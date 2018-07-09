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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:00
А самое большое общество потребителей как раз в Америке. См. торговый баланс. За счет того, что дурачат весь мир и впаривают ему свои бумажки, и рассадили своих людей в ключевые центробанки. Но сколько веревочке ни виться, а уже прокормить их миру становится напряжно даже при всем желании.
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:07
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Необычный. Обычный садист не смог бы уничтожить столько людей, наиболее трудолюбивую часть крестьянства, искоренить как класс предпринимателей, значительную часть интеллигенции и вообще спустить в унитаз жизнь большинства людей в СССР, живших при правлении. Ради интереса почитайте Россия в концлагере И. Солоневича.
Очень правдивое описание повседневной жизни советских людей в начале 30-х годов и той неподдельной ненависти, которую испытывало к советскому режиму абсолютное большинство граждан СССР.
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:07
А зачем Вы вообще покупали и продавали физическое золото, если хотели типа заработать? Сколько ещё должно пройти лет, чтобы Вы поняли разницу между ``заработать`` и ``сохранить``?
Вроде и мнение высказал, но сколько высокомерия, поучительный тон, пафос .... Конечно все ошибаются, но не Вам выступать судьей. И откуда такая уверенность, что Вы не ошибаетесь? Вы как баран решили для себя, что все хотят заработать на золоте и не устаете кичиться, как Вы прозорливо вышли, а все остальные вас не послушали. Сами себя цитируете. Не хватает признания? Когда поймете, что есть и другие варианты, то может на вопрос иначе посмотрите.
Нахрена человеку, который смог заработать и безболезненно хочет вложить часть денег для сохранения в золото пытаться заработать на этом? Не думали? Если у человека получается зарабатывать в бизнесе - он там и зарабатывает Он занимается и вкладывает деньги с целью приумножить именно туда где он понимает. Квартиру покупает с целью улучшить качество жизни, машину - улучшить комфорт, золото - страховка капитала. Я так же покупаю медицинскую страховку выезжая за границу (100$ на себя + 100$ на жену + 100$ на машину ) каждый год на протяжении последний 10 лет и ни разу не воспользовался. Не поверите, но я безумно рад этому не смотря на то, что мог бы найти более интересное применение этим деньгам. Ещё покупаю каждые 2 года огнетушитель в машину, аптечку, которыми так же не воспользовался ни разу за 20 лет. И тупо продолжаю покупать ... Возможно и золотом никогда не воспользуюсь - не исключаю.
Мы поняли, что золото в ближайшее время не будет расти в цене. Мы поняли, что Вы удачно вышли. Может пора уже с это карусели спрыгнуть?
P.S. И да, Вы мне не интересны. Я правильно закончил?
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:39
Ксау
Золото пошло вниз. График напоминает концовку 2016го года.
Вопрос к знатокам - где остановимся? Какие будут минимумы этого года?
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:43
Боюсь, ответ любого из форумчан будет сгенерирован по системе 3П (пол/палец/потолок) и вряд ли совпадет с будущей реальностью. Именно поэтому самая разумная стратегия сейчас - ИЗБЕГАТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ФИЗИЧЕСКОЕ ЗОЛОТО
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:49
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
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