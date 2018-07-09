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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1764176517661767 Додано: Пон 09 лип, 2018 18:24 наблюдательный написав: kalinavalera1 написав: Не передергивайте! Не дурите людей. Причина не в совке всех бед. Социализм вырастает из капитализма естественным путем и это нормально. Не передергивайте! Не дурите людей. Причина не в совке всех бед. Социализм вырастает из капитализма естественным путем и это нормально.

Бред(с)..... Бред(с).....

Вы же вроде в ЕС бываете и даже живете там? Там тоже не выплачивают пенсии при стаже 10, 20 лет ? А при 30 годах стажа платят 1-2 доллара в день? а зарплаты там тоже ниже коммуналки ? По 1 или 2 доллара в день платят тем, кто работает ?! Вы же вроде в ЕС бываете и даже живете там? Там тоже не выплачивают пенсии при стаже 10, 20 лет ? А при 30 годах стажа платят 1-2 доллара в день? а зарплаты там тоже ниже коммуналки ? По 1 или 2 доллара в день платят тем, кто работает ?! kalinavalera1

Повідомлень: 4491 З нами з: 07.05.11 Подякував: 646 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лип, 2018 18:31 jabba написав: Если у власти появится новый честный но справедливый товарищ Сталин и введет задним числом расстрел за казнокрадство и взятки для нынешних власть имущих - 90% народа встретит такое решение с чувством глубокого воодушевления. А если казни будут публичными - так воодушевление будет еще больше. Если у власти появится новый честный но справедливый товарищ Сталин и введет задним числом расстрел за казнокрадство и взятки для нынешних власть имущих - 90% народа встретит такое решение с чувством глубокого воодушевления.А если казни будут публичными - так воодушевление будет еще больше.



У честного и справедливого товарища будет расстрельная рота, или батальон, которую будут спонсировать Беня, Фирташ, Ахметов и др.?



Что-то в РФ ФСБ никого не расстреливает. Наоборот, жуликам, типа Дерипаски, ещё и помощь от государства выписывают. Как пострадавшим от санкций за жульничество. У честного и справедливого товарища будет расстрельная рота, или батальон, которую будут спонсировать Беня, Фирташ, Ахметов и др.?Что-то в РФ ФСБ никого не расстреливает. Наоборот, жуликам, типа Дерипаски, ещё и помощь от государства выписывают. Как пострадавшим от санкций за жульничество. наблюдательный

Повідомлень: 3079 З нами з: 29.04.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 314 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лип, 2018 18:43 kalinavalera1 написав: наблюдательный написав: kalinavalera1 написав: Не передергивайте! Не дурите людей. Причина не в совке всех бед. Социализм вырастает из капитализма естественным путем и это нормально. Не передергивайте! Не дурите людей. Причина не в совке всех бед. Социализм вырастает из капитализма естественным путем и это нормально.

Бред(с)..... Бред(с).....

Вы же вроде в ЕС бываете и даже живете там? Там тоже не выплачивают пенсии при стаже 10, 20 лет ? А при 30 годах стажа платят 1-2 доллара в день? а зарплаты там тоже ниже коммуналки ? По 1 или 2 доллара в день платят тем, кто работает ?! Вы же вроде в ЕС бываете и даже живете там? Там тоже не выплачивают пенсии при стаже 10, 20 лет ? А при 30 годах стажа платят 1-2 доллара в день? а зарплаты там тоже ниже коммуналки ? По 1 или 2 доллара в день платят тем, кто работает ?!



В социалистическом Китае, пожилые люди, проживающие в сельской местности, находятся на попечении подрастающего поколения. В настоящий момент, большинство молодых семей продолжают заботиться о престарелых родителях.

В целом по стране пенсию получают только 1\4 пожилых людей. В социалистическом Китае, пожилые люди, проживающие в сельской местности, находятся на попечении подрастающего поколения. В настоящий момент, большинство молодых семей продолжают заботиться о престарелых родителях.В целом по стране пенсию получают только 1\4 пожилых людей. наблюдательный

Повідомлень: 3079 З нами з: 29.04.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 314 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лип, 2018 19:06 наблюдательный написав: jabba написав: Если у власти появится новый честный но справедливый товарищ Сталин и введет задним числом расстрел за казнокрадство и взятки для нынешних власть имущих - 90% народа встретит такое решение с чувством глубокого воодушевления. А если казни будут публичными - так воодушевление будет еще больше. Если у власти появится новый честный но справедливый товарищ Сталин и введет задним числом расстрел за казнокрадство и взятки для нынешних власть имущих - 90% народа встретит такое решение с чувством глубокого воодушевления.А если казни будут публичными - так воодушевление будет еще больше.



