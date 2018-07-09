Додано: Вів 10 лип, 2018 13:07

наблюдательный написав: Я не олигарх. Но в отличии от типа деловых и знающих, золотом по 1650$ не тарился, а активно продавал. Я не олигарх. Но в отличии от типа деловых и знающих, золотом по 1650$ не тарился, а активно продавал.

А зачем Вы вообще покупали и продавали физическое золото, если хотели типа заработать? Сколько ещё должно пройти лет, чтобы Вы поняли разницу между ``заработать`` и ``сохранить``?Вроде и мнение высказал, но сколько высокомерия, поучительный тон, пафос .... Конечно все ошибаются, но не Вам выступать судьей. И откуда такая уверенность, что Вы не ошибаетесь? Вы как баран решили для себя, что все хотят заработать на золоте и не устаете кичиться, как Вы прозорливо вышли, а все остальные вас не послушали. Сами себя цитируете. Не хватает признания? Когда поймете, что есть и другие варианты, то может на вопрос иначе посмотрите.Нахрена человеку, который смог заработать и безболезненно хочет вложить часть денег для сохранения в золото пытаться заработать на этом? Не думали? Если у человека получается зарабатывать в бизнесе - он там и зарабатывает Он занимается и вкладывает деньги с целью приумножить именно туда где он понимает. Квартиру покупает с целью улучшить качество жизни, машину - улучшить комфорт, золото - страховка капитала. Я так же покупаю медицинскую страховку выезжая за границу (100$ на себя + 100$ на жену + 100$ на машину ) каждый год на протяжении последний 10 лет и ни разу не воспользовался. Не поверите, но я безумно рад этому не смотря на то, что мог бы найти более интересное применение этим деньгам. Ещё покупаю каждые 2 года огнетушитель в машину, аптечку, которыми так же не воспользовался ни разу за 20 лет. И тупо продолжаю покупать ... Возможно и золотом никогда не воспользуюсь - не исключаю.Мы поняли, что золото в ближайшее время не будет расти в цене. Мы поняли, что Вы удачно вышли. Может пора уже с это карусели спрыгнуть?P.S. И да, Вы мне не интересны. Я правильно закончил?