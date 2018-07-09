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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1766176717681769> Додано: Пон 09 лип, 2018 23:04 jabba написав: наблюдательный написав: Вы что, этого не помните?

Или такой молодой ещё?

Так за что их уважать, а тем более любить? Вы что, этого не помните?Или такой молодой ещё?Так за что их уважать, а тем более любить?



Я все помню. Как помню и то что рождаемость была выше, продолжительность жизни больше, смертность ниже, преступность меньше, квартиру простой человек труда вполне реально мог получить бесплатно, коммуналка небольшая,безработицы не было, лечение и обучение бесплатное, пионерлагеря копейки стоили, секции и кружки для детей на любой вкус, отдых по профсоюзным путевкам, достойные пенсии.

И простому человеку то золото тогда было ни к чему особенно в слитках и монетах. Я все помню. Как помню и то что рождаемость была выше, продолжительность жизни больше, смертность ниже, преступность меньше, квартиру простой человек труда вполне реально мог получить бесплатно, коммуналка небольшая,безработицы не было, лечение и обучение бесплатное, пионерлагеря копейки стоили, секции и кружки для детей на любой вкус, отдых по профсоюзным путевкам, достойные пенсии.И простому человеку то золото тогда было ни к чему особенно в слитках и монетах.

Вы наивный человек. Какое бесплатно? Мы за это "бесплатно" платили, путем недоплаты к нашим зарплатам. Квартиры были не наши, а государевы. Мы в них были КВАРТИРОСЪЕМЩИКИ! И привязаны мы были к этим квартирам как собаки к будкам.

Уже нельзя было уехать в другой город в поисках лучшей работы, иначе квартиру могли отобрать. Нельзя было её продать,подарить или завещать.

За медицину вообще помолчу, так как при такой бесплатной медицине я в молодом возрасте остался почти без зубов. Безработицы не было? Так лучше бы она была.

Может работали бы лучше. Вы посмотрите вокруг на эти дома, что построили эти умельцы. Домам по 30-40лет, а уже всё кругом рушится. А царские ещё стоят.

Проф.путёвки? А кто по ним ездил и куда? Как правило, начальство и парт.элита в санатории Крыма и Сочи, а трудяги на местные тур.базы комаров кормить. А что бы с голоду не подохли, выделяли участки под огороды картоху садить. На предприятиях отпахали, а вечером с лопатами в огороды. Обо нефиг козла во дворе забивать....

Детей было много? А кому они были нужны? Чтобы в армии служить и мировую революцию делать в Афгане, на Кубе, в Египте, Лаосе, Вьетнаме, Анголе, Камбодже, Мозамбике, Ливане, Сирии....

А потом приехавшим калекам говорить что мы тебя туда не посылали. Ты добровольно выполнял свой интернациональный долг.





Ну нахрена оно нам было нужно? Посмотрите на Голландию.

Мини страна. ВВП $770млрд. $62.000 на душу населения. И никакого социализма, тов.Сталина и прочей партийной мути. Да, есть улицы красных фонарей, есть канабис, но дай нам бог так жить как они....



Пожалуй пора менять тему.... Вы наивный человек. Какое бесплатно? Мы за это "бесплатно" платили, путем недоплаты к нашим зарплатам. Квартиры были не наши, а государевы. Мы в них были КВАРТИРОСЪЕМЩИКИ! И привязаны мы были к этим квартирам как собаки к будкам.Уже нельзя было уехать в другой город в поисках лучшей работы, иначе квартиру могли отобрать. Нельзя было её продать,подарить или завещать.За медицину вообще помолчу, так как при такой бесплатной медицине я в молодом возрасте остался почти без зубов. Безработицы не было? Так лучше бы она была.Может работали бы лучше. Вы посмотрите вокруг на эти дома, что построили эти умельцы. Домам по 30-40лет, а уже всё кругом рушится. А царские ещё стоят.Проф.путёвки? А кто по ним ездил и куда? Как правило, начальство и парт.элита в санатории Крыма и Сочи, а трудяги на местные тур.базы комаров кормить. А что бы с голоду не подохли, выделяли участки под огороды картоху садить. На предприятиях отпахали, а вечером с лопатами в огороды. Обо нефиг козла во дворе забивать....Детей было много? А кому они были нужны? Чтобы в армии служить и мировую революцию делать в Афгане, на Кубе, в Египте, Лаосе, Вьетнаме, Анголе, Камбодже, Мозамбике, Ливане, Сирии....А потом приехавшим калекам говорить что мы тебя туда не посылали. Ты добровольно выполнял свой интернациональный долг.Ну нахрена оно нам было нужно? Посмотрите на Голландию.Мини страна. ВВП $770млрд. $62.000 на душу населения. И никакого социализма, тов.Сталина и прочей партийной мути. Да, есть улицы красных фонарей, есть канабис, но дай нам бог так жить как они....Пожалуй пора менять тему.... наблюдательный