У честного и справедливого товарища будет расстрельная рота, или батальон, которую будут спонсировать Беня, Фирташ, Ахметов и др.?



Что-то в РФ ФСБ никого не расстреливает. Наоборот, жуликам, типа Дерипаски, ещё и помощь от государства выписывают. Как пострадавшим от санкций за жульничество. У честного и справедливого товарища будет расстрельная рота, или батальон, которую будут спонсировать Беня, Фирташ, Ахметов и др.?Что-то в РФ ФСБ никого не расстреливает. Наоборот, жуликам, типа Дерипаски, ещё и помощь от государства выписывают. Как пострадавшим от санкций за жульничество.

Причем тут вообще РФ? Высшую меру социальной защиты за валютные спекуляции "в особо крупных размерах или в виде промысла" задним числом ввели в законодательство и задним числом применили по многочисленным просьбам тогдашних трудящихся. Когда случай неоправданно мягкого приговора попал в прессу и по стране прокатились митинги народного негодования. А для казнокрадов и взяточников она и тогда и так в те времена была и применялась. И никаких батальонов не было - в те столь ненавидимые вами времена простые люди труда за обычную зарплату по ставке исполняли высшую меру социальной защиты как и любую другую работу - по графику и с выходными, отпусками, больничными и отгулами. Причем тут вообще РФ? Высшую меру социальной защиты за валютные спекуляции "в особо крупных размерах или в виде промысла" задним числом ввели в законодательство и задним числом применили по многочисленным просьбам тогдашних трудящихся. Когда случай неоправданно мягкого приговора попал в прессу и по стране прокатились митинги народного негодования. А для казнокрадов и взяточников она и тогда и так в те времена была и применялась. И никаких батальонов не было - в те столь ненавидимые вами времена простые люди труда за обычную зарплату по ставке исполняли высшую меру социальной защиты как и любую другую работу - по графику и с выходными, отпусками, больничными и отгулами. jabba

Повідомлень: 5038 З нами з: 18.12.08 Подякував: 290 раз. Подякували: 277 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лип, 2018 19:17 Кстати например в Великобритании во времена того же Рокутова и Файбышенко случись им заниматься подобным на туманном Альбионе - их бы не казнили но все равно впаяли бы неслабые срока тюремного заключения с конфискацией. А занимайся они тем же самым сейчас в США - тоже мало бы им не показалось - и неуплата налогов и отмывание доходов полученных преступным путем. А с учетом сложения сроков по каждому эпизоду - страшно представить размер итогового срока. Несмотря на то шо по неподтвержденным картами байкам именем Рокутова названа якобы улица дето якобы в Нью-Йорке. jabba

Повідомлень: 5038 З нами з: 18.12.08 Подякував: 290 раз. Подякували: 277 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лип, 2018 20:30 наблюдательный написав: kalinavalera1 написав: Не передергивайте! Не дурите людей. Причина не в совке всех бед. Социализм вырастает из капитализма естественным путем и это нормально. Не передергивайте! Не дурите людей. Причина не в совке всех бед. Социализм вырастает из капитализма естественным путем и это нормально.

Бред(с)..... Бред(с).....

Вы же вроде в ЕС бываете и даже живете там? Там тоже не выплачивают пенсии при стаже 10, 20 лет ? А при 30 годах стажа платят 1-2 доллара в день? а зарплаты там тоже ниже коммуналки ? По 1 или 2 доллара в день платят тем, кто работает ?![/quote]



наблюдательный написав: В социалистическом Китае, пожилые люди, проживающие в сельской местности, находятся на попечении подрастающего поколения. В настоящий момент, большинство молодых семей продолжают заботиться о престарелых родителях.

В целом по стране пенсию получают только 1\4 пожилых людей. В социалистическом Китае, пожилые люди, проживающие в сельской местности, находятся на попечении подрастающего поколения. В настоящий момент, большинство молодых семей продолжают заботиться о престарелых родителях.В целом по стране пенсию получают только 1\4 пожилых людей. [/quote]

Во вторых - вы это сами сочинили ? А то я про Китай не в курсе. Там у каждого пенса по 20 детей ? И при чем тут Китай ? Они когда-то воробьев уничтожали. И что ? Это у вас зацикленность не здоровая - пытаетесь в хорошем выискивать недостатки ? Есть истина - вне меня и вас. Плюсов должно быть больше чем минусов. Думаю в Китае плюсов больше. Я про обман, нас ведь якобы ведут не в Китай ?! А по вашему нас таки ведут как и прежде в китайский коммунизм ?

