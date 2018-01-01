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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1763176417651766 Додано: Нед 08 лип, 2018 17:29 наблюдательный написав: Вы, судя по всему, только форумный теоретик....

Вы, судя по всему, только форумный теоретик....

Да куда мне уж до медаллистов.

Несколько теорий на вскидку.

https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/8/7185648/

Сейчас предотвратили, повезло. Специалисты-атомщики тикают с Украины. Что ставят вместо российских ТВЭЛ фиг его знает. А вот в ситуации техногенной катастрофы народ дружно потянется к границе. А впереди будут драпать потенциальные ликвидаторы, т.к. сдохнуть за чей-то полученный профит желающих не будет. Равно как выбивать льготы для оставшихся в живых у стен кабмина.

Следующая теория. Так Гарри Бер-Кут в миру Игорь Беркут двигает непонятно с чьего голоса идею нового Иерусалима. Зная настрой части общества добром все не закончится.

Подкину еще одну теорию с томосом. Дальше может последовать передел церковной собственности. Ну а дальше классика жанра.



наблюдательный написав: 1. Не мешайте в одну кучу беженцев и прочих нелегалов, с теми кто работает легально. Беженцам помогают местные власти, так как они имеют статус беженца. Украинцам этот статус практически никто не даст, так как угрозы для жизни у нас нет и за веру не притесняют. Поэтому у них должен быть контракт на работу. Если они нарушат сроки пребывания там и останутся нелегально, то могут заработать депортацию и запрет на въезд лет на десять. А их работодателям светят немалые штрафы. Там облавы на нелегалов довольно частая вещь...



2. Да будет вам известно, что в Азии и в Африке, ценных специалистов намного больше чем в Украине. Например, IT-рынок Индии оценивается в $145 млрд, что в 50 раз больше, чем в Украине. Сейчас количество IT-специалистов в Индии превышает 10 млн, что в 100 раз больше, чем у нас.

И практически все из них хорошо знают английский язык, так как он является вторым государственным. 1. Не мешайте в одну кучу беженцев и прочих нелегалов, с теми кто работает легально. Беженцам помогают местные власти, так как они имеют статус беженца. Украинцам этот статус практически никто не даст, так как угрозы для жизни у нас нет и за веру не притесняют. Поэтому у них должен быть контракт на работу. Если они нарушат сроки пребывания там и останутся нелегально, то могут заработать депортацию и запрет на въезд лет на десять. А их работодателям светят немалые штрафы. Там облавы на нелегалов довольно частая вещь...2. Да будет вам известно, что в Азии и в Африке, ценных специалистов намного больше чем в Украине. Например, IT-рынок Индии оценивается в $145 млрд, что в 50 раз больше, чем в Украине. Сейчас количество IT-специалистов в Индии превышает 10 млн, что в 100 раз больше, чем у нас.И практически все из них хорошо знают английский язык, так как он является вторым государственным.



Не надо мне рассказывать об IT индустрии и индусах. Я в теме.

Я же ясно сказал, что бывают ситуации когда народ двигает к границе с тем, что успеет схватить. И их совсем не ждут там, куда они направляются. Да куда мне уж до медаллистов.Несколько теорий на вскидку.Сейчас предотвратили, повезло. Специалисты-атомщики тикают с Украины. Что ставят вместо российских ТВЭЛ фиг его знает. А вот в ситуации техногенной катастрофы народ дружно потянется к границе. А впереди будут драпать потенциальные ликвидаторы, т.к. сдохнуть за чей-то полученный профит желающих не будет. Равно как выбивать льготы для оставшихся в живых у стен кабмина.Следующая теория. Так Гарри Бер-Кут в миру Игорь Беркут двигает непонятно с чьего голоса идею нового Иерусалима. Зная настрой части общества добром все не закончится.Подкину еще одну теорию с томосом. Дальше может последовать передел церковной собственности. Ну а дальше классика жанра.Не надо мне рассказывать об IT индустрии и индусах. Я в теме.Я же ясно сказал, что бывают ситуации когда народ двигает к границе с тем, что успеет схватить. И их совсем не ждут там, куда они направляются. tumos Повідомлень: 856 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лип, 2018 18:30 tumos написав: Несколько теорий на вскидку.

https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/8/7185648/

Сейчас предотвратили, повезло. Специалисты-атомщики тикают с Украины. Что ставят вместо российских ТВЭЛ фиг его знает. А вот в ситуации техногенной катастрофы народ дружно потянется к границе. А впереди будут драпать потенциальные ликвидаторы, т.к. сдохнуть за чей-то полученный профит желающих не будет. Равно как выбивать льготы для оставшихся в живых у стен кабмина.