Повідомлень: 3084 З нами з: 29.04.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 314 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лип, 2018 09:15 jabba написав: наблюдательный Вы можете сколько угодно рассказывать зеленой молодежи, не заставшей те времена как было плохо тогда трудовому народу и как щас стало хорошо но неумолимая статистика демографии, ВВП, промпроизводства, построенного жилья,преступности и прочее постороннему аналитику если ее показать в динамике но не назвать откуда эти цифрв сможет смело утвердать что без большой разрушительной причем проигранной войны такой демографии и прочего добиться невозможно.

Не сильно ли дорогую цену заплатила страна и народ за возможность отдельных граждан безнаказанно покупать золото в слитках и монетах? Вы можете сколько угодно рассказывать зеленой молодежи, не заставшей те времена как было плохо тогда трудовому народу и как щас стало хорошо но неумолимая статистика демографии, ВВП, промпроизводства, построенного жилья,преступности и прочее постороннему аналитику если ее показать в динамике но не назвать откуда эти цифрв сможет смело утвердать что без большой разрушительной причем проигранной войны такой демографии и прочего добиться невозможно.Не сильно ли дорогую цену заплатила страна и народ за возможность отдельных граждан безнаказанно покупать золото в слитках и монетах?



1. Я не говорю что сейчас всё хорошо. Я пишу почему всё так плохо. По какой причине. А плохо потому что бывший строй завёл страну в тупик.

И это не только моё мнение. У вас оно иное. Это нормально. При СССР за иное мнение можно было ходить по Колыме....



2. Практически все страны, в которых строили социализм, потерпели политическое крушение. Так как идеология колхозов, когда всё вокруг общее и все работают на один котёл, не жизнеспособная в принципе. Потому что порождает воровство, лень, и прочие пороки. И сейчас мы пожинаем её плоды. Нарыв прорвал....



3.Что касается статистики, то в Германии, например, которая тоже была разрушена войной, средний возраст трудового народа у мужчин 78.2г. у женщин 83.6г.

Даже в холодной Швеции средний возраст 80 и 84 года. В СССР средний возраст в конце 90-х был 56 лет. Благодаря такой "качественной" медицине. Разница есть? Все их дети тоже бесплатно учились. Да и детская смертность у них была в разы меньше чем в СССР.

Тут даже сравнивать нечего, и нечем гордится, так как всё видно и без очков. Миллионы людей уезжали от такой "качественной" жизни в Израиль, Германию, кому удавалось, то в США.

А кто ехал в СССР? Да практически никто.

Ну так о чём речь? За чем жалеть? За продуктовыми талонами и километровыми очередями? Вы может распределителем благ были, и вам есть о чём жалеть. А мне жалеть абсолютно не о чём.

