Додано: Вів 10 лип, 2018 11:59

gleb написав: Первое: Вы не деловой человек. Не надо примазываться. Вы потребитель причем жалкий тк потребляете мало.

Первое: Вы не деловой человек. Не надо примазываться. Вы потребитель причем жалкий тк потребляете мало.

gleb написав: Втрое: Я не социалист, не большевик, не марксист, не троцкист и не маоист. Но это не мешает мне относится с уважением к Сталину и Мао. Вы томик Сталина возьмите и почитатйе его работу о национальном вопросе. Может знаний прибавится.

Втрое: Я не социалист, не большевик, не марксист, не троцкист и не маоист. Но это не мешает мне относится с уважением к Сталину и Мао. Вы томик Сталина возьмите и почитатйе его работу о национальном вопросе. Может знаний прибавится.

gleb написав: Третье: будущие перспективы не нулевые а отрицательные

Третье: будущие перспективы не нулевые а отрицательные

gleb написав: Четвертое: холодный чай полезен особенно зеленый

Четвертое: холодный чай полезен особенно зеленый

gleb написав: Пятое: сахар будет.

Пятое: сахар будет.

Я не олигарх. Но в отличии от типа деловых и знающих, золотом по 1650$ не тарился, а активно продавал. А типа деловые и солидные потребители, тут 5 лет несли разную пургу, начитавшись различных зомбосайтов, так как своего ума реально оценить ситуация явно не хватало. При этом выбросили на ветер кучу своих денег и ещё подталкивали к этому других. С чем я вас и поздравляю. Вам реально есть чем гордитсяОставлю вам это удовольствие. Меня эта личность абсолютно не интересует.Согласен. Я вам сочувствую. Изучайте тов. Ленина-Сталина дальше.Может полегчает.Да, полезен. Но молоко, мясо и рыба ещё полезнее.Конечно будет. По талонам или по спискам. Как при развитом социализме. И не только сахар...Вы бы вместо этой болтовни, честно признали бы свои ошибки.Типа, ребята, извините, лоханулся я с этой ценой на золото. Подвёл я вас.Как С.Демура. Тогда может и уважения побольше бы было. Во всяком случае у меня.А так, болтун - болтуном да ещё с манией величия.Так что в дальнейших дебатах с вами не вижу никакого смысла.Ждите краха доллара и заката Вселенной.Удачи....