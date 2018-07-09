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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1769177017711772>
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:14

  vladus17 написав:Золото пошло вниз. График напоминает концовку 2016го года.
Вопрос к знатокам - где остановимся? Какие будут минимумы этого года?

Концовка 2016-го закончилась отскоком вверх более чем на 200 баксов до сентября 2017-го.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:25

  hxbbgaf написав:
  vladus17 написав:Золото пошло вниз. График напоминает концовку 2016го года.
Вопрос к знатокам - где остановимся? Какие будут минимумы этого года?

Концовка 2016-го закончилась отскоком вверх более чем на 200 баксов до сентября 2017-го.

https://ru.investing.com/commodities/gold#
Судя по графику, почти ровно 2 года назад унция стоила 1350, перед Рождестовом 16-го -1130, а в январе 18-го опять 1350. Но было бы ВЕЛИЧАЙШЕЙ ошибкой апроксимировать этот график на текущую ситуацию
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:31

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:Тогда зачем Вы спрашиваете совета? Чтобы в случае провала еще долларов на 100 было внутреннее моральное оправдание совершенной ошибки?

На этот случай лучше покупать ,,ступеньками,,.
Плюс не так легко будет прикупиться на самом дне, желающих продать физическое золото будет не так много.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:34

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:Простите, а откуда у Вас такая уверенность. То. что было 1 850, а стало 1 249,10 (на момент), для рынка - не аргумент

Как раз аргумент. Ведь динамика цен прошлые тысячелетия, уже кажется 4 тысячи лет оно на рынке ?) - динамика многовековая показывает - что золото в самом плохом случае компенсирует инфляцию и всегда растет. То есть рост ракетой - может вернуться на стартовые цены , а вот рост синхронный инфляции не падает. Риски всегда присутствуют - но в данном случае это самый минимальный риск из всех возможных финансовых рисков.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:35

  hxbbgaf написав:
  vladus17 написав:Золото пошло вниз. График напоминает концовку 2016го года.
Вопрос к знатокам - где остановимся? Какие будут минимумы этого года?

Концовка 2016-го закончилась отскоком вверх более чем на 200 баксов до сентября 2017-го.

На данный момент меня больше интересует какими будут low-вы , так как хочу купить.
high-и будут интересовать потом :)
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:38

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  kalinavalera1 написав:Риски всегда присутствуют - но в данном случае это самый минимальный риск из всех возможных финансовых рисков.

,,Самый минимальный риск,, покупки драгов по цене 1250- вы это имели ввиду?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:40

  vladus17 написав:
  Волгарь написав:Простите, а откуда у Вас такая уверенность. То. что было 1 850, а стало 1 249,10 (на момент), для рынка - не аргумент.


Пузырь сдулся- цена нормализировалась.
Это как с Киевской недвигой- аналогично.
Сейчас цены и там и там довольно приемливые.
Итого, время для входа довольно привлекательное. я считаю.

Считаете - делайте! Только не пытайтесь разделить ответственность с кем-то. Единственный совет, коль Вы обращаетесь - не вкладывайте все, чтобы не продавать дешевле или не лезть в петлю в случае если пойдет не по тому сценарию, который Вы предполагаете. Золото должно не толкать в петлю, а вытаскивать из нее. Оно нужно, когда Ваш бизнес прогорел, план Б не сработал, кредиторы отказывают, а друзья отвернулись.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:50

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Richi написав:Считаете - делайте! Только не пытайтесь разделить ответственность с кем-то. Единственный совет, коль Вы обращаетесь - не вкладывайте все, чтобы не продавать дешевле или не лезть в петлю в случае если пойдет не по тому сценарию, который Вы предполагаете. Золото должно не толкать в петлю, а вытаскивать из нее. Оно нужно, когда Ваш бизнес прогорел, план Б не сработал, кредиторы отказывают, а друзья отвернулись.


Потихоньку вхожу в этот актив.
А ответственность я нискем не пытаюсь разделить, уверяю вас.
Просто интересно мнение людей кто в теме.
Бизнеса не имею, а пристроить денюжку вырученую от продажи квартиры в обл центре- хочу.
Что то смотрю на снежный ком (гос долг США) и все меньше мне хочеться сидеть в валюте...
Если где-то и есть пузырь - то это там!
Востаннє редагувалось vladus17 в Вів 10 лип, 2018 14:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:51

  kalinavalera1 написав:
  Волгарь написав:Простите, а откуда у Вас такая уверенность. То. что было 1 850, а стало 1 249,10 (на момент), для рынка - не аргумент

Как раз аргумент. Ведь динамика цен прошлые тысячелетия, уже кажется 4 тысячи лет оно на рынке ?) - динамика многовековая показывает - что золото в самом плохом случае компенсирует инфляцию и всегда растет. То есть рост ракетой - может вернуться на стартовые цены , а вот рост синхронный инфляции не падает. Риски всегда присутствуют - но в данном случае это самый минимальный риск из всех возможных финансовых рисков.

4 тысячи лет? Таки да. Очень напоминает цитату из великолепного костюмного фильма Женитьба Бальзаминова с Вициным в главной роли:
- Триста тысяч...если на 200 лет то это в год будет...
- Миша, ты что собрался 200 лет прожить?
- При хорошей-то жизни можно и 200 лет...
Для начала, просто вспомните тех, кто купил золото по 1800 за унцию и ведет учет своих активов в долларах...
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 15:21

  vladus17 написав:
  kalinavalera1 написав:Риски всегда присутствуют - но в данном случае это самый минимальный риск из всех возможных финансовых рисков.

,,Самый минимальный риск,, покупки драгов по цене 1250- вы это имели ввиду?


Да! Я уже писал. Не могу гарантировать, что это дно. Но это очень вероятно. Риск минимальный сравнимо с другими активами ( хотя он есть всегда). Я уже писал, золото есть смысл покупать на долгосрок - тогда точно будете в прибыли. На краткосрочную прибыль - это не уверен. Оно стоит и может долго стоять на месте .... так я считаю - что ниже не пойдет - или если и пойдет, то недалеко и не долго. :mrgreen: Считаю мы около дна. Могут быть колебания не большие вниз перед началом роста. Но не знаю точно. Я не зубр в теме. У меня вообще мнения уверенного сейчас нет. Я динамику описал характерную -золото всегда компенсирует инфляцию и ниже этой компенсации не уходит, как правило, но все случается конечно.....
kalinavalera1
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