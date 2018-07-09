Вы же вроде в ЕС бываете и даже живете там? Там тоже не выплачивают пенсии при стаже 10, 20 лет ? А при 30 годах стажа платят 1-2 доллара в день? а зарплаты там тоже ниже коммуналки ? По 1 или 2 доллара в день платят тем, кто работает ?!
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Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 09 лип, 2018 18:24
Вы же вроде в ЕС бываете и даже живете там? Там тоже не выплачивают пенсии при стаже 10, 20 лет ? А при 30 годах стажа платят 1-2 доллара в день? а зарплаты там тоже ниже коммуналки ? По 1 или 2 доллара в день платят тем, кто работает ?!
Додано: Пон 09 лип, 2018 18:31
У честного и справедливого товарища будет расстрельная рота, или батальон, которую будут спонсировать Беня, Фирташ, Ахметов и др.?
Что-то в РФ ФСБ никого не расстреливает. Наоборот, жуликам, типа Дерипаски, ещё и помощь от государства выписывают. Как пострадавшим от санкций за жульничество.
Додано: Пон 09 лип, 2018 18:43
В социалистическом Китае, пожилые люди, проживающие в сельской местности, находятся на попечении подрастающего поколения. В настоящий момент, большинство молодых семей продолжают заботиться о престарелых родителях.
В целом по стране пенсию получают только 1\4 пожилых людей.
Додано: Пон 09 лип, 2018 19:06
Причем тут вообще РФ? Высшую меру социальной защиты за валютные спекуляции "в особо крупных размерах или в виде промысла" задним числом ввели в законодательство и задним числом применили по многочисленным просьбам тогдашних трудящихся. Когда случай неоправданно мягкого приговора попал в прессу и по стране прокатились митинги народного негодования. А для казнокрадов и взяточников она и тогда и так в те времена была и применялась. И никаких батальонов не было - в те столь ненавидимые вами времена простые люди труда за обычную зарплату по ставке исполняли высшую меру социальной защиты как и любую другую работу - по графику и с выходными, отпусками, больничными и отгулами.
Додано: Пон 09 лип, 2018 19:17
Кстати например в Великобритании во времена того же Рокутова и Файбышенко случись им заниматься подобным на туманном Альбионе - их бы не казнили но все равно впаяли бы неслабые срока тюремного заключения с конфискацией. А занимайся они тем же самым сейчас в США - тоже мало бы им не показалось - и неуплата налогов и отмывание доходов полученных преступным путем. А с учетом сложения сроков по каждому эпизоду - страшно представить размер итогового срока. Несмотря на то шо по неподтвержденным картами байкам именем Рокутова названа якобы улица дето якобы в Нью-Йорке.
Додано: Пон 09 лип, 2018 20:30
Вы же вроде в ЕС бываете и даже живете там? Там тоже не выплачивают пенсии при стаже 10, 20 лет ? А при 30 годах стажа платят 1-2 доллара в день? а зарплаты там тоже ниже коммуналки ? По 1 или 2 доллара в день платят тем, кто работает ?![/quote]
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Во вторых - вы это сами сочинили ? А то я про Китай не в курсе. Там у каждого пенса по 20 детей ? И при чем тут Китай ? Они когда-то воробьев уничтожали. И что ? Это у вас зацикленность не здоровая - пытаетесь в хорошем выискивать недостатки ? Есть истина - вне меня и вас. Плюсов должно быть больше чем минусов. Думаю в Китае плюсов больше. Я про обман, нас ведь якобы ведут не в Китай ?! А по вашему нас таки ведут как и прежде в китайский коммунизм ?
Я тоскую по цивилизованному миру и по ЕС - а вы пытаетесь врать что мы туда идем из плохого СССР, но в пример приводите не ЕС , а приводите коммунистический Китай, еще за чем-то выискивая там недостатки ?!?!. Там нехватка земли, это совсем другая тема. Если нас ведут в Китай - так и пишите, про теперь мы строим китайский коммунизм, а н русский. Вы это хотели сказать ?
