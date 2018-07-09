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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1767176817691770
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:00

А самое большое общество потребителей как раз в Америке. См. торговый баланс. За счет того, что дурачат весь мир и впаривают ему свои бумажки, и рассадили своих людей в ключевые центробанки. Но сколько веревочке ни виться, а уже прокормить их миру становится напряжно даже при всем желании.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:07

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Ну, со Сталиным это вы перегибаете. Это обычный садист, для которого человеческая жизнь ничего не значила. Да

Необычный. Обычный садист не смог бы уничтожить столько людей, наиболее трудолюбивую часть крестьянства, искоренить как класс предпринимателей, значительную часть интеллигенции и вообще спустить в унитаз жизнь большинства людей в СССР, живших при правлении. Ради интереса почитайте Россия в концлагере И. Солоневича.
Очень правдивое описание повседневной жизни советских людей в начале 30-х годов и той неподдельной ненависти, которую испытывало к советскому режиму абсолютное большинство граждан СССР.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:07

  наблюдательный написав:Я не олигарх. Но в отличии от типа деловых и знающих, золотом по 1650$ не тарился, а активно продавал.

А зачем Вы вообще покупали и продавали физическое золото, если хотели типа заработать? Сколько ещё должно пройти лет, чтобы Вы поняли разницу между ``заработать`` и ``сохранить``?
Вроде и мнение высказал, но сколько высокомерия, поучительный тон, пафос .... Конечно все ошибаются, но не Вам выступать судьей. И откуда такая уверенность, что Вы не ошибаетесь? Вы как баран решили для себя, что все хотят заработать на золоте и не устаете кичиться, как Вы прозорливо вышли, а все остальные вас не послушали. Сами себя цитируете. Не хватает признания? Когда поймете, что есть и другие варианты, то может на вопрос иначе посмотрите.
Нахрена человеку, который смог заработать и безболезненно хочет вложить часть денег для сохранения в золото пытаться заработать на этом? Не думали? Если у человека получается зарабатывать в бизнесе - он там и зарабатывает Он занимается и вкладывает деньги с целью приумножить именно туда где он понимает. Квартиру покупает с целью улучшить качество жизни, машину - улучшить комфорт, золото - страховка капитала. Я так же покупаю медицинскую страховку выезжая за границу (100$ на себя + 100$ на жену + 100$ на машину ) каждый год на протяжении последний 10 лет и ни разу не воспользовался. Не поверите, но я безумно рад этому не смотря на то, что мог бы найти более интересное применение этим деньгам. Ещё покупаю каждые 2 года огнетушитель в машину, аптечку, которыми так же не воспользовался ни разу за 20 лет. И тупо продолжаю покупать ... Возможно и золотом никогда не воспользуюсь - не исключаю.
Мы поняли, что золото в ближайшее время не будет расти в цене. Мы поняли, что Вы удачно вышли. Может пора уже с это карусели спрыгнуть?
P.S. И да, Вы мне не интересны. Я правильно закончил?
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:39

Ксау

Золото пошло вниз. График напоминает концовку 2016го года.
Вопрос к знатокам - где остановимся? Какие будут минимумы этого года?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:43

  vladus17 написав:Золото пошло вниз. График напоминает концовку 2016го года.
Вопрос к знатокам - где остановимся? Какие будут минимумы этого года?

Боюсь, ответ любого из форумчан будет сгенерирован по системе 3П (пол/палец/потолок) и вряд ли совпадет с будущей реальностью. Именно поэтому самая разумная стратегия сейчас - ИЗБЕГАТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ФИЗИЧЕСКОЕ ЗОЛОТО
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:49

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:ИЗБЕГАТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ФИЗИЧЕСКОЕ ЗОЛОТО

Почему же? Цена выгледит довольно привлекательной 1250 - все же не 1700-1900.
Намного больше не упадет ИМХО.
vladus17
 
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