Я тоскую по цивилизованному миру и по ЕС - а вы пытаетесь врать что мы туда идем из плохого СССР, но в пример приводите не ЕС , а приводите коммунистический Китай, еще за чем-то выискивая там недостатки ?!?!. Там нехватка земли, это совсем другая тема. Если нас ведут в Китай - так и пишите, про теперь мы строим китайский коммунизм, а н русский. Вы это хотели сказать ?







Что касается ЕС - то я по Европе "тоскую". Мне туда не нужно "идти", нужно просто тут в Украине жить прилично и более-менее честно. Я так и живу всю жизнь. Преступность есть везде. Но не на уровне генерального прокурора страны, конечно. С начала главное - адекватно платить за труд. Тупицам при власти совсем не платить. И даже конфисковать - выплаченное ранее. Не заслужили по итогам труда. А работягам - платить как во всем мире - именно такие руководители, что организовывают высокие прибыли - заслуживают достойные зарплаты. Что касается совка - так мы пока только глубже в него погружаемся. У нас уничтожили только то, что было в СССР хорошего , а плохое - то что нужно было уничтожить - наоборот довели до абсурда. И на ЕС ничего не похоже - мы от цивилизации удаляемся.



Я к Сталину отношусь отрицательно. Но с другой стороны сегодня, глядя по сторонам, на разгул преступности даже в высших эшелонах власти - так и задумываюсь - может и прав он был ? Наши по-другому не понимают ? У меня сегодня возник плохой порыв, как для пацифиста, вообще не приемлемый - глядя на нашего прокурора - который призывал с трибуны - всю госсобственность раздать побыстрее по закону тем, кто хочет ее украсть - и тогда.... якобы не будет коррупции Оно то так, если ворам все отдать и записать как акт дарения то конечно это полная перемога.....



А к чему это вы все ? От золота ушли... Вы же вроде в ЕС бываете и даже живете там? Там тоже не выплачивают пенсии при стаже 10, 20 лет ? А при 30 годах стажа платят 1-2 доллара в день? а зарплаты там тоже ниже коммуналки ? По 1 или 2 доллара в день платят тем, кто работает ?![/quote][/quote]Во вторых - вы это сами сочинили ? А то я про Китай не в курсе. Там у каждого пенса по 20 детей ? И при чем тут Китай ? Они когда-то воробьев уничтожали. И что ? Это у вас зацикленность не здоровая - пытаетесь в хорошем выискивать недостатки ? Есть истина - вне меня и вас. Плюсов должно быть больше чем минусов. Думаю в Китае плюсов больше. Я про обман, нас ведь якобы ведут не в Китай ?! А по вашему нас таки ведут как и прежде в китайский коммунизм ?Я тоскую по цивилизованному миру и по ЕС - а вы пытаетесь врать что мы туда идем из плохого СССР, но в пример приводите не ЕС , а приводите коммунистический Китай, еще за чем-то выискивая там недостатки ?!?!. Там нехватка земли, это совсем другая тема. Если нас ведут в Китай - так и пишите, про теперь мы строим китайский коммунизм, а н русский. Вы это хотели сказать ?Что касается ЕС - то я по Европе "тоскую". Мне туда не нужно "идти", нужно просто тут в Украине жить прилично и более-менее честно. Я так и живу всю жизнь. Преступность есть везде. Но не на уровне генерального прокурора страны, конечно. С начала главное - адекватно платить за труд. Тупицам при власти совсем не платить. И даже конфисковать - выплаченное ранее. Не заслужили по итогам труда. А работягам - платить как во всем мире - именно такие руководители, что организовывают высокие прибыли - заслуживают достойные зарплаты. Что касается совка - так мы пока только глубже в него погружаемся. У нас уничтожили только то, что было в СССР хорошего , а плохое - то что нужно было уничтожить - наоборот довели до абсурда. И на ЕС ничего не похоже - мы от цивилизации удаляемся.Я к Сталину отношусь отрицательно. Но с другой стороны сегодня, глядя по сторонам, на разгул преступности даже в высших эшелонах власти - так и задумываюсь - может и прав он был ? Наши по-другому не понимают ? У меня сегодня возник плохой порыв, как для пацифиста, вообще не приемлемый - глядя на нашего прокурора - который призывал с трибуны - всю госсобственность раздать побыстрее по закону тем, кто хочет ее украсть - и тогда.... якобы не будет коррупцииОно то так, если ворам все отдать и записать как акт дарения то конечно это полная перемога.....А к чему это вы все ? От золота ушли... kalinavalera1

Повідомлень: 4491 З нами з: 07.05.11 Подякував: 646 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лип, 2018 20:58 jabba написав: Причем тут вообще РФ?

