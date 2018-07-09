jabba написав:
Я все помню. Как помню и то что рождаемость была выше, продолжительность жизни больше, смертность ниже, преступность меньше, квартиру простой человек труда вполне реально мог получить бесплатно, коммуналка небольшая,безработицы не было, лечение и обучение бесплатное, пионерлагеря копейки стоили, секции и кружки для детей на любой вкус, отдых по профсоюзным путевкам, достойные пенсии.
И простому человеку то золото тогда было ни к чему особенно в слитках и монетах.
Вы наивный человек. Какое бесплатно? Мы за это "бесплатно" платили, путем недоплаты к нашим зарплатам. Квартиры были не наши, а государевы. Мы в них были КВАРТИРОСЪЕМЩИКИ! И привязаны мы были к этим квартирам как собаки к будкам.
Уже нельзя было уехать в другой город в поисках лучшей работы, иначе квартиру могли отобрать. Нельзя было её продать,подарить или завещать.
За медицину вообще помолчу, так как при такой бесплатной медицине я в молодом возрасте остался почти без зубов. Безработицы не было? Так лучше бы она была.
Может работали бы лучше. Вы посмотрите вокруг на эти дома, что построили эти умельцы. Домам по 30-40лет, а уже всё кругом рушится. А царские ещё стоят.
Проф.путёвки? А кто по ним ездил и куда? Как правило, начальство и парт.элита в санатории Крыма и Сочи, а трудяги на местные тур.базы комаров кормить. А что бы с голоду не подохли, выделяли участки под огороды картоху садить. На предприятиях отпахали, а вечером с лопатами в огороды. Обо нефиг козла во дворе забивать....
Детей было много? А кому они были нужны? Чтобы в армии служить и мировую революцию делать в Афгане, на Кубе, в Египте, Лаосе, Вьетнаме, Анголе, Камбодже, Мозамбике, Ливане, Сирии....
А потом приехавшим калекам говорить что мы тебя туда не посылали. Ты добровольно выполнял свой интернациональный долг.
Ну нахрена оно нам было нужно? Посмотрите на Голландию.
Мини страна. ВВП $770млрд. $62.000 на душу населения. И никакого социализма, тов.Сталина и прочей партийной мути. Да, есть улицы красных фонарей, есть канабис, но дай нам бог так жить как они....
Пожалуй пора менять тему....