Следующая теория. Так Гарри Бер-Кут в миру Игорь Беркут двигает непонятно с чьего голоса идею нового Иерусалима. Зная настрой части общества добром все не закончится.

Подкину еще одну теорию с томосом. Дальше может последовать передел церковной собственности. Ну а дальше классика жанра.

Несколько теорий на вскидку.Сейчас предотвратили, повезло. Специалисты-атомщики тикают с Украины. Что ставят вместо российских ТВЭЛ фиг его знает. А вот в ситуации техногенной катастрофы народ дружно потянется к границе. А впереди будут драпать потенциальные ликвидаторы, т.к. сдохнуть за чей-то полученный профит желающих не будет. Равно как выбивать льготы для оставшихся в живых у стен кабмина.Следующая теория. Так Гарри Бер-Кут в миру Игорь Беркут двигает непонятно с чьего голоса идею нового Иерусалима. Зная настрой части общества добром все не закончится.Подкину еще одну теорию с томосом. Дальше может последовать передел церковной собственности. Ну а дальше классика жанра.

Я это всё знаю и могу много чего добавить...

Я кажись вам недавно писал чем "мы" отличаемся от "них".

Напомню.

Они не строили коммунизм, а строили цивилизованное общество. А у нас строили общество воров, дармоедов и подхалимов. Напрочь убили стимул хорошо работать, а многие вопросы решались по знакомству и блату. Могу напомнить поговорки тех времён: "Не подмажешь - не поедешь" "От работы кони дохнут" ну и т.д. Учили за взятки, лечили за коробку конфет, распределяли дефицит своим людям, работали спустя рукава, выпуская дерьмовой продукт. Главное было дать план для галочки в горкоме КПСС.

В итоге ни лечить, ни строить, ни творить что-то дельное так и не научились.

И вот сейчас приходит расплата. Воры породили таких же воров, только на порядок больше. В основе своей никто, ничего уже не может толкового делать.

Поэтому вывод печальный. Затягивайте пояса. Чудес в этом мире не бывает.

Что когда-то посеяли, то и будем теперь пожинать.... Я это всё знаю и могу много чего добавить...Я кажись вам недавно писал чем "мы" отличаемся от "них".Напомню.Они не строили коммунизм, а строили цивилизованное общество. А у нас строили общество воров, дармоедов и подхалимов. Напрочь убили стимул хорошо работать, а многие вопросы решались по знакомству и блату. Могу напомнить поговорки тех времён: "Не подмажешь - не поедешь" "От работы кони дохнут" ну и т.д. Учили за взятки, лечили за коробку конфет, распределяли дефицит своим людям, работали спустя рукава, выпуская дерьмовой продукт. Главное было дать план для галочки в горкоме КПСС.В итоге ни лечить, ни строить, ни творить что-то дельное так и не научились.И вот сейчас приходит расплата. Воры породили таких же воров, только на порядок больше. В основе своей никто, ничего уже не может толкового делать.Поэтому вывод печальный. Затягивайте пояса. Чудес в этом мире не бывает.Что когда-то посеяли, то и будем теперь пожинать.... наблюдательный

Повідомлень: 3073 З нами з: 29.04.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 314 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лип, 2018 10:08 kalinavalera1 написав: https://dedpodaril.com/zoloto/imform/skolko-zolota-u-stran.html



Любопытные цифры. Что-то сомневаюсь я , что в Раше золота в ЗВР как у Венесуэлы, но люди дают такие данные. Если я верно посчитал - то даже вывернув все золото из ЗВР государств - каждый житель Земли получит в среднем по 200 г золота . По 2 кг никак .... Интересно было бы почитать другие мнения. Тут много писалось , что золото якобы добывают из морской воды. Счас прочел - что таких технологий пока нет. И сколько ж там золота ? думаю очень мало на 100000тонн воды.