Бездарно прожитые годы.... 1. Я не говорю что сейчас всё хорошо. Я пишу почему всё так плохо. По какой причине. А плохо потому что бывший строй завёл страну в тупик.И это не только моё мнение. У вас оно иное. Это нормально. При СССР за иное мнение можно было ходить по Колыме....2. Практически все страны, в которых строили социализм, потерпели политическое крушение. Так как идеология колхозов, когда всё вокруг общее и все работают на один котёл, не жизнеспособная в принципе. Потому что порождает воровство, лень, и прочие пороки. И сейчас мы пожинаем её плоды. Нарыв прорвал....3.Что касается статистики, то в Германии, например, которая тоже была разрушена войной, средний возраст трудового народа у мужчин 78.2г. у женщин 83.6г.Даже в холодной Швеции средний возраст 80 и 84 года. В СССР средний возраст в конце 90-х был 56 лет. Благодаря такой "качественной" медицине. Разница есть? Все их дети тоже бесплатно учились. Да и детская смертность у них была в разы меньше чем в СССР.Тут даже сравнивать нечего, и нечем гордится, так как всё видно и без очков. Миллионы людей уезжали от такой "качественной" жизни в Израиль, Германию, кому удавалось, то в США.А кто ехал в СССР? Да практически никто.Ну так о чём речь? За чем жалеть? За продуктовыми талонами и километровыми очередями? Вы может распределителем благ были, и вам есть о чём жалеть. А мне жалеть абсолютно не о чём.Бездарно прожитые годы.... наблюдательный

Повідомлень: 3084 З нами з: 29.04.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 314 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лип, 2018 09:19 наблюдательный написав: gleb написав: Я в очередной раз пропустил пару недель разговоров на сайте. Ничего не поменялось. Коллеги, поймите простую вещь: ситуация в мире непредсказуема и непрогнозируема в принципе. Я в очередной раз пропустил пару недель разговоров на сайте. Ничего не поменялось. Коллеги, поймите простую вещь: ситуация в мире непредсказуема и непрогнозируема в принципе.

Ваши страшилки мы тут читаем уже несколько лет. Может для вас ничего и не изменилось и вы рады своим облегчённым карманам. Но другие, слушая ваши речи, уже потеряли на золоте уйму денег. Пора бы вам уже согласиться, что разница между ценой золота в 1650$ и нынешней в 1250$, просто огромная. А ведь вас тут не раз предупреждали, что золотишко довольно опасный товар, и нужно знать когда именно его покупать. Хотите покупать по любой цене - покупайте.

Но зачем было в этом убежать других, пугая публику ситуацией в мире? Она всегда была непростой и таковой останется впредь. Ваши страшилки мы тут читаем уже несколько лет. Может для вас ничего и не изменилось и вы рады своим облегчённым карманам. Но другие, слушая ваши речи, уже потеряли на золоте уйму денег. Пора бы вам уже согласиться, что разница между ценой золота в 1650$ и нынешней в 1250$, просто огромная. А ведь вас тут не раз предупреждали, что золотишко довольно опасный товар, и нужно знать когда именно его покупать. Хотите покупать по любой цене - покупайте.Но зачем было в этом убежать других, пугая публику ситуацией в мире? Она всегда была непростой и таковой останется впредь.



Чудак человек, я покупал золото по $300 и по 1700 и сейчас покупаю тк покупка золота это обмен чужих обещаний (ЕЦБ, НБУ, ФРС) на деньги. Ни грамма из этих денег т.е. золота я не потерял и не сильно парюсь по поводу будущего евро или доллара или гривни тк мои деньги от этого не пострадают.

А касательно запугивания ситуацией в мире: страх это инстинкт присущий всему разумному. Полные идиоты (в медицинском смысле) совершенно ничего не боятся. Вы, видимо, предполагаете, что вас окружают полные идиоты? Так они на финансовых сайтах не бывают ( был правда ПокаТакой - предельно близкий к этой категории персонаж). Чудак человек, я покупал золото по $300 и по 1700 и сейчас покупаю тк покупка золота это обмен чужих обещаний (ЕЦБ, НБУ, ФРС) на деньги. Ни грамма из этих денег т.е. золота я не потерял и не сильно парюсь по поводу будущего евро или доллара или гривни тк мои деньги от этого не пострадают.А касательно запугивания ситуацией в мире: страх это инстинкт присущий всему разумному. Полные идиоты (в медицинском смысле) совершенно ничего не боятся. Вы, видимо, предполагаете, что вас окружают полные идиоты? Так они на финансовых сайтах не бывают ( был правда ПокаТакой - предельно близкий к этой категории персонаж). gleb Повідомлень: 2673 З нами з: 17.08.06 Подякував: 185 раз. Подякували: 861 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лип, 2018 09:36 jabba написав: tumos Суть дискуссии была не в мелких подробностях, а в том что тут прорекламировали золото как панацею когда начнется (а заявлено было что тут начнется очень скоро). На что товарищу порекомендовали не ждать, когда тут начнется а свалить не дожидаясь. Как выяснилось с золотом намного проблемнее свалить туда, где никогда не начнется да и тут когда таки начнется оно никак не защитит от того, чего товарищ боится. Суть дискуссии была не в мелких подробностях, а в том что тут прорекламировали золото как панацею когда начнется (а заявлено было что тут начнется очень скоро). На что товарищу порекомендовали не ждать, когда тут начнется а свалить не дожидаясь. Как выяснилось с золотом намного проблемнее свалить туда, где никогда не начнется да и тут когда таки начнется оно никак не защитит от того, чего товарищ боится.