Причем тут вообще РФ?

Вы что, так и не поняли? При том что жулики сейчас правят во всём мире.

И вашего правильного товарища никто к власти уже не допустит. Во всяком случае при нашей жизни. Тем более что у правильного товарища должна быть правильная команда на местах, имеющая авторитет и поддержку у народа. А на местах у власти тоже оно жульё, которое ну никак себя расстреливать не захочет...

jabba написав:

И никаких батальонов не было - в те столь ненавидимые вами времена простые люди труда за обычную зарплату по ставке исполняли высшую меру социальной защиты как и любую другую работу - по графику и с выходными, отпусками, больничными и отгулами. И никаких батальонов не было - в те столь ненавидимые вами времена простые люди труда за обычную зарплату по ставке исполняли высшую меру социальной защиты как и любую другую работу - по графику и с выходными, отпусками, больничными и отгулами.

Ну да. Это я помню. Отгулы тогда раздавали за всё. И за добровольную народную дружину, и за уборку картошки в дряхлых колхозах, и за выходы на ноябрьские демонстрации, да и просто так....А почему не давать? Деньги ведь не свои.

Да и работали все в поте лица...Творили и изобретали...

https://www.youtube.com/watch?v=fQkvq4Vu-ag



P.S. Не нужно путать простых людей труда с партийными бонзами. Они как были трудягами, так ими и остались. К ним нет никаких претензий. А вот парт.номенклатура почти вся неплохо пристроиласть. Выбросила на мусорку томики партийных гениев вместе со своими парт. билетами и быстро прибрала гос. имущество к рукам. Они завели великую страну в тупик. Построили 65.000 танков, 5 млн.армию, взяли пол мира, типа братских народов, на наше с вами содержание при абсолютно пустых полках в своих магазинах. В аптеках кроме зеленки и цитрамона почти ничего не было. Презервативы, извиняюсь, изделие №2, по великому блату из под прилавка продавали. А обручальное кольцо по справке из ЗАГСа., а если второй раз женился, то уже было НЕ ПОЛОЖЕНО...

Я этот перечень сов."достижений" могу тут расписать на 10 страницах....

Вы что, этого не помните?

Или такой молодой ещё?

Так за что их уважать, а тем более любить? Вы что, так и не поняли? При том что жулики сейчас правят во всём мире.И вашего правильного товарища никто к власти уже не допустит. Во всяком случае при нашей жизни. Тем более что у правильного товарища должна быть правильная команда на местах, имеющая авторитет и поддержку у народа. А на местах у власти тоже оно жульё, которое ну никак себя расстреливать не захочет...Ну да. Это я помню. Отгулы тогда раздавали за всё. И за добровольную народную дружину, и за уборку картошки в дряхлых колхозах, и за выходы на ноябрьские демонстрации, да и просто так....А почему не давать? Деньги ведь не свои.Да и работали все в поте лица...Творили и изобретали...P.S. Не нужно путать простых людей труда с партийными бонзами. Они как были трудягами, так ими и остались. К ним нет никаких претензий. А вот парт.номенклатура почти вся неплохо пристроиласть. Выбросила на мусорку томики партийных гениев вместе со своими парт. билетами и быстро прибрала гос. имущество к рукам. Они завели великую страну в тупик. Построили 65.000 танков, 5 млн.армию, взяли пол мира, типа братских народов, на наше с вами содержание при абсолютно пустых полках в своих магазинах. В аптеках кроме зеленки и цитрамона почти ничего не было. Презервативы, извиняюсь, изделие №2, по великому блату из под прилавка продавали. А обручальное кольцо по справке из ЗАГСа., а если второй раз женился, то уже было НЕ ПОЛОЖЕНО...Я этот перечень сов."достижений" могу тут расписать на 10 страницах....Вы что, этого не помните?Или такой молодой ещё?Так за что их уважать, а тем более любить? наблюдательный

Повідомлень: 3079 З нами з: 29.04.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 314 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лип, 2018 21:28 jabba написав: Несмотря на то шо по неподтвержденным картами байкам именем Рокутова названа якобы улица дето якобы в Нью-Йорке. Несмотря на то шо по неподтвержденным картами байкам именем Рокутова названа якобы улица дето якобы в Нью-Йорке.

