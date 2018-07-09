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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 17681769177017711772>
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:00

А самое большое общество потребителей как раз в Америке. См. торговый баланс. За счет того, что дурачат весь мир и впаривают ему свои бумажки, и рассадили своих людей в ключевые центробанки. Но сколько веревочке ни виться, а уже прокормить их миру становится напряжно даже при всем желании.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:07

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Ну, со Сталиным это вы перегибаете. Это обычный садист, для которого человеческая жизнь ничего не значила. Да

Необычный. Обычный садист не смог бы уничтожить столько людей, наиболее трудолюбивую часть крестьянства, искоренить как класс предпринимателей, значительную часть интеллигенции и вообще спустить в унитаз жизнь большинства людей в СССР, живших при правлении. Ради интереса почитайте Россия в концлагере И. Солоневича.
Очень правдивое описание повседневной жизни советских людей в начале 30-х годов и той неподдельной ненависти, которую испытывало к советскому режиму абсолютное большинство граждан СССР.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:07

  наблюдательный написав:Я не олигарх. Но в отличии от типа деловых и знающих, золотом по 1650$ не тарился, а активно продавал.

А зачем Вы вообще покупали и продавали физическое золото, если хотели типа заработать? Сколько ещё должно пройти лет, чтобы Вы поняли разницу между ``заработать`` и ``сохранить``?
Вроде и мнение высказал, но сколько высокомерия, поучительный тон, пафос .... Конечно все ошибаются, но не Вам выступать судьей. И откуда такая уверенность, что Вы не ошибаетесь? Вы как баран решили для себя, что все хотят заработать на золоте и не устаете кичиться, как Вы прозорливо вышли, а все остальные вас не послушали. Сами себя цитируете. Не хватает признания? Когда поймете, что есть и другие варианты, то может на вопрос иначе посмотрите.
Нахрена человеку, который смог заработать и безболезненно хочет вложить часть денег для сохранения в золото пытаться заработать на этом? Не думали? Если у человека получается зарабатывать в бизнесе - он там и зарабатывает Он занимается и вкладывает деньги с целью приумножить именно туда где он понимает. Квартиру покупает с целью улучшить качество жизни, машину - улучшить комфорт, золото - страховка капитала. Я так же покупаю медицинскую страховку выезжая за границу (100$ на себя + 100$ на жену + 100$ на машину ) каждый год на протяжении последний 10 лет и ни разу не воспользовался. Не поверите, но я безумно рад этому не смотря на то, что мог бы найти более интересное применение этим деньгам. Ещё покупаю каждые 2 года огнетушитель в машину, аптечку, которыми так же не воспользовался ни разу за 20 лет. И тупо продолжаю покупать ... Возможно и золотом никогда не воспользуюсь - не исключаю.
Мы поняли, что золото в ближайшее время не будет расти в цене. Мы поняли, что Вы удачно вышли. Может пора уже с это карусели спрыгнуть?
P.S. И да, Вы мне не интересны. Я правильно закончил?
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:39

Ксау

Золото пошло вниз. График напоминает концовку 2016го года.
Вопрос к знатокам - где остановимся? Какие будут минимумы этого года?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:43

  vladus17 написав:Золото пошло вниз. График напоминает концовку 2016го года.
Вопрос к знатокам - где остановимся? Какие будут минимумы этого года?

Боюсь, ответ любого из форумчан будет сгенерирован по системе 3П (пол/палец/потолок) и вряд ли совпадет с будущей реальностью. Именно поэтому самая разумная стратегия сейчас - ИЗБЕГАТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ФИЗИЧЕСКОЕ ЗОЛОТО
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:49

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:ИЗБЕГАТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ФИЗИЧЕСКОЕ ЗОЛОТО

Почему же? Цена выгледит довольно привлекательной 1250 - все же не 1700-1900.
Намного больше не упадет ИМХО.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:53

  vladus17 написав:
  Волгарь написав:ИЗБЕГАТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ФИЗИЧЕСКОЕ ЗОЛОТО

Почему же? Цена выгледит довольно привлекательной 1250 - все же не 1700-1900.
Намного больше не упадет ИМХО.

Простите, а откуда у Вас такая уверенность. То. что было 1 850, а стало 1 249,10 (на момент), для рынка - не аргумент.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:56

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:Простите, а откуда у Вас такая уверенность. То. что было 1 850, а стало 1 249,10 (на момент), для рынка - не аргумент.


