И вот сейчас приходит расплата. Воры породили таких же воров, только на порядок больше. В основе своей никто, ничего уже не может толкового делать. Поэтому вывод печальный. Затягивайте пояса. Чудес в этом мире не бывает. Что когда-то посеяли, то и будем теперь пожинать....
Любопытные цифры. Что-то сомневаюсь я , что в Раше золота в ЗВР как у Венесуэлы, но люди дают такие данные. Если я верно посчитал - то даже вывернув все золото из ЗВР государств - каждый житель Земли получит в среднем по 200 г золота . По 2 кг никак .... Интересно было бы почитать другие мнения. Тут много писалось , что золото якобы добывают из морской воды. Счас прочел - что таких технологий пока нет. И сколько ж там золота ? думаю очень мало на 100000тонн воды. Озадачили меня... типа - "не все украинцы имеют по 2 кг золота", таки да, не все даже американцы - имеют хотя бы по 200 грамм золота. Вывод ?
Данные по РФ устаревшие - максимум к 1/11/2018-го ЗР России превысят 2000 т. Но это все равно менее 14 гр. на человека
наблюдательный написав:Они не строили коммунизм, а строили цивилизованное общество. А у нас строили общество воров, дармоедов и подхалимов. Напрочь убили стимул хорошо работать, а многие вопросы решались по знакомству и блату. Могу напомнить поговорки тех времён: "Не подмажешь - не поедешь" "От работы кони дохнут" ну и т.д. Учили за взятки, лечили за коробку конфет, распределяли дефицит своим людям, работали спустя рукава, выпуская дерьмовой продукт. Главное было дать план для галочки в горкоме КПСС.
Чисто теоретически это взялось откуда-то ? Согласитесь, что когда учат "за конфеты" - это еще не самое страшное. Учили всех -то, только оценки ставили выборочно "за конфеты". Коррупция была всегда и везде. Другой вопрос - на сколько она принята в обществе.Для самого пересичного Бывает в стране - 2 % коррупции , а бывает 92%.
Для примера - в цивилизованных странах наркотики пробует от 2 до 8 % школьников. У нас согласно опросам - это практически 100%. Есть мнение такое - что склонны и увлекаются наркотиками , люди , ориентированные на саморазрушение. Во времена Брежнева было не так все плохо организовано. Не все в Горкоме КПСС были воры, были честные люди в партии и работали - они построили тот СССР - великую страну. Именно менеджмент - организаторы были высоко уровня и подняли из руин великую страну. И они тоже работали за копейки, как и все тогда. Я имею ввиду тех, кто сам поднимал завод или фабрику. С нуля. Пользы они приносили на миллионы. Но большинство алкашей и воров орало и требовало с ними равенства " финансового". Не дай Бог у них на 1 комнату в квартире больше. И что бы главный конструктор Южмаша с ними в одной очереди стоял за колбасой. Желательно позади них , и после напряженного трудового дня. Все граждане -ну большинство - хотели воровать и кататься верхом на гениях, талантах и честных работягах.
Многие пересичные у нас всегда - сами хотели "оценки в школе за конфеты" - "операцию в больнице - за коньяк с букетом цветов". Цена то смешная, согласитесь ? И такие пересичные избирали лидеров, которых можно было "подмазать" и ехать верхом на хирурге с золотыми руками головой. Это не только от жадности и вороватости, но и от зависти к гениям и талантам.
Если бы у власти были думающие и порядочные люди - и как в Китае - разрешили частично под контролем государства частную собственность на предприятия - все бы было не так плачевно. Но поддержку толпы получали те, кого можно "подмазать" и благодаря этому сеть и поехать на гении , на таланте - просто на честном соседе верхом. Никто не понимает простые истины , что если все крадут - то вскоре красть нечего становится. Кто-то должен производить товары , что бы было что красть. Вот и докатились. Я к тому , что жить можно при любом строе социальном. А вот при АНТИСОЦИАЛЬНОМ строе - криминальном -жить не возможно - он деструктивен, все разрушает. Были в СССР люди, которые реально поднимали заводы с нуля. Т им как раз и нужно было частично давать право собственности на , то что ими создано. И то, только частично. А у нас стали просто разграблять то, что построено гениями, В руках воров - все это разрушается и пропадает.
