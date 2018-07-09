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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:00
А самое большое общество потребителей как раз в Америке. См. торговый баланс. За счет того, что дурачат весь мир и впаривают ему свои бумажки, и рассадили своих людей в ключевые центробанки. Но сколько веревочке ни виться, а уже прокормить их миру становится напряжно даже при всем желании.
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:07
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Необычный. Обычный садист не смог бы уничтожить столько людей, наиболее трудолюбивую часть крестьянства, искоренить как класс предпринимателей, значительную часть интеллигенции и вообще спустить в унитаз жизнь большинства людей в СССР, живших при правлении. Ради интереса почитайте Россия в концлагере И. Солоневича.
Очень правдивое описание повседневной жизни советских людей в начале 30-х годов и той неподдельной ненависти, которую испытывало к советскому режиму абсолютное большинство граждан СССР.
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:07
А зачем Вы вообще покупали и продавали физическое золото, если хотели типа заработать? Сколько ещё должно пройти лет, чтобы Вы поняли разницу между ``заработать`` и ``сохранить``?
Вроде и мнение высказал, но сколько высокомерия, поучительный тон, пафос .... Конечно все ошибаются, но не Вам выступать судьей. И откуда такая уверенность, что Вы не ошибаетесь? Вы как баран решили для себя, что все хотят заработать на золоте и не устаете кичиться, как Вы прозорливо вышли, а все остальные вас не послушали. Сами себя цитируете. Не хватает признания? Когда поймете, что есть и другие варианты, то может на вопрос иначе посмотрите.
Нахрена человеку, который смог заработать и безболезненно хочет вложить часть денег для сохранения в золото пытаться заработать на этом? Не думали? Если у человека получается зарабатывать в бизнесе - он там и зарабатывает Он занимается и вкладывает деньги с целью приумножить именно туда где он понимает. Квартиру покупает с целью улучшить качество жизни, машину - улучшить комфорт, золото - страховка капитала. Я так же покупаю медицинскую страховку выезжая за границу (100$ на себя + 100$ на жену + 100$ на машину ) каждый год на протяжении последний 10 лет и ни разу не воспользовался. Не поверите, но я безумно рад этому не смотря на то, что мог бы найти более интересное применение этим деньгам. Ещё покупаю каждые 2 года огнетушитель в машину, аптечку, которыми так же не воспользовался ни разу за 20 лет. И тупо продолжаю покупать ... Возможно и золотом никогда не воспользуюсь - не исключаю.
Мы поняли, что золото в ближайшее время не будет расти в цене. Мы поняли, что Вы удачно вышли. Может пора уже с это карусели спрыгнуть?
P.S. И да, Вы мне не интересны. Я правильно закончил?
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:39
Ксау
Золото пошло вниз. График напоминает концовку 2016го года.
Вопрос к знатокам - где остановимся? Какие будут минимумы этого года?
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:43
Боюсь, ответ любого из форумчан будет сгенерирован по системе 3П (пол/палец/потолок) и вряд ли совпадет с будущей реальностью. Именно поэтому самая разумная стратегия сейчас - ИЗБЕГАТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ФИЗИЧЕСКОЕ ЗОЛОТО
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:49
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:53
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:56
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Пузырь сдулся- цена нормализировалась.
Это как с Киевской недвигой- аналогично.
Сейчас цены и там и там довольно приемливые.
Итого, время для входа довольно привлекательное. я считаю.
Додано: Вів 10 лип, 2018 14:00
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Вы все перекрутили. Да- бесплатно ничего не бывает. За все эти квартиры и образование -лечение мы платили 80% от своей зарплаты у нас снимали на государственный "колхоз". Кстати - платили не все -некоторые работали так, что лучше бы им не работать вовсе, а самые талантливые и одаренные отстегивали миллионы долларов, те кто строил заводы, авиаконструкторы, ученые и тп. Чемпионы мира не получали призовые миллионы долларов, получали 500 рублей и квартиру хрущевку. А миллион долларов призовой шел на бесплатные секции и кружки. А что сейчас ? Сейчас снимают еще больше у всех с зарплат, и все идет в частные карманы. И за отнятые сейчас деньги с зарплат нам квартиры и гимнастические залы - с бассейнами никто не дает. Разница не в пользу нынешнего дерибана всех и вся.
Квартиры никто не забирал при переезде в другой город.Ложь. А если на новом месте работы давали новую - то люди сами отдавали ту, из которой выехали. Продать квартиру нельзя было официально - но можно было прописать родню и они оставались там жить неограниченно долго, даже их дети , внуки ,и после смерти первополучателя. Никто квартиры не отнимал. Хотя если вам выдавали на новом месте квартиру - то по-хорошему должны были вы сдать прежнюю. А что в этом плохое ?
Брат по несчастью ? Мне тоже в юном возрасте все зубы испортили - методика такая была - и в ВУЗах так обучали - высверливать кувшино-образные отверстия под пломбу. Почему "как кувшин" ? А что бы внутри пломба болталась - но не выпадала через "узкое горло". То есть пломба не выполняла свою функцию - скреплять дырочку в зубе ЗАВЕДОМО. Одна серебрянная пломба за то у меня до сих пор стоит, говорят золотые пломбы отличные. Я это к тому что моя знакомая из США ездила к нам лечить и протезировать зубы. И говорит ,что там медицина еще хуже, так еще и дороже многократно.
Нет в мире совершенства. В СССР в силу преследования "инакомыслящих" - все "думали одинаково" - были на одной волне. А когда миллионы людей на одной волне - то образуется "резонанс" - многократное усиление. И эта общая " длина волны" - объединяла людей. Идеального нет ничего и быть не может в природе. Важно - что преобладает - если позитив - то процесс конструктивный- а если дерибан - то процесс деструктивный - развал. Не цепляйтесь к мелочам, я тоскую по ЕС - а вы мне приводите в пример Китай ?!
Кстати -вы не повторяйте бессмысленно слова. Вдумайтесь. Нельзя капитализм назвать феодализмом - феодалы от болтовни не появятся. Строй который был у нас при Сталине мир называл не коммунизмом , а фашизмом красным. Так что не фиг ругать коммунизм. В ЕС таки социализм давно - даже наверное коммунизм. там н зависимо от трудового стажа все получают пособие на жизнь вполне приличное - помните - коммунизм - это каждому по потребностям. Компартии во многих странах - Франции Италии и тп. И они никому не мешают. Просто у нас принято врать с трибун и морочить людей. Но это вина не строя , а самих людей. Это у нас при любом строе социальном. Пока зарплаты будут обгрызенные и отнятые на 90% у людей - не согласен - что у нас совка не стало. Это главный признак совка - отнятые зарплаты. Совок у нас наоборот усугубился. Но раньше нам хоть возвращали отнятое в виде медицины, квартир, образования, культуры и спорта - а сейчас все украденное у нас вывозится в оффшоры. Нас обирают до нитки и все.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Вів 10 лип, 2018 14:27, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 10 лип, 2018 14:14
Тогда зачем Вы спрашиваете совета? Чтобы в случае провала еще долларов на 100 было внутреннее моральное оправдание совершенной ошибки?
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