Пузырь сдулся- цена нормализировалась.
Это как с Киевской недвигой- аналогично.
Сейчас цены и там и там довольно приемливые.
Итого, время для входа довольно привлекательное. я считаю.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:00

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Какое бесплатно? Мы за это "бесплатно" платили, путем недоплаты к нашим зарплатам. Квартиры были не наши, а государевы. Мы в них были КВАРТИРОСЪЕМЩИКИ! И привязаны мы были к этим квартирам как собаки к будкам.Уже нельзя было уехать в другой город в поисках лучшей работы, иначе квартиру могли отобрать. Нельзя было её продать,подарить или завещать. .

Вы все перекрутили. Да- бесплатно ничего не бывает. За все эти квартиры и образование -лечение мы платили 80% от своей зарплаты у нас снимали на государственный "колхоз". Кстати - платили не все -некоторые работали так, что лучше бы им не работать вовсе, а самые талантливые и одаренные отстегивали миллионы долларов, те кто строил заводы, авиаконструкторы, ученые и тп. Чемпионы мира не получали призовые миллионы долларов, получали 500 рублей и квартиру хрущевку. :mrgreen: А миллион долларов призовой шел на бесплатные секции и кружки. А что сейчас ? Сейчас снимают еще больше у всех с зарплат, и все идет в частные карманы. И за отнятые сейчас деньги с зарплат нам квартиры и гимнастические залы - с бассейнами никто не дает. Разница не в пользу нынешнего дерибана всех и вся.

Квартиры никто не забирал при переезде в другой город.Ложь. А если на новом месте работы давали новую - то люди сами отдавали ту, из которой выехали. Продать квартиру нельзя было официально - но можно было прописать родню и они оставались там жить неограниченно долго, даже их дети , внуки ,и после смерти первополучателя. Никто квартиры не отнимал. Хотя если вам выдавали на новом месте квартиру - то по-хорошему должны были вы сдать прежнюю. А что в этом плохое ?


  наблюдательный написав:За медицину вообще помолчу, так как при такой бесплатной медицине я в молодом возрасте остался почти без зубов. Безработицы не было? Так лучше бы она была.


Брат по несчастью ? Мне тоже в юном возрасте все зубы испортили - методика такая была - и в ВУЗах так обучали - высверливать кувшино-образные отверстия под пломбу. Почему "как кувшин" ? А что бы внутри пломба болталась - но не выпадала через "узкое горло". :mrgreen: То есть пломба не выполняла свою функцию - скреплять дырочку в зубе ЗАВЕДОМО. Одна серебрянная пломба за то у меня до сих пор стоит, говорят золотые пломбы отличные. Я это к тому что моя знакомая из США ездила к нам лечить и протезировать зубы. И говорит ,что там медицина еще хуже, так еще и дороже многократно.
Нет в мире совершенства. В СССР в силу преследования "инакомыслящих" - все "думали одинаково" - были на одной волне. А когда миллионы людей на одной волне - то образуется "резонанс" - многократное усиление. И эта общая " длина волны" - объединяла людей. Идеального нет ничего и быть не может в природе. Важно - что преобладает - если позитив - то процесс конструктивный- а если дерибан - то процесс деструктивный - развал. Не цепляйтесь к мелочам, я тоскую по ЕС - а вы мне приводите в пример Китай ?!

Кстати -вы не повторяйте бессмысленно слова. Вдумайтесь. Нельзя капитализм назвать феодализмом - феодалы от болтовни не появятся. Строй который был у нас при Сталине мир называл не коммунизмом , а фашизмом красным. Так что не фиг ругать коммунизм. В ЕС таки социализм давно - даже наверное коммунизм. там н зависимо от трудового стажа все получают пособие на жизнь вполне приличное - помните - коммунизм - это каждому по потребностям. Компартии во многих странах - Франции Италии и тп. И они никому не мешают. Просто у нас принято врать с трибун и морочить людей. Но это вина не строя , а самих людей. Это у нас при любом строе социальном. Пока зарплаты будут обгрызенные и отнятые на 90% у людей - не согласен - что у нас совка не стало. Это главный признак совка - отнятые зарплаты. Совок у нас наоборот усугубился. Но раньше нам хоть возвращали отнятое в виде медицины, квартир, образования, культуры и спорта - а сейчас все украденное у нас вывозится в оффшоры. Нас обирают до нитки и все.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Вів 10 лип, 2018 14:27, всього редагувалось 2 разів.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:14

  vladus17 написав:
  Волгарь написав:Простите, а откуда у Вас такая уверенность. То. что было 1 850, а стало 1 249,10 (на момент), для рынка - не аргумент.


Пузырь сдулся- цена нормализировалась.
Это как с Киевской недвигой- аналогично.
Сейчас цены и там и там довольно приемливые.
Итого, время для входа довольно привлекательное. я считаю.

Тогда зачем Вы спрашиваете совета? Чтобы в случае провала еще долларов на 100 было внутреннее моральное оправдание совершенной ошибки?
Волгарь
 
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