Озадачили меня... типа - "не все украинцы имеют по 2 кг золота", таки да, не все даже американцы - имеют хотя бы по 200 грамм золота. Вывод ? https://dedpodaril.com/zoloto/imform/skolko-zolota-u-stran.htmlЛюбопытные цифры. Что-то сомневаюсь я , что в Раше золота в ЗВР как у Венесуэлы, но люди дают такие данные. Если я верно посчитал - то даже вывернув все золото из ЗВР государств - каждый житель Земли получит в среднем по 200 г золота . По 2 кг никак .... Интересно было бы почитать другие мнения. Тут много писалось , что золото якобы добывают из морской воды. Счас прочел - что таких технологий пока нет. И сколько ж там золота ? думаю очень мало на 100000тонн воды.Озадачили меня... типа - "не все украинцы имеют по 2 кг золота", таки да, не все даже американцы - имеют хотя бы по 200 грамм золота. Вывод ?

Данные по РФ устаревшие - максимум к 1/11/2018-го ЗР России превысят 2000 т. Но это все равно менее 14 гр. на человека Данные по РФ устаревшие - максимум к 1/11/2018-гоРоссии превысят 2000 т. Но это все равно менее 14 гр. на человека Волгарь Повідомлень: 4993 З нами з: 12.10.12 Подякував: 15 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лип, 2018 12:07 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: Они не строили коммунизм, а строили цивилизованное общество. А у нас строили общество воров, дармоедов и подхалимов. Напрочь убили стимул хорошо работать, а многие вопросы решались по знакомству и блату. Могу напомнить поговорки тех времён: "Не подмажешь - не поедешь" "От работы кони дохнут" ну и т.д. Учили за взятки, лечили за коробку конфет, распределяли дефицит своим людям, работали спустя рукава, выпуская дерьмовой продукт. Главное было дать план для галочки в горкоме КПСС. Они не строили коммунизм, а строили цивилизованное общество. А у нас строили общество воров, дармоедов и подхалимов. Напрочь убили стимул хорошо работать, а многие вопросы решались по знакомству и блату. Могу напомнить поговорки тех времён: "Не подмажешь - не поедешь" "От работы кони дохнут" ну и т.д. Учили за взятки, лечили за коробку конфет, распределяли дефицит своим людям, работали спустя рукава, выпуская дерьмовой продукт. Главное было дать план для галочки в горкоме КПСС.



Чисто теоретически это взялось откуда-то ? Согласитесь, что когда учат "за конфеты" - это еще не самое страшное. Учили всех -то, только оценки ставили выборочно "за конфеты". Коррупция была всегда и везде. Другой вопрос - на сколько она принята в обществе.Для самого пересичного Бывает в стране - 2 % коррупции , а бывает 92%.



Для примера - в цивилизованных странах наркотики пробует от 2 до 8 % школьников. У нас согласно опросам - это практически 100%. Есть мнение такое - что склонны и увлекаются наркотиками , люди , ориентированные на саморазрушение. Во времена Брежнева было не так все плохо организовано. Не все в Горкоме КПСС были воры, были честные люди в партии и работали - они построили тот СССР - великую страну. Именно менеджмент - организаторы были высоко уровня и подняли из руин великую страну. И они тоже работали за копейки, как и все тогда. Я имею ввиду тех, кто сам поднимал завод или фабрику. С нуля. Пользы они приносили на миллионы. Но большинство алкашей и воров орало и требовало с ними равенства " финансового". Не дай Бог у них на 1 комнату в квартире больше. И что бы главный конструктор Южмаша с ними в одной очереди стоял за колбасой. Желательно позади них , и после напряженного трудового дня. Все граждане -ну большинство - хотели воровать и кататься верхом на гениях, талантах и честных работягах.