Не стоит обвинять какой-то строй. Украинцы должны понять - что вина на них. На каждом, кто в школе избирал старосту, комсорга и тп. Подхалимы и мелкие взяточники ( которые оценки получали за конфеты) со школьной скамьи выдвигались одноклассниками, уважались пересичными , как особо умные, раз догадывались конфеты подарить училке, поощрялись и поддерживались и вырастали в верхушку общества. Тогда они сами, эти "лидеры" нуждались уже в подхалимах - и вот у власти пирамида бездарных бесчестных тупиц -коррупционеров. Может еще в школе можно понять - что не эти детки" подхалимы " - самые умные и успешные ? И поддерживать тех, у кого списывали контрольные ? Или просто честных морально здоровых ? Согласитесь - беда в том - что у власти морально не здоровые личности. Сегодня один прокурор - призывал - срочно "приватизировать" остатки государственной собственности - дословно "так как коррупция зашкаливает". Дичь какая.... другими словами - что бы не крали - нужно передать ворам в собственность все, что они хотят украсть ? Я-то думал сажать нужно за это и конфисковать наворованное....
В любой стране есть закон - если взял не свое, не заработанное - на улице даже нашел - все равно, что украл, если не сдал в полицию. И это у здоровых морально людей на уровне подсознания. А у нас всю страну "разбирают" , а точнее разворовывают те, кто ничего не сделал и не заработал в этой стране фактически.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Пон 09 лип, 2018 12:33, всього редагувалось 1 раз.
tumos написав:Несколько теорий на вскидку. https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/8/7185648/ Сейчас предотвратили, повезло. Специалисты-атомщики тикают с Украины. Что ставят вместо российских ТВЭЛ фиг его знает. А вот в ситуации техногенной катастрофы народ дружно потянется к границе. А впереди будут драпать потенциальные ликвидаторы, т.к. сдохнуть за чей-то полученный профит желающих не будет. Равно как выбивать льготы для оставшихся в живых у стен кабмина. Следующая теория. Так Гарри Бер-Кут в миру Игорь Беркут двигает непонятно с чьего голоса идею нового Иерусалима. Зная настрой части общества добром все не закончится. Подкину еще одну теорию с томосом. Дальше может последовать передел церковной собственности. Ну а дальше классика жанра.
Я это всё знаю и могу много чего добавить... Я кажись вам недавно писал чем "мы" отличаемся от "них". Напомню. Они не строили коммунизм, а строили цивилизованное общество. А у нас строили общество воров, дармоедов и подхалимов. Напрочь убили стимул хорошо работать, а многие вопросы решались по знакомству и блату. Могу напомнить поговорки тех времён: "Не подмажешь - не поедешь" "От работы кони дохнут" ну и т.д. Учили за взятки, лечили за коробку конфет, распределяли дефицит своим людям, работали спустя рукава, выпуская дерьмовой продукт. Главное было дать план для галочки в горкоме КПСС. В итоге ни лечить, ни строить, ни творить что-то дельное так и не научились. И вот сейчас приходит расплата. Воры породили таких же воров, только на порядок больше. В основе своей никто, ничего уже не может толкового делать. Поэтому вывод печальный. Затягивайте пояса. Чудес в этом мире не бывает. Что когда-то посеяли, то и будем теперь пожинать....
Но вору Бене в 2013-м году вы почему-то деньги понесли еще и в гривне.
Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации (млн долл. США) 1.1 Резервные активы в иностранной валюте ценные бумаги 1/4/2018 273 344.0 1/6/2018 226 275.9 наличная валюта и депозиты 1/4/2018 93 473.5 1/6/2018 140 306.2 1.4 Монетарное золото в миллионах чистых тройских унций 1/1/2018 59.1 1/6/2018 62.0 http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs ... heckedItem Достаточно информативно. А вот ЗР за 5 месяцев выросли на 2,9 млн. унций - 90 т, и составили 1 928 т, что позволяет прогнозировать их уровень к концу года в размере 2 040 т