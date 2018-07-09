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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1766176717681769
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:12

  gleb написав:
  Чукча2 написав:Американские банкиры посоветовали, какую валюту покупать в случае мирового кризиса.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42989 ... go-krizisa

И ни слова про железяки)


Ну кто ж будет выдавать рыбные места? Хотя конечно сингапурский доллар - это наверное страшная сила. Но в Сингапуре. А в Крыжополе не уверен. Тоже касается и йены в Чорткове.


Банк оф Америка тут на днях так загонял в бакс, что уже не возникает и сомнений, что его ждет обвал.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:15

  наблюдательный написав:
  gleb написав:наблюдательный На момент краха СССР население Украины составляло 51 миллион. Сейчас по оценкам торговых сетей и ДФС около 32. Вот это правда. А Ваши разглагольствования о "тюрьме народов" - пропагандоновская лабуда

Ну так никто ведь не против. У вас ещё есть шанс всё изменить. Н. Витренко с Петей Симоненко садите на престол. Красные знамёна и томик Сталина в руки и будет вам счастье и изобилие. :D
Стройте себе военный коммунизм и ограждайтесь колючей проволокой. :D

Только уже без меня... :D

Это кремляди примазались к социализму, мол, без них социализм невозможен, и не отделаться от них. В Скандинавии тоже социализм, в Китае социализм. А вот в рашке, за которую топят все эти агенты, кстати, нет!
К тому же, это ворюги. О симоненке как-то рассказывали, как он приперся на съезд на самой крутой тачке и на него там все смотрели как на ворюгу еще тогда.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:20

  наблюдательный написав:Я в древности золотые кольца покупал намного дешевле вашего. Ну и что из этого? Оставим времена Куликовской битвы на потом. Я тут уже на протяжении около 5 лет предупреждаю таких как вы, от неразумных действий с золотом. И по возможности привожу аргументы, почему будет именно так. Аргументы, подтверждённые цифрами. У вас аргументы иные. Крах всего и вся. В меру своей деятельности я привык всё считать, прежде чем платить. Поэтому
результат наших разногласий налицо. Риски, о которых вы пишете, имеют право быть. Но сегодня до них ещё далеко.

Мало цифр. Один дутый ВВП и безработица с Сизифовым трудом за счет денег с печатного станка против торгового баланса, гос. долга и его динамики, бюджетного дефицита, денежной массы...
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:25

Я смотрю тут собралось сообщество социалистов-коммунистов. Я теперь понимаю почему многие свалили или хотят свалить из этой страны. С такой публикой деловым людям тут делать абсолютно нечего. Общество жалких потребителей, а не созидателей. Будущие перспективы - нулевые.
Уедут остатки, будете холодный чай пить с томиком тов.Сталина в руках.
А сахар только по талонам.....
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:40

  наблюдательный написав:Я смотрю тут собралось сообщество социалистов-коммунистов. Я теперь понимаю почему многие свалили или хотят свалить из этой страны. С такой публикой деловым людям тут делать абсолютно нечего. Общество жалких потребителей, а не созидателей. Будущие перспективы - нулевые.
Уедут остатки, будете холодный чай пить с томиком тов.Сталина в руках.
А сахар только по талонам.....


Первое: Вы не деловой человек. Не надо примазываться. Вы потребитель причем жалкий тк потребляете мало.
Втрое: Я не социалист, не большевик, не марксист, не троцкист и не маоист. Но это не мешает мне относится с уважением к Сталину и Мао. Вы томик Сталина возьмите и почитатйе его работу о национальном вопросе. Может знаний прибавится.
Третье: будущие перспективы не нулевые а отрицательные
Четвертое: холодный чай полезен особенно зеленый
Пятое: сахар будет.
gleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:51

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Ребята, заканчивайте уже с этими коммунистами, тока раздор в хату...
Закину лучше на вентилятор свеженького, на радость жабе...

Австрийское обозрение, № 29: Американская депрессия по версии Джона Вильямса


https://goldenfront.ru/articles/view/av ... -vilyamsa/
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:06

Недоплата к зарплатам? А теперь считайте, тогда проезд стоил 3 копейки, а с понедельника будет 8 гривен. К примеру. Разница в 250 раз. То есть тогдашние 200 рублей зарплаты - это как сейчас несколько десятков тысяч гривен.

Ну, было бы очень опрометчиво сравнивать цены 30 лет назад и сейчас по стоимости билетатранвая. Есть более объективный показатель - интегральный индекс потребительских цен в РФ против РСФСР. Он равен примерно 170, т.е. советский рубль имел номинальную покупательную способность такую же как 170 нынешних российских рублей. Учитывая паритет рубля к гривне (2,4 к 1), гривна примерно соответствует 70 советским рублям.
С одним маленьким уточнением - мы сравниваем несопоставимое. 75% нынешних товаров и услуг 30 лет назад были недоступны, а из оставшихся 25% процентов 4/5 существовали только в виде цен - их не было в свободной продаже/госторговле, а рыночные цены были выше государственных кратно.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:59

  gleb написав:Первое: Вы не деловой человек. Не надо примазываться. Вы потребитель причем жалкий тк потребляете мало.

Я не олигарх. Но в отличии от типа деловых и знающих, золотом по 1650$ не тарился, а активно продавал. А типа деловые и солидные потребители, тут 5 лет несли разную пургу, начитавшись различных зомбосайтов, так как своего ума реально оценить ситуация явно не хватало. При этом выбросили на ветер кучу своих денег и ещё подталкивали к этому других. С чем я вас и поздравляю. Вам реально есть чем гордится :D
  gleb написав:Втрое: Я не социалист, не большевик, не марксист, не троцкист и не маоист. Но это не мешает мне относится с уважением к Сталину и Мао. Вы томик Сталина возьмите и почитатйе его работу о национальном вопросе. Может знаний прибавится.

Оставлю вам это удовольствие. Меня эта личность абсолютно не интересует.
  gleb написав:Третье: будущие перспективы не нулевые а отрицательные

Согласен. Я вам сочувствую. Изучайте тов. Ленина-Сталина дальше.
Может полегчает.
  gleb написав:Четвертое: холодный чай полезен особенно зеленый

Да, полезен. Но молоко, мясо и рыба ещё полезнее.
  gleb написав:Пятое: сахар будет.

Конечно будет. По талонам или по спискам. Как при развитом социализме. И не только сахар...

Вы бы вместо этой болтовни, честно признали бы свои ошибки.
Типа, ребята, извините, лоханулся я с этой ценой на золото. Подвёл я вас.
Как С.Демура. Тогда может и уважения побольше бы было. Во всяком случае у меня.
А так, болтун - болтуном да ещё с манией величия.
Так что в дальнейших дебатах с вами не вижу никакого смысла.
Ждите краха доллара и заката Вселенной.

Удачи....
наблюдательный
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