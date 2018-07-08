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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 09 лип, 2018 18:17
kalinavalera1 написав:
Не передергивайте! Не дурите людей. Причина не в совке всех бед. Социализм вырастает из капитализма естественным путем и это нормально.
Бред(с).....
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Додано: Пон 09 лип, 2018 18:24
наблюдательный написав: kalinavalera1 написав:
Не передергивайте! Не дурите людей. Причина не в совке всех бед. Социализм вырастает из капитализма естественным путем и это нормально.
Бред(с).....
Вы же вроде в ЕС бываете и даже живете там? Там тоже не выплачивают пенсии при стаже 10, 20 лет ? А при 30 годах стажа платят 1-2 доллара в день? а зарплаты там тоже ниже коммуналки ? По 1 или 2 доллара в день платят тем, кто работает ?!
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kalinavalera1
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Додано: Пон 09 лип, 2018 18:31
jabba написав:
Если у власти появится новый честный но справедливый товарищ Сталин и введет задним числом расстрел за казнокрадство и взятки для нынешних власть имущих - 90% народа встретит такое решение с чувством глубокого воодушевления.
А если казни будут публичными - так воодушевление будет еще больше.
У честного и справедливого товарища будет расстрельная рота, или батальон, которую будут спонсировать Беня, Фирташ, Ахметов и др.?
Что-то в РФ ФСБ никого не расстреливает. Наоборот, жуликам, типа Дерипаски, ещё и помощь от государства выписывают. Как пострадавшим от санкций за жульничество.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 18:43
kalinavalera1 написав: наблюдательный написав: kalinavalera1 написав:
Не передергивайте! Не дурите людей. Причина не в совке всех бед. Социализм вырастает из капитализма естественным путем и это нормально.
Бред(с).....
Вы же вроде в ЕС бываете и даже живете там? Там тоже не выплачивают пенсии при стаже 10, 20 лет ? А при 30 годах стажа платят 1-2 доллара в день? а зарплаты там тоже ниже коммуналки ? По 1 или 2 доллара в день платят тем, кто работает ?!
В социалистическом Китае, пожилые люди, проживающие в сельской местности, находятся на попечении подрастающего поколения. В настоящий момент, большинство молодых семей продолжают заботиться о престарелых родителях.
В целом по стране пенсию получают только 1\4 пожилых людей.
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