Вы как обычно и правы и не правы одновременно. Есть воспоминания как узников концлагеря выкупали у охраны за несколько золотых монет. Кто-то из больших банкиров (Глава ЕЦБ Драги? по-моему он) писал как мама спасла его от голода благодаря золотым монетам, которые меняла на еду. Бывшие дворяне и аристократы выживали в 20-ые меняя золото на хлеб и дрова. Выжили не все. Но из тех, кому менять было нечего, не выжил никто. Тоже касалось и блокадного Ленинграда. Понятно, что бегать по базару, рзмахивая килограмовым слитком - суицид. Так что вся сила как раз в деталях.

Понятно также, что если придется срочно уезжать из страны ( а у нас сейчас десятки тысяч таких вынужденных эмигрантов и не все они дети януковича или преступники) то ехать надо налегке тк все равно подороге будут грабить и свои и чужие. А вот в месте прибытия уже должны ждать ваши деньги и радоваться, что хозяин наконец появился. Конечно, если денег нет, то и печали нет. Вы как обычно и правы и не правы одновременно. Есть воспоминания как узников концлагеря выкупали у охраны за несколько золотых монет. Кто-то из больших банкиров (Глава ЕЦБ Драги? по-моему он) писал как мама спасла его от голода благодаря золотым монетам, которые меняла на еду. Бывшие дворяне и аристократы выживали в 20-ые меняя золото на хлеб и дрова. Выжили не все. Но из тех, кому менять было нечего, не выжил никто. Тоже касалось и блокадного Ленинграда. Понятно, что бегать по базару, рзмахивая килограмовым слитком - суицид. Так что вся сила как раз в деталях.Понятно также, что если придется срочно уезжать из страны ( а у нас сейчас десятки тысяч таких вынужденных эмигрантов и не все они дети януковича или преступники) то ехать надо налегке тк все равно подороге будут грабить и свои и чужие. А вот в месте прибытия уже должны ждать ваши деньги и радоваться, что хозяин наконец появился. Конечно, если денег нет, то и печали нет. gleb Повідомлень: 2673 З нами з: 17.08.06 Подякував: 185 раз. Подякували: 861 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лип, 2018 09:40 наблюдательный На момент краха СССР население Украины составляло 51 миллион. Сейчас по оценкам торговых сетей и ДФС около 32. Вот это правда. А Ваши разглагольствования о "тюрьме народов" - пропагандоновская лабуда gleb Повідомлень: 2673 З нами з: 17.08.06 Подякував: 185 раз. Подякували: 861 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лип, 2018 09:45 Re: Горячие новости по драгоценным металлам



https://news.finance.ua/ru/news/-/42989 ... go-krizisa



И ни слова про железяки) Американские банкиры посоветовали, какую валюту покупать в случае мирового кризиса.И ни слова про железяки) Чукча2

Повідомлень: 1384 З нами з: 03.12.13 Подякував: 241 раз. Подякували: 170 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лип, 2018 09:49 gleb написав:

Чудак человек, я покупал золото по $300 и по 1700 и сейчас покупаю тк покупка золота это обмен чужих обещаний (ЕЦБ, НБУ, ФРС) на деньги. Ни грамма из этих денег т.е. золота я не потерял и не сильно парюсь по поводу будущего евро или доллара или гривни тк мои деньги от этого не пострадают.

