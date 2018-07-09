Додано: Вів 10 лип, 2018 14:00

наблюдательный написав: Какое бесплатно? Мы за это "бесплатно" платили, путем недоплаты к нашим зарплатам. Квартиры были не наши, а государевы. Мы в них были КВАРТИРОСЪЕМЩИКИ! И привязаны мы были к этим квартирам как собаки к будкам.Уже нельзя было уехать в другой город в поисках лучшей работы, иначе квартиру могли отобрать. Нельзя было её продать,подарить или завещать. . Какое бесплатно? Мы за это "бесплатно" платили, путем недоплаты к нашим зарплатам. Квартиры были не наши, а государевы. Мы в них были КВАРТИРОСЪЕМЩИКИ! И привязаны мы были к этим квартирам как собаки к будкам.Уже нельзя было уехать в другой город в поисках лучшей работы, иначе квартиру могли отобрать. Нельзя было её продать,подарить или завещать. .

наблюдательный написав: За медицину вообще помолчу, так как при такой бесплатной медицине я в молодом возрасте остался почти без зубов. Безработицы не было? Так лучше бы она была. За медицину вообще помолчу, так как при такой бесплатной медицине я в молодом возрасте остался почти без зубов. Безработицы не было? Так лучше бы она была.

Вы все перекрутили. Да- бесплатно ничего не бывает. За все эти квартиры и образование -лечение мы платили 80% от своей зарплаты у нас снимали на государственный "колхоз". Кстати - платили не все -некоторые работали так, что лучше бы им не работать вовсе, а самые талантливые и одаренные отстегивали миллионы долларов, те кто строил заводы, авиаконструкторы, ученые и тп. Чемпионы мира не получали призовые миллионы долларов, получали 500 рублей и квартиру хрущевку.А миллион долларов призовой шел на бесплатные секции и кружки. А что сейчас ? Сейчас снимают еще больше у всех с зарплат, и все идет в частные карманы. И за отнятые сейчас деньги с зарплат нам квартиры и гимнастические залы - с бассейнами никто не дает. Разница не в пользу нынешнего дерибана всех и вся.Квартиры никто не забирал при переезде в другой город.Ложь. А если на новом месте работы давали новую - то люди сами отдавали ту, из которой выехали. Продать квартиру нельзя было официально - но можно было прописать родню и они оставались там жить неограниченно долго, даже их дети , внуки ,и после смерти первополучателя. Никто квартиры не отнимал. Хотя если вам выдавали на новом месте квартиру - то по-хорошему должны были вы сдать прежнюю. А что в этом плохое ?Брат по несчастью ? Мне тоже в юном возрасте все зубы испортили - методика такая была - и в ВУЗах так обучали - высверливать кувшино-образные отверстия под пломбу. Почему "как кувшин" ? А что бы внутри пломба болталась - но не выпадала через "узкое горло".То есть пломба не выполняла свою функцию - скреплять дырочку в зубе ЗАВЕДОМО. Одна серебрянная пломба за то у меня до сих пор стоит, говорят золотые пломбы отличные. Я это к тому что моя знакомая из США ездила к нам лечить и протезировать зубы. И говорит ,что там медицина еще хуже, так еще и дороже многократно.Нет в мире совершенства. В СССР в силу преследования "инакомыслящих" - все "думали одинаково" - были на одной волне. А когда миллионы людей на одной волне - то образуется "резонанс" - многократное усиление. И эта общая " длина волны" - объединяла людей. Идеального нет ничего и быть не может в природе. Важно - что преобладает - если позитив - то процесс конструктивный- а если дерибан - то процесс деструктивный - развал. Не цепляйтесь к мелочам, я тоскую по ЕС - а вы мне приводите в пример Китай ?!Кстати -вы не повторяйте бессмысленно слова. Вдумайтесь. Нельзя капитализм назвать феодализмом - феодалы от болтовни не появятся. Строй который был у нас при Сталине мир называл не коммунизмом , а фашизмом красным. Так что не фиг ругать коммунизм. В ЕС таки социализм давно - даже наверное коммунизм. там н зависимо от трудового стажа все получают пособие на жизнь вполне приличное - помните - коммунизм - это каждому по потребностям. Компартии во многих странах - Франции Италии и тп. И они никому не мешают. Просто у нас принято врать с трибун и морочить людей. Но это вина не строя , а самих людей. Это у нас при любом строе социальном. Пока зарплаты будут обгрызенные и отнятые на 90% у людей - не согласен - что у нас совка не стало. Это главный признак совка - отнятые зарплаты. Совок у нас наоборот усугубился. Но раньше нам хоть возвращали отнятое в виде медицины, квартир, образования, культуры и спорта - а сейчас все украденное у нас вывозится в оффшоры. Нас обирают до нитки и все.