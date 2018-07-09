gleb написав:наблюдательный На момент краха СССР население Украины составляло 51 миллион. Сейчас по оценкам торговых сетей и ДФС около 32. Вот это правда. А Ваши разглагольствования о "тюрьме народов" - пропагандоновская лабуда
Ну так никто ведь не против. У вас ещё есть шанс всё изменить. Н. Витренко с Петей Симоненко садите на престол. Красные знамёна и томик Сталина в руки и будет вам счастье и изобилие. Стройте себе военный коммунизм и ограждайтесь колючей проволокой.
Только уже без меня...
Это кремляди примазались к социализму, мол, без них социализм невозможен, и не отделаться от них. В Скандинавии тоже социализм, в Китае социализм. А вот в рашке, за которую топят все эти агенты, кстати, нет! К тому же, это ворюги. О симоненке как-то рассказывали, как он приперся на съезд на самой крутой тачке и на него там все смотрели как на ворюгу еще тогда.
наблюдательный написав:Я в древности золотые кольца покупал намного дешевле вашего. Ну и что из этого? Оставим времена Куликовской битвы на потом. Я тут уже на протяжении около 5 лет предупреждаю таких как вы, от неразумных действий с золотом. И по возможности привожу аргументы, почему будет именно так. Аргументы, подтверждённые цифрами. У вас аргументы иные. Крах всего и вся. В меру своей деятельности я привык всё считать, прежде чем платить. Поэтому результат наших разногласий налицо. Риски, о которых вы пишете, имеют право быть. Но сегодня до них ещё далеко.
Мало цифр. Один дутый ВВП и безработица с Сизифовым трудом за счет денег с печатного станка против торгового баланса, гос. долга и его динамики, бюджетного дефицита, денежной массы...
Я смотрю тут собралось сообщество социалистов-коммунистов. Я теперь понимаю почему многие свалили или хотят свалить из этой страны. С такой публикой деловым людям тут делать абсолютно нечего. Общество жалких потребителей, а не созидателей. Будущие перспективы - нулевые. Уедут остатки, будете холодный чай пить с томиком тов.Сталина в руках. А сахар только по талонам.....
наблюдательный написав:Я смотрю тут собралось сообщество социалистов-коммунистов. Я теперь понимаю почему многие свалили или хотят свалить из этой страны. С такой публикой деловым людям тут делать абсолютно нечего. Общество жалких потребителей, а не созидателей. Будущие перспективы - нулевые. Уедут остатки, будете холодный чай пить с томиком тов.Сталина в руках. А сахар только по талонам.....
Первое: Вы не деловой человек. Не надо примазываться. Вы потребитель причем жалкий тк потребляете мало. Втрое: Я не социалист, не большевик, не марксист, не троцкист и не маоист. Но это не мешает мне относится с уважением к Сталину и Мао. Вы томик Сталина возьмите и почитатйе его работу о национальном вопросе. Может знаний прибавится. Третье: будущие перспективы не нулевые а отрицательные Четвертое: холодный чай полезен особенно зеленый Пятое: сахар будет.
Недоплата к зарплатам? А теперь считайте, тогда проезд стоил 3 копейки, а с понедельника будет 8 гривен. К примеру. Разница в 250 раз. То есть тогдашние 200 рублей зарплаты - это как сейчас несколько десятков тысяч гривен.
Ну, было бы очень опрометчиво сравнивать цены 30 лет назад и сейчас по стоимости билетатранвая. Есть более объективный показатель - интегральный индекс потребительских цен в РФ против РСФСР. Он равен примерно 170, т.е. советский рубль имел номинальную покупательную способность такую же как 170 нынешних российских рублей. Учитывая паритет рубля к гривне (2,4 к 1), гривна примерно соответствует 70 советским рублям. С одним маленьким уточнением - мы сравниваем несопоставимое. 75% нынешних товаров и услуг 30 лет назад были недоступны, а из оставшихся 25% процентов 4/5 существовали только в виде цен - их не было в свободной продаже/госторговле, а рыночные цены были выше государственных кратно.
gleb написав:Первое: Вы не деловой человек. Не надо примазываться. Вы потребитель причем жалкий тк потребляете мало.
Я не олигарх. Но в отличии от типа деловых и знающих, золотом по 1650$ не тарился, а активно продавал. А типа деловые и солидные потребители, тут 5 лет несли разную пургу, начитавшись различных зомбосайтов, так как своего ума реально оценить ситуация явно не хватало. При этом выбросили на ветер кучу своих денег и ещё подталкивали к этому других. С чем я вас и поздравляю. Вам реально есть чем гордится
gleb написав:Втрое: Я не социалист, не большевик, не марксист, не троцкист и не маоист. Но это не мешает мне относится с уважением к Сталину и Мао. Вы томик Сталина возьмите и почитатйе его работу о национальном вопросе. Может знаний прибавится.
Оставлю вам это удовольствие. Меня эта личность абсолютно не интересует.
gleb написав:Третье: будущие перспективы не нулевые а отрицательные
Согласен. Я вам сочувствую. Изучайте тов. Ленина-Сталина дальше. Может полегчает.
gleb написав:Четвертое: холодный чай полезен особенно зеленый
Да, полезен. Но молоко, мясо и рыба ещё полезнее.
gleb написав:Пятое: сахар будет.
Конечно будет. По талонам или по спискам. Как при развитом социализме. И не только сахар...
Вы бы вместо этой болтовни, честно признали бы свои ошибки. Типа, ребята, извините, лоханулся я с этой ценой на золото. Подвёл я вас. Как С.Демура. Тогда может и уважения побольше бы было. Во всяком случае у меня. А так, болтун - болтуном да ещё с манией величия. Так что в дальнейших дебатах с вами не вижу никакого смысла. Ждите краха доллара и заката Вселенной.