А касательно запугивания ситуацией в мире: страх это инстинкт присущий всему разумному. Полные идиоты (в медицинском смысле) совершенно ничего не боятся. Вы, видимо, предполагаете, что вас окружают полные идиоты? Так они на финансовых сайтах не бывают ( был правда ПокаТакой - предельно близкий к этой категории персонаж). Чудак человек, я покупал золото по $300 и по 1700 и сейчас покупаю тк покупка золота это обмен чужих обещаний (ЕЦБ, НБУ, ФРС) на деньги. Ни грамма из этих денег т.е. золота я не потерял и не сильно парюсь по поводу будущего евро или доллара или гривни тк мои деньги от этого не пострадают.А касательно запугивания ситуацией в мире: страх это инстинкт присущий всему разумному. Полные идиоты (в медицинском смысле) совершенно ничего не боятся. Вы, видимо, предполагаете, что вас окружают полные идиоты? Так они на финансовых сайтах не бывают ( был правда ПокаТакой - предельно близкий к этой категории персонаж).

Я в древности золотые кольца покупал намного дешевле вашего. Ну и что из этого? Оставим времена Куликовской битвы на потом. Я тут уже на протяжении около 5 лет предупреждаю таких как вы, от неразумных действий с золотом. И по возможности привожу аргументы, почему будет именно так. Аргументы, подтверждённые цифрами. У вас аргументы иные. Крах всего и вся. В меру своей деятельности я привык всё считать, прежде чем платить. Поэтому

результат наших разногласий налицо. Риски, о которых вы пишете, имеют право быть. Но сегодня до них ещё далеко. Я в древности золотые кольца покупал намного дешевле вашего. Ну и что из этого? Оставим времена Куликовской битвы на потом. Я тут уже на протяжении около 5 лет предупреждаю таких как вы, от неразумных действий с золотом. И по возможности привожу аргументы, почему будет именно так. Аргументы, подтверждённые цифрами. У вас аргументы иные. Крах всего и вся. В меру своей деятельности я привык всё считать, прежде чем платить. Поэтомурезультат наших разногласий налицо. Риски, о которых вы пишете, имеют право быть. Но сегодня до них ещё далеко. наблюдательный

Повідомлень: 3084 З нами з: 29.04.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 314 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лип, 2018 09:56 gleb написав: наблюдательный На момент краха СССР население Украины составляло 51 миллион. Сейчас по оценкам торговых сетей и ДФС около 32. Вот это правда. А Ваши разглагольствования о "тюрьме народов" - пропагандоновская лабуда На момент краха СССР население Украины составляло 51 миллион. Сейчас по оценкам торговых сетей и ДФС около 32. Вот это правда. А Ваши разглагольствования о "тюрьме народов" - пропагандоновская лабуда

Ну так никто ведь не против. У вас ещё есть шанс всё изменить. Н. Витренко с Петей Симоненко садите на престол. Красные знамёна и томик Сталина в руки и будет вам счастье и изобилие.

Стройте себе военный коммунизм и ограждайтесь колючей проволокой.



Только уже без меня... Ну так никто ведь не против. У вас ещё есть шанс всё изменить. Н. Витренко с Петей Симоненко садите на престол. Красные знамёна и томик Сталина в руки и будет вам счастье и изобилие.Стройте себе военный коммунизм и ограждайтесь колючей проволокой.Только уже без меня... наблюдательный

Повідомлень: 3084 З нами з: 29.04.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 314 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лип, 2018 10:01 Чукча2 написав: Американские банкиры посоветовали, какую валюту покупать в случае мирового кризиса.



https://news.finance.ua/ru/news/-/42989 ... go-krizisa



И ни слова про железяки) Американские банкиры посоветовали, какую валюту покупать в случае мирового кризиса.И ни слова про железяки)



Ну кто ж будет выдавать рыбные места? Хотя конечно сингапурский доллар - это наверное страшная сила. Но в Сингапуре. А в Крыжополе не уверен. Тоже касается и йены в Чорткове. Ну кто ж будет выдавать рыбные места? Хотя конечно сингапурский доллар - это наверное страшная сила. Но в Сингапуре. А в Крыжополе не уверен. Тоже касается и йены в Чорткове. gleb Повідомлень: 2673 З нами з: 17.08.06 Подякував: 185 раз. Подякували: 861 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лип, 2018 10:10 наблюдательный написав: jabba написав: наблюдательный написав: Вы что, этого не помните?