Эта личность была только для примера, и расстрел был делом редким. Да и налоги здесь не при чём, так как эта деятельность была запрещена в принцыпе.

За куплю/продажу буржуйских зелёных и царских золотых денег тогда можно было легко отправить на нары лет на 10. Сов.человек должен был сидеть только в рублях. Точка. На а рублям, с регулярной периодичностью, в 21.00 по программе "Время" выносили приговор, очередным повышением цен на "предметы роскоши".

Такие как ковры, хрусталь, авто, мотоциклы, золото, импортная мебель, мех и т.п. Причём с повышением цены не скромничали. +50-100%

Ибо нефиг копить и жировать. Нужно строем нести рубли в Сберкассу под 3% годовых...



Так что нынешние валютные менялы и работники ломбардов сейчас просто отдыхают. Эта личность была только для примера, и расстрел был делом редким. Да и налоги здесь не при чём, так как эта деятельность была запрещена в принцыпе.За куплю/продажу буржуйских зелёных и царских золотых денег тогда можно было легко отправить на нары лет на 10. Сов.человек должен был сидеть только в рублях. Точка. На а рублям, с регулярной периодичностью, в 21.00 по программе "Время" выносили приговор, очередным повышением цен на "предметы роскоши".Такие как ковры, хрусталь, авто, мотоциклы, золото, импортная мебель, мех и т.п. Причём с повышением цены не скромничали. +50-100%Ибо нефиг копить и жировать. Нужно строем нести рубли в Сберкассу под 3% годовых...Так что нынешние валютные менялы и работники ломбардов сейчас просто отдыхают. Востаннє редагувалось наблюдательный в Пон 09 лип, 2018 22:18, всього редагувалось 1 раз. наблюдательный

Повідомлень: 3079 З нами з: 29.04.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 314 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лип, 2018 22:05 наблюдательный написав: jabba написав: Несмотря на то шо по неподтвержденным картами байкам именем Рокутова названа якобы улица дето якобы в Нью-Йорке. Несмотря на то шо по неподтвержденным картами байкам именем Рокутова названа якобы улица дето якобы в Нью-Йорке.

Эта личность была только для примера. Да и расстрел был делом редким.

Но за куплю/продажу буржуйских зелёных и царских золотых денег тогда можно было легко отправить на нары лет на 10.



Нынешние валютные менялы и работники ломбардов сейчас просто отдыхают. Эта личность была только для примера. Да и расстрел был делом редким.Но за куплю/продажу буржуйских зелёных и царских золотых денег тогда можно было легко отправить на нары лет на 10.Нынешние валютные менялы и работники ломбардов сейчас просто отдыхают.

Ну так если верить Пушкину то няня Татьяны Лариной венчалась в 12 лет а муж ее был еще моложе. Теперешние педофилы кусают локти от зависти. Аналогия понятна? Ну так если верить Пушкину то няня Татьяны Лариной венчалась в 12 лет а муж ее был еще моложе. Теперешние педофилы кусают локти от зависти.Аналогия понятна? jabba

Повідомлень: 5038 З нами з: 18.12.08 Подякував: 290 раз. Подякували: 277 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лип, 2018 22:14 наблюдательный написав: Вы что, этого не помните?

Или такой молодой ещё?

Так за что их уважать, а тем более любить? Вы что, этого не помните?Или такой молодой ещё?Так за что их уважать, а тем более любить?



Я все помню. Как помню и то что рождаемость была выше, продолжительность жизни больше, смертность ниже, преступность меньше, квартиру простой человек труда вполне реально мог получить бесплатно, коммуналка небольшая,безработицы не было, лечение и обучение бесплатное, пионерлагеря копейки стоили, секции и кружки для детей на любой вкус, отдых по профсоюзным путевкам, достойные пенсии.

И простому человеку то золото тогда было ни к чему особенно в слитках и монетах. Я все помню. Как помню и то что рождаемость была выше, продолжительность жизни больше, смертность ниже, преступность меньше, квартиру простой человек труда вполне реально мог получить бесплатно, коммуналка небольшая,безработицы не было, лечение и обучение бесплатное, пионерлагеря копейки стоили, секции и кружки для детей на любой вкус, отдых по профсоюзным путевкам, достойные пенсии.И простому человеку то золото тогда было ни к чему особенно в слитках и монетах. jabba

Повідомлень: 5038 З нами з: 18.12.08 Подякував: 290 раз. Подякували: 277 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1764176517661767 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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