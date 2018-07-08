Бред(с).....
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 09 лип, 2018 18:17
Додано: Пон 09 лип, 2018 18:24
Вы же вроде в ЕС бываете и даже живете там? Там тоже не выплачивают пенсии при стаже 10, 20 лет ? А при 30 годах стажа платят 1-2 доллара в день? а зарплаты там тоже ниже коммуналки ? По 1 или 2 доллара в день платят тем, кто работает ?!
Додано: Пон 09 лип, 2018 18:31
У честного и справедливого товарища будет расстрельная рота, или батальон, которую будут спонсировать Беня, Фирташ, Ахметов и др.?
Что-то в РФ ФСБ никого не расстреливает. Наоборот, жуликам, типа Дерипаски, ещё и помощь от государства выписывают. Как пострадавшим от санкций за жульничество.
Додано: Пон 09 лип, 2018 18:43
В социалистическом Китае, пожилые люди, проживающие в сельской местности, находятся на попечении подрастающего поколения. В настоящий момент, большинство молодых семей продолжают заботиться о престарелых родителях.
В целом по стране пенсию получают только 1\4 пожилых людей.
Додано: Пон 09 лип, 2018 19:06
Причем тут вообще РФ? Высшую меру социальной защиты за валютные спекуляции "в особо крупных размерах или в виде промысла" задним числом ввели в законодательство и задним числом применили по многочисленным просьбам тогдашних трудящихся. Когда случай неоправданно мягкого приговора попал в прессу и по стране прокатились митинги народного негодования. А для казнокрадов и взяточников она и тогда и так в те времена была и применялась. И никаких батальонов не было - в те столь ненавидимые вами времена простые люди труда за обычную зарплату по ставке исполняли высшую меру социальной защиты как и любую другую работу - по графику и с выходными, отпусками, больничными и отгулами.
Додано: Пон 09 лип, 2018 19:17
Кстати например в Великобритании во времена того же Рокутова и Файбышенко случись им заниматься подобным на туманном Альбионе - их бы не казнили но все равно впаяли бы неслабые срока тюремного заключения с конфискацией. А занимайся они тем же самым сейчас в США - тоже мало бы им не показалось - и неуплата налогов и отмывание доходов полученных преступным путем. А с учетом сложения сроков по каждому эпизоду - страшно представить размер итогового срока. Несмотря на то шо по неподтвержденным картами байкам именем Рокутова названа якобы улица дето якобы в Нью-Йорке.
Додано: Пон 09 лип, 2018 20:30
Вы же вроде в ЕС бываете и даже живете там? Там тоже не выплачивают пенсии при стаже 10, 20 лет ? А при 30 годах стажа платят 1-2 доллара в день? а зарплаты там тоже ниже коммуналки ? По 1 или 2 доллара в день платят тем, кто работает ?![/quote]
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Во вторых - вы это сами сочинили ? А то я про Китай не в курсе. Там у каждого пенса по 20 детей ? И при чем тут Китай ? Они когда-то воробьев уничтожали. И что ? Это у вас зацикленность не здоровая - пытаетесь в хорошем выискивать недостатки ? Есть истина - вне меня и вас. Плюсов должно быть больше чем минусов. Думаю в Китае плюсов больше. Я про обман, нас ведь якобы ведут не в Китай ?! А по вашему нас таки ведут как и прежде в китайский коммунизм ?
Я тоскую по цивилизованному миру и по ЕС - а вы пытаетесь врать что мы туда идем из плохого СССР, но в пример приводите не ЕС , а приводите коммунистический Китай, еще за чем-то выискивая там недостатки ?!?!. Там нехватка земли, это совсем другая тема. Если нас ведут в Китай - так и пишите, про теперь мы строим китайский коммунизм, а н русский. Вы это хотели сказать ?
Что касается ЕС - то я по Европе "тоскую". Мне туда не нужно "идти", нужно просто тут в Украине жить прилично и более-менее честно. Я так и живу всю жизнь. Преступность есть везде. Но не на уровне генерального прокурора страны, конечно. С начала главное - адекватно платить за труд. Тупицам при власти совсем не платить. И даже конфисковать - выплаченное ранее. Не заслужили по итогам труда. А работягам - платить как во всем мире - именно такие руководители заслуживают достойные зарплаты. Что касается совка - так мы пока только глубже в него погружаемся. У нас уничтожили только то, что было в СССР хорошего , а плохое - то что нужно было уничтожить - наоборот довели до абсурда. И на ЕС ничего не похоже - мы от цивилизации удаляемся.
Я к Сталину отношусь отрицательно. Но с другой стороны сегодня, глядя по сторонам, на разгул преступности даже в высших эшелонах власти - так и задумываюсь - может и прав он был ? Наши по-другому не понимают ? У меня сегодня возник плохой порыв, как для пацифиста, вообще не приемлемый - глядя на нашего прокурора - который призывал с трибуны - всю госсобственность раздать побыстрее по закону тем, кто хочет ее украсть - и тогда.... якобы не будет коррупции Оно то так, если ворам все отдать и записать как акт дарения то конечно это полная перемога.....
А к чему это вы все ? От золота ушли...
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