Или такой молодой ещё?

Так за что их уважать, а тем более любить? Вы что, этого не помните?Или такой молодой ещё?Так за что их уважать, а тем более любить?



Я все помню. Как помню и то что рождаемость была выше, продолжительность жизни больше, смертность ниже, преступность меньше, квартиру простой человек труда вполне реально мог получить бесплатно, коммуналка небольшая,безработицы не было, лечение и обучение бесплатное, пионерлагеря копейки стоили, секции и кружки для детей на любой вкус, отдых по профсоюзным путевкам, достойные пенсии.

И простому человеку то золото тогда было ни к чему особенно в слитках и монетах. Я все помню. Как помню и то что рождаемость была выше, продолжительность жизни больше, смертность ниже, преступность меньше, квартиру простой человек труда вполне реально мог получить бесплатно, коммуналка небольшая,безработицы не было, лечение и обучение бесплатное, пионерлагеря копейки стоили, секции и кружки для детей на любой вкус, отдых по профсоюзным путевкам, достойные пенсии.И простому человеку то золото тогда было ни к чему особенно в слитках и монетах.

Вы наивный человек. Какое бесплатно? Мы за это "бесплатно" платили, путем недоплаты к нашим зарплатам. Квартиры были не наши, а государевы. Мы в них были КВАРТИРОСЪЕМЩИКИ! И привязаны мы были к этим квартирам как собаки к будкам.

Уже нельзя было уехать в другой город в поисках лучшей работы, иначе квартиру могли отобрать. Нельзя было её продать,подарить или завещать.

За медицину вообще помолчу, так как при такой бесплатной медицине я в молодом возрасте остался почти без зубов. Безработицы не было? Так лучше бы она была.

Может работали бы лучше. Вы посмотрите вокруг на эти дома, что построили эти умельцы. Домам по 30-40лет, а уже всё кругом рушится. А царские ещё стоят.

Проф.путёвки? А кто по ним ездил и куда? Как правило, начальство и парт.элита в санатории Крыма и Сочи, а трудяги на местные тур.базы комаров кормить. А что бы с голоду не подохли, выделяли участки под огороды картоху садить. На предприятиях отпахали, а вечером с лопатами в огороды. Обо нефиг козла во дворе забивать....

Детей было много? А кому они были нужны? Чтобы в армии служить и мировую революцию делать в Афгане, на Кубе, в Египте, Лаосе, Вьетнаме, Анголе, Камбодже, Мозамбике, Ливане, Сирии....

А потом приехавшим калекам говорить что мы тебя туда не посылали. Ты добровольно выполнял свой интернациональный долг.





Ну нахрена оно нам было нужно? Посмотрите на Голландию.

Мини страна. ВВП $770млрд. $62.000 на душу населения. И никакого социализма, тов.Сталина и прочей партийной мути. Да, есть улицы красных фонарей, есть канабис, но дай нам бог так жить как они....



