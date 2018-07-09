Додано: Вів 10 лип, 2018 15:21

vladus17 написав: kalinavalera1 написав: Риски всегда присутствуют - но в данном случае это самый минимальный риск из всех возможных финансовых рисков. Риски всегда присутствуют - но в данном случае это самый минимальный риск из всех возможных финансовых рисков.

,,Самый минимальный риск,, покупки драгов по цене 1250- вы это имели ввиду? ,,Самый минимальный риск,, покупки драгов по цене 1250- вы это имели ввиду?

Да! Я уже писал. Не могу гарантировать, что это дно. Но это очень вероятно. Риск минимальный сравнимо с другими активами ( хотя он есть всегда). Я уже писал, золото есть смысл покупать на долгосрок - тогда точно будете в прибыли. На краткосрочную прибыль - это не уверен. Оно стоит и может долго стоять на месте .... так я считаю - что ниже не пойдет - или если и пойдет, то недалеко и не долго.Считаю мы около дна. Могут быть колебания не большие вниз перед началом роста. Но не знаю точно. Я не зубр в теме. У меня вообще мнения уверенного сейчас нет. Я динамику описал характерную -золото всегда компенсирует инфляцию и ниже этой компенсации не уходит, как правило, но все случается конечно.....