Многие пересичные у нас всегда - сами хотели "оценки в школе за конфеты" - "операцию в больнице - за коньяк с букетом цветов". Цена то смешная, согласитесь ? И такие пересичные избирали лидеров, которых можно было "подмазать" и ехать верхом на хирурге с золотыми руками головой. Это не только от жадности и вороватости, но и от зависти к гениям и талантам.



Если бы у власти были думающие и порядочные люди - и как в Китае - разрешили частично под контролем государства частную собственность на предприятия - все бы было не так плачевно. Но поддержку толпы получали те, кого можно "подмазать" и благодаря этому сеть и поехать на гении , на таланте - просто на честном соседе верхом. Никто не понимает простые истины , что если все крадут - то вскоре красть нечего становится. Кто-то должен производить товары , что бы было что красть. Вот и докатились. Я к тому , что жить можно при любом строе социальном. А вот при АНТИСОЦИАЛЬНОМ строе - криминальном -жить не возможно - он деструктивен, все разрушает. Были в СССР люди, которые реально поднимали заводы с нуля. Т им как раз и нужно было частично давать право собственности на , то что ими создано. И то, только частично. А у нас стали просто разграблять то, что построено гениями, В руках воров - все это разрушается и пропадает.



Не стоит обвинять какой-то строй. Украинцы должны понять - что вина на них. На каждом, кто в школе избирал старосту, комсорга и тп. Подхалимы и мелкие взяточники ( которые оценки получали за конфеты) со школьной скамьи выдвигались одноклассниками, уважались пересичными , как особо умные, раз догадывались конфеты подарить училке, поощрялись и поддерживались и вырастали в верхушку общества. Тогда они сами, эти "лидеры" нуждались уже в подхалимах - и вот у власти пирамида бездарных бесчестных тупиц -коррупционеров. Может еще в школе можно понять - что не эти детки" подхалимы " - самые умные и успешные ? И поддерживать тех, у кого списывали контрольные ? Или просто честных морально здоровых ? Согласитесь - беда в том - что у власти морально не здоровые личности. Сегодня один прокурор - призывал - срочно "приватизировать" остатки государственной собственности - дословно "так как коррупция зашкаливает". Дичь какая.... другими словами - что бы не крали - нужно передать ворам в собственность все, что они хотят украсть ? Я-то думал сажать нужно за это и конфисковать наворованное....