Что касается ЕС - то я по Европе "тоскую". Мне туда не нужно "идти", нужно просто тут в Украине жить прилично и более-менее честно. Я так и живу всю жизнь. Преступность есть везде. Но не на уровне генерального прокурора страны, конечно. С начала главное - адекватно платить за труд. Тупицам при власти совсем не платить. И даже конфисковать - выплаченное ранее. Не заслужили по итогам труда. А работягам - платить как во всем мире - именно такие руководители, что организовывают высокие прибыли - заслуживают достойные зарплаты. Что касается совка - так мы пока только глубже в него погружаемся. У нас уничтожили только то, что было в СССР хорошего , а плохое - то что нужно было уничтожить - наоборот довели до абсурда. И на ЕС ничего не похоже - мы от цивилизации удаляемся.
Я к Сталину отношусь отрицательно. Но с другой стороны сегодня, глядя по сторонам, на разгул преступности даже в высших эшелонах власти - так и задумываюсь - может и прав он был ? Наши по-другому не понимают ? У меня сегодня возник плохой порыв, как для пацифиста, вообще не приемлемый - глядя на нашего прокурора - который призывал с трибуны - всю госсобственность раздать побыстрее по закону тем, кто хочет ее украсть - и тогда.... якобы не будет коррупции Оно то так, если ворам все отдать и записать как акт дарения то конечно это полная перемога.....
А к чему это вы все ? От золота ушли...
Додано: Пон 09 лип, 2018 20:58
Вы что, так и не поняли? При том что жулики сейчас правят во всём мире.
И вашего правильного товарища никто к власти уже не допустит. Во всяком случае при нашей жизни. Тем более что у правильного товарища должна быть правильная команда на местах, имеющая авторитет и поддержку у народа. А на местах у власти тоже оно жульё, которое ну никак себя расстреливать не захочет...
Ну да. Это я помню. Отгулы тогда раздавали за всё. И за добровольную народную дружину, и за уборку картошки в дряхлых колхозах, и за выходы на ноябрьские демонстрации, да и просто так....А почему не давать? Деньги ведь не свои.
Да и работали все в поте лица...Творили и изобретали...
P.S. Не нужно путать простых людей труда с партийными бонзами. Они как были трудягами, так ими и остались. К ним нет никаких претензий. А вот парт.номенклатура почти вся неплохо пристроиласть. Выбросила на мусорку томики партийных гениев вместе со своими парт. билетами и быстро прибрала гос. имущество к рукам. Они завели великую страну в тупик. Построили 65.000 танков, 5 млн.армию, взяли пол мира, типа братских народов, на наше с вами содержание при абсолютно пустых полках в своих магазинах. В аптеках кроме зеленки и цитрамона почти ничего не было. Презервативы, извиняюсь, изделие №2, по великому блату из под прилавка продавали. А обручальное кольцо по справке из ЗАГСа., а если второй раз женился, то уже было НЕ ПОЛОЖЕНО...
Я этот перечень сов."достижений" могу тут расписать на 10 страницах....
Вы что, этого не помните?
Или такой молодой ещё?
Так за что их уважать, а тем более любить?
Додано: Пон 09 лип, 2018 21:28
Эта личность была только для примера, и расстрел был делом редким. Да и налоги здесь не при чём, так как эта деятельность была запрещена в принцыпе.
За куплю/продажу буржуйских зелёных и царских золотых денег тогда можно было легко отправить на нары лет на 10. Сов.человек должен был сидеть только в рублях. Точка. На а рублям, с регулярной периодичностью, в 21.00 по программе "Время" выносили приговор, очередным повышением цен на "предметы роскоши".
Такие как ковры, хрусталь, авто, мотоциклы, золото, импортная мебель, мех и т.п. Причём с повышением цены не скромничали. +50-100%
Ибо нефиг копить и жировать. Нужно строем нести рубли в Сберкассу под 3% годовых...
Так что нынешние валютные менялы и работники ломбардов сейчас просто отдыхают.
Востаннє редагувалось наблюдательный в Пон 09 лип, 2018 22:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 лип, 2018 22:05
Ну так если верить Пушкину то няня Татьяны Лариной венчалась в 12 лет а муж ее был еще моложе. Теперешние педофилы кусают локти от зависти. Аналогия понятна?
Додано: Пон 09 лип, 2018 22:14
Я все помню. Как помню и то что рождаемость была выше, продолжительность жизни больше, смертность ниже, преступность меньше, квартиру простой человек труда вполне реально мог получить бесплатно, коммуналка небольшая,безработицы не было, лечение и обучение бесплатное, пионерлагеря копейки стоили, секции и кружки для детей на любой вкус, отдых по профсоюзным путевкам, достойные пенсии.
И простому человеку то золото тогда было ни к чему особенно в слитках и монетах.
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