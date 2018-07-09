Концовка 2016-го закончилась отскоком вверх более чем на 200 баксов до сентября 2017-го.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 10 лип, 2018 14:14
Додано: Вів 10 лип, 2018 14:25
Судя по графику, почти ровно 2 года назад унция стоила 1350, перед Рождестовом 16-го -1130, а в январе 18-го опять 1350. Но было бы ВЕЛИЧАЙШЕЙ ошибкой апроксимировать этот график на текущую ситуацию
Додано: Вів 10 лип, 2018 14:31
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
На этот случай лучше покупать ,,ступеньками,,.
Плюс не так легко будет прикупиться на самом дне, желающих продать физическое золото будет не так много.
Додано: Вів 10 лип, 2018 14:34
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Как раз аргумент. Ведь динамика цен прошлые тысячелетия, уже кажется 4 тысячи лет оно на рынке ?) - динамика многовековая показывает - что золото в самом плохом случае компенсирует инфляцию и всегда растет. То есть рост ракетой - может вернуться на стартовые цены , а вот рост синхронный инфляции не падает. Риски всегда присутствуют - но в данном случае это самый минимальный риск из всех возможных финансовых рисков.
Додано: Вів 10 лип, 2018 14:35
На данный момент меня больше интересует какими будут low-вы , так как хочу купить.
high-и будут интересовать потом
Додано: Вів 10 лип, 2018 14:38
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: Вів 10 лип, 2018 14:40
Считаете - делайте! Только не пытайтесь разделить ответственность с кем-то. Единственный совет, коль Вы обращаетесь - не вкладывайте все, чтобы не продавать дешевле или не лезть в петлю в случае если пойдет не по тому сценарию, который Вы предполагаете. Золото должно не толкать в петлю, а вытаскивать из нее. Оно нужно, когда Ваш бизнес прогорел, план Б не сработал, кредиторы отказывают, а друзья отвернулись.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Додано: Вів 10 лип, 2018 14:50
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Потихоньку вхожу в этот актив.
А ответственность я нискем не пытаюсь разделить, уверяю вас.
Просто интересно мнение людей кто в теме.
Бизнеса не имею, а пристроить денюжку вырученую от продажи квартиры в обл центре- хочу.
Что то смотрю на снежный ком (гос долг США) и все меньше мне хочеться сидеть в валюте...
Если где-то и есть пузырь - то это там!
Востаннє редагувалось vladus17 в Вів 10 лип, 2018 14:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 лип, 2018 14:51
4 тысячи лет? Таки да. Очень напоминает цитату из великолепного костюмного фильма Женитьба Бальзаминова с Вициным в главной роли:
- Триста тысяч...если на 200 лет то это в год будет...
- Миша, ты что собрался 200 лет прожить?
- При хорошей-то жизни можно и 200 лет...
Для начала, просто вспомните тех, кто купил золото по 1800 за унцию и ведет учет своих активов в долларах...
Додано: Вів 10 лип, 2018 15:21
Да! Я уже писал. Не могу гарантировать, что это дно. Но это очень вероятно. Риск минимальный сравнимо с другими активами ( хотя он есть всегда). Я уже писал, золото есть смысл покупать на долгосрок - тогда точно будете в прибыли. На краткосрочную прибыль - это не уверен. Оно стоит и может долго стоять на месте .... так я считаю - что ниже не пойдет - или если и пойдет, то недалеко и не долго. Считаю мы около дна. Могут быть колебания не большие вниз перед началом роста. Но не знаю точно. Я не зубр в теме. У меня вообще мнения уверенного сейчас нет. Я динамику описал характерную -золото всегда компенсирует инфляцию и ниже этой компенсации не уходит, как правило, но все случается конечно.....
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