В любой стране есть закон - если взял не свое, не заработанное - на улице даже нашел - все равно, что украл, если не сдал в полицию. И это у здоровых морально людей на уровне подсознания. А у нас всю страну "разбирают" , а точнее разворовывают те, кто ничего не сделал и не заработал в этой стране фактически. Чисто теоретически это взялось откуда-то ? Согласитесь, что когда учат "за конфеты" - это еще не самое страшное. Учили всех -то, только оценки ставили выборочно "за конфеты". Коррупция была всегда и везде. Другой вопрос - на сколько она принята в обществе.Для самого пересичного Бывает в стране - 2 % коррупции , а бывает 92%.Для примера - в цивилизованных странах наркотики пробует от 2 до 8 % школьников. У нас согласно опросам - это практически 100%. Есть мнение такое - что склонны и увлекаются наркотиками , люди , ориентированные на саморазрушение. Во времена Брежнева было не так все плохо организовано. Не все в Горкоме КПСС были воры, были честные люди в партии и работали - они построили тот СССР - великую страну. Именно менеджмент - организаторы были высоко уровня и подняли из руин великую страну. И они тоже работали за копейки, как и все тогда. Я имею ввиду тех, кто сам поднимал завод или фабрику. С нуля. Пользы они приносили на миллионы. Но большинство алкашей и воров орало и требовало с ними равенства " финансового". Не дай Бог у них на 1 комнату в квартире больше. И что бы главный конструктор Южмаша с ними в одной очереди стоял за колбасой. Желательно позади них , и после напряженного трудового дня. Все граждане -ну большинство - хотели воровать и кататься верхом на гениях, талантах и честных работягах.Многие пересичные у нас всегда - сами хотели "оценки в школе за конфеты" - "операцию в больнице - за коньяк с букетом цветов". Цена то смешная, согласитесь ? И такие пересичные избирали лидеров, которых можно было "подмазать" и ехать верхом на хирурге с золотыми руками головой. Это не только от жадности и вороватости, но и от зависти к гениям и талантам.Если бы у власти были думающие и порядочные люди - и как в Китае - разрешили частично под контролем государства частную собственность на предприятия - все бы было не так плачевно. Но поддержку толпы получали те, кого можно "подмазать" и благодаря этому сеть и поехать на гении , на таланте - просто на честном соседе верхом. Никто не понимает простые истины , что если все крадут - то вскоре красть нечего становится. Кто-то должен производить товары , что бы было что красть. Вот и докатились. Я к тому , что жить можно при любом строе социальном. А вот при АНТИСОЦИАЛЬНОМ строе - криминальном -жить не возможно - он деструктивен, все разрушает. Были в СССР люди, которые реально поднимали заводы с нуля. Т им как раз и нужно было частично давать право собственности на , то что ими создано. И то, только частично. А у нас стали просто разграблять то, что построено гениями, В руках воров - все это разрушается и пропадает.Не стоит обвинять какой-то строй. Украинцы должны понять - что вина на них. На каждом, кто в школе избирал старосту, комсорга и тп. Подхалимы и мелкие взяточники ( которые оценки получали за конфеты) со школьной скамьи выдвигались одноклассниками, уважались пересичными , как особо умные, раз догадывались конфеты подарить училке,поощрялись и поддерживались и вырастали в верхушку общества. Тогда они сами, эти "лидеры" нуждались уже в подхалимах - и вот у власти пирамида бездарных бесчестных тупиц -коррупционеров. Может еще в школе можно понять - что не эти детки" подхалимы " - самые умные и успешные ? И поддерживать тех, у кого списывали контрольные ? Или просто честных морально здоровых ? Согласитесь - беда в том - что у власти морально не здоровые личности. Сегодня один прокурор - призывал - срочно "приватизировать" остатки государственной собственности - дословно "так как коррупция зашкаливает". Дичь какая.... другими словами - что бы не крали - нужно передать ворам в собственность все, что они хотят украсть ? Я-то думал сажать нужно за это и конфисковать наворованное....В любой стране есть закон - если взял не свое, не заработанное - на улице даже нашел - все равно, что украл, если не сдал в полицию. И это у здоровых морально людей на уровне подсознания. А у нас всю страну "разбирают" , а точнее разворовывают те, кто ничего не сделал и не заработал в этой стране фактически. Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Пон 09 лип, 2018 12:33, всього редагувалось 1 раз. kalinavalera1

Повідомлень: 4476 З нами з: 07.05.11 Подякував: 646 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лип, 2018 12:25 наблюдательный написав: tumos написав: Несколько теорий на вскидку.

https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/8/7185648/

Сейчас предотвратили, повезло. Специалисты-атомщики тикают с Украины. Что ставят вместо российских ТВЭЛ фиг его знает. А вот в ситуации техногенной катастрофы народ дружно потянется к границе. А впереди будут драпать потенциальные ликвидаторы, т.к. сдохнуть за чей-то полученный профит желающих не будет. Равно как выбивать льготы для оставшихся в живых у стен кабмина.

Следующая теория. Так Гарри Бер-Кут в миру Игорь Беркут двигает непонятно с чьего голоса идею нового Иерусалима. Зная настрой части общества добром все не закончится.

Подкину еще одну теорию с томосом. Дальше может последовать передел церковной собственности. Ну а дальше классика жанра.

Несколько теорий на вскидку.Сейчас предотвратили, повезло. Специалисты-атомщики тикают с Украины. Что ставят вместо российских ТВЭЛ фиг его знает. А вот в ситуации техногенной катастрофы народ дружно потянется к границе. А впереди будут драпать потенциальные ликвидаторы, т.к. сдохнуть за чей-то полученный профит желающих не будет. Равно как выбивать льготы для оставшихся в живых у стен кабмина.Следующая теория. Так Гарри Бер-Кут в миру Игорь Беркут двигает непонятно с чьего голоса идею нового Иерусалима. Зная настрой части общества добром все не закончится.Подкину еще одну теорию с томосом. Дальше может последовать передел церковной собственности. Ну а дальше классика жанра.

