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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1770177117721773>
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 15:30

  vladus17 написав:Потихоньку вхожу в этот актив.

Актив - это то, что приносит деньги. Золото потребует, чтобы Вы платили за его хