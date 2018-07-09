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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1765176617671768 Додано: Пон 09 лип, 2018 23:04 jabba написав: наблюдательный написав: Вы что, этого не помните?

Или такой молодой ещё?

Так за что их уважать, а тем более любить? Вы что, этого не помните?Или такой молодой ещё?Так за что их уважать, а тем более любить?



Я все помню. Как помню и то что рождаемость была выше, продолжительность жизни больше, смертность ниже, преступность меньше, квартиру простой человек труда вполне реально мог получить бесплатно, коммуналка небольшая,безработицы не было, лечение и обучение бесплатное, пионерлагеря копейки стоили, секции и кружки для детей на любой вкус, отдых по профсоюзным путевкам, достойные пенсии.

И простому человеку то золото тогда было ни к чему особенно в слитках и монетах. Я все помню. Как помню и то что рождаемость была выше, продолжительность жизни больше, смертность ниже, преступность меньше, квартиру простой человек труда вполне реально мог получить бесплатно, коммуналка небольшая,безработицы не было, лечение и обучение бесплатное, пионерлагеря копейки стоили, секции и кружки для детей на любой вкус, отдых по профсоюзным путевкам, достойные пенсии.И простому человеку то золото тогда было ни к чему особенно в слитках и монетах.

Вы наивный человек. Какое бесплатно? Мы за это "бесплатно" платили, путем недоплаты к нашим зарплатам. Квартиры были не наши, а государевы. Мы в них были КВАРТИРОСЪЕМЩИКИ! И привязаны мы были к этим квартирам как собаки к будкам.

Уже нельзя было уехать в другой город в поисках лучшей работы, иначе квартиру могли отобрать. Нельзя было её продать,подарить или завещать.

За медицину вообще помолчу, так как при такой бесплатной медицине я в молодом возрасте остался почти без зубов. Безработицы не было? Так лучше бы она была.

Может работали бы лучше. Вы посмотрите вокруг на эти дома, что построили эти умельцы. Домам по 30-40лет, а уже всё кругом рушится. А царские ещё стоят.

Проф.путёвки? А кто по ним ездил и куда? Как правило, начальство и парт.элита в санатории Крыма и Сочи, а трудяги на местные тур.базы комаров кормить. А что бы с голоду не подохли, выделяли участки под огороды картоху садить. На предприятиях отпахали, а вечером с лопатами в огороды. Обо нефиг козла во дворе забивать....

Детей было много? А кому они были нужны? Чтобы в армии служить и мировую революцию делать в Афгане, на Кубе, в Египте, Лаосе, Вьетнаме, Анголе, Камбодже, Мозамбике, Ливане, Сирии....

А потом приехавшим калекам говорить что мы тебя туда не посылали. Ты добровольно выполнял свой интернациональный долг.





Ну нахрена оно нам было нужно? Посмотрите на Голландию.

Мини страна. ВВП $770млрд. $62.000 на душу населения. И никакого социализма, тов.Сталина и прочей партийной мути. Да, есть улицы красных фонарей, есть канабис, но дай нам бог так жить как они....



Пожалуй пора менять тему.... Вы наивный человек. Какое бесплатно? Мы за это "бесплатно" платили, путем недоплаты к нашим зарплатам. Квартиры были не наши, а государевы. Мы в них были КВАРТИРОСЪЕМЩИКИ! И привязаны мы были к этим квартирам как собаки к будкам.Уже нельзя было уехать в другой город в поисках лучшей работы, иначе квартиру могли отобрать. Нельзя было её продать,подарить или завещать.За медицину вообще помолчу, так как при такой бесплатной медицине я в молодом возрасте остался почти без зубов. Безработицы не было? Так лучше бы она была.Может работали бы лучше. Вы посмотрите вокруг на эти дома, что построили эти умельцы. Домам по 30-40лет, а уже всё кругом рушится. А царские ещё стоят.Проф.путёвки? А кто по ним ездил и куда? Как правило, начальство и парт.элита в санатории Крыма и Сочи, а трудяги на местные тур.базы комаров кормить. А что бы с голоду не подохли, выделяли участки под огороды картоху садить. На предприятиях отпахали, а вечером с лопатами в огороды. Обо нефиг козла во дворе забивать....Детей было много? А кому они были нужны? Чтобы в армии служить и мировую революцию делать в Афгане, на Кубе, в Египте, Лаосе, Вьетнаме, Анголе, Камбодже, Мозамбике, Ливане, Сирии....А потом приехавшим калекам говорить что мы тебя туда не посылали. Ты добровольно выполнял свой интернациональный долг.Ну нахрена оно нам было нужно? Посмотрите на Голландию.Мини страна. ВВП $770млрд. $62.000 на душу населения. И никакого социализма, тов.Сталина и прочей партийной мути. Да, есть улицы красных фонарей, есть канабис, но дай нам бог так жить как они....Пожалуй пора менять тему.... наблюдательный

Повідомлень: 3080 З нами з: 29.04.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 314 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1765176617671768 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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