Я это всё знаю и могу много чего добавить...

Я кажись вам недавно писал чем "мы" отличаемся от "них".

Напомню.

Они не строили коммунизм, а строили цивилизованное общество. А у нас строили общество воров, дармоедов и подхалимов. Напрочь убили стимул хорошо работать, а многие вопросы решались по знакомству и блату. Могу напомнить поговорки тех времён: "Не подмажешь - не поедешь" "От работы кони дохнут" ну и т.д. Учили за взятки, лечили за коробку конфет, распределяли дефицит своим людям, работали спустя рукава, выпуская дерьмовой продукт. Главное было дать план для галочки в горкоме КПСС.

В итоге ни лечить, ни строить, ни творить что-то дельное так и не научились.

И вот сейчас приходит расплата. Воры породили таких же воров, только на порядок больше. В основе своей никто, ничего уже не может толкового делать.

Поэтому вывод печальный. Затягивайте пояса. Чудес в этом мире не бывает.

Что когда-то посеяли, то и будем теперь пожинать.... Я это всё знаю и могу много чего добавить...Я кажись вам недавно писал чем "мы" отличаемся от "них".Напомню.Они не строили коммунизм, а строили цивилизованное общество. А у нас строили общество воров, дармоедов и подхалимов. Напрочь убили стимул хорошо работать, а многие вопросы решались по знакомству и блату. Могу напомнить поговорки тех времён: "Не подмажешь - не поедешь" "От работы кони дохнут" ну и т.д. Учили за взятки, лечили за коробку конфет, распределяли дефицит своим людям, работали спустя рукава, выпуская дерьмовой продукт. Главное было дать план для галочки в горкоме КПСС.В итоге ни лечить, ни строить, ни творить что-то дельное так и не научились.И вот сейчас приходит расплата. Воры породили таких же воров, только на порядок больше. В основе своей никто, ничего уже не может толкового делать.Поэтому вывод печальный. Затягивайте пояса. Чудес в этом мире не бывает.Что когда-то посеяли, то и будем теперь пожинать....



Но вору Бене в 2013-м году вы почему-то деньги понесли еще и в гривне. Но вору Бене в 2013-м году вы почему-то деньги понесли еще и в гривне. hxbbgaf Повідомлень: 19846 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лип, 2018 12:25 Волгарь написав: Данные по РФ устаревшие - максимум к 1/11/2018-го ЗР России превысят 2000 т. Но это все равно менее 14 гр. на человека Данные по РФ устаревшие - максимум к 1/11/2018-гоРоссии превысят 2000 т. Но это все равно менее 14 гр. на человека

А куда пошли слитые 48 ярдов трежерей? А куда пошли слитые 48 ярдов трежерей? hxbbgaf Повідомлень: 19846 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лип, 2018 12:39 А куда пошли слитые 48 ярдов трежерей?

Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации (млн долл. США)

1.1 Резервные активы в иностранной валюте

ценные бумаги

1/4/2018 273 344.0

1/6/2018 226 275.9

наличная валюта и депозиты

1/4/2018 93 473.5

1/6/2018 140 306.2

1.4 Монетарное золото

в миллионах чистых тройских унций

1/1/2018 59.1

1/6/2018 62.0

http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs ... heckedItem

Достаточно информативно. А вот ЗР за 5 месяцев выросли на 2,9 млн. унций - 90 т, и составили 1 928 т, что позволяет прогнозировать их уровень к концу года в размере 2 040 т Достаточно информативно. А вот ЗР за 5 месяцев выросли на 2,9 млн. унций - 90 т, и составили 1 928 т, что позволяет прогнозировать их уровень к концу года в размере 2 040 т Волгарь Повідомлень: 4993 З нами з: 12.10.12 Подякував: 15 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1763176417651766 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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