Пожалуй пора менять тему.... Вы наивный человек. Какое бесплатно? Мы за это "бесплатно" платили, путем недоплаты к нашим зарплатам. Квартиры были не наши, а государевы. Мы в них были КВАРТИРОСЪЕМЩИКИ! И привязаны мы были к этим квартирам как собаки к будкам.Уже нельзя было уехать в другой город в поисках лучшей работы, иначе квартиру могли отобрать. Нельзя было её продать,подарить или завещать.За медицину вообще помолчу, так как при такой бесплатной медицине я в молодом возрасте остался почти без зубов. Безработицы не было? Так лучше бы она была.Может работали бы лучше. Вы посмотрите вокруг на эти дома, что построили эти умельцы. Домам по 30-40лет, а уже всё кругом рушится. А царские ещё стоят.Проф.путёвки? А кто по ним ездил и куда? Как правило, начальство и парт.элита в санатории Крыма и Сочи, а трудяги на местные тур.базы комаров кормить. А что бы с голоду не подохли, выделяли участки под огороды картоху садить. На предприятиях отпахали, а вечером с лопатами в огороды. Обо нефиг козла во дворе забивать....Детей было много? А кому они были нужны? Чтобы в армии служить и мировую революцию делать в Афгане, на Кубе, в Египте, Лаосе, Вьетнаме, Анголе, Камбодже, Мозамбике, Ливане, Сирии....А потом приехавшим калекам говорить что мы тебя туда не посылали. Ты добровольно выполнял свой интернациональный долг.Ну нахрена оно нам было нужно? Посмотрите на Голландию.Мини страна. ВВП $770млрд. $62.000 на душу населения. И никакого социализма, тов.Сталина и прочей партийной мути. Да, есть улицы красных фонарей, есть канабис, но дай нам бог так жить как они....Пожалуй пора менять тему....



Все делите на черное и белое.

Недоплата к зарплатам? А теперь считайте, тогда проезд стоил 3 копейки, а с понедельника будет 8 гривен. К примеру. Разница в 250 раз. То есть тогдашние 200 рублей зарплаты - это как сейчас несколько десятков тысяч гривен. Не говоря уже о пенсиях, которые тогда были для людей с нормальным стажем 132 рубля, вот и считайте. Думаю, большинство сейчас живет хуже, если так посчитать.

Квартиросъемщиками или нет, но эти квартиры никто не забирал. А сейчас, если задолжаете за коммуналку, могут забрать.

Медицина 50-летней давности везде была более отсталой, по-моему, это не открытие. Зубы-то сейчас хоть за деньги пока еще могут сделать, а вот с другими операциями все сложнее. Вон в БСП людей калечат, весь дом ходит хромает, потому что в БСП сделали фигню и все неправильно посрасталось, при этом платили еще и немалые деньги!

Что не так с домами? Троещине вот уже 35 лет, все дома стоят, ничего не валится, и простоят еще не один десяток лет, если войны не будет.

А сейчас кто-то получает какие-то бсплатные путевки?

При чем тут Голландия, посмотрите, что у нас! И Приват вам выплатил в 2014-м году хоть и похудевшие на 40% гривны, но выплатил, только благодаря тому, что на это скинулась вся страна, чтоб этот разворованный Беней банк был национализирован. Все делите на черное и белое.Недоплата к зарплатам? А теперь считайте, тогда проезд стоил 3 копейки, а с понедельника будет 8 гривен. К примеру. Разница в 250 раз. То есть тогдашние 200 рублей зарплаты - это как сейчас несколько десятков тысяч гривен. Не говоря уже о пенсиях, которые тогда были для людей с нормальным стажем 132 рубля, вот и считайте. Думаю, большинство сейчас живет хуже, если так посчитать.Квартиросъемщиками или нет, но эти квартиры никто не забирал. А сейчас, если задолжаете за коммуналку, могут забрать.Медицина 50-летней давности везде была более отсталой, по-моему, это не открытие. Зубы-то сейчас хоть за деньги пока еще могут сделать, а вот с другими операциями все сложнее. Вон в БСП людей калечат, весь дом ходит хромает, потому что в БСП сделали фигню и все неправильно посрасталось, при этом платили еще и немалые деньги!Что не так с домами? Троещине вот уже 35 лет, все дома стоят, ничего не валится, и простоят еще не один десяток лет, если войны не будет.А сейчас кто-то получает какие-то бсплатные путевки?При чем тут Голландия, посмотрите, что у нас! И Приват вам выплатил в 2014-м году хоть и похудевшие на 40% гривны, но выплатил, только благодаря тому, что на это скинулась вся страна, чтоб этот разворованный Беней банк был национализирован. hxbbgaf Повідомлень: 19850 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1140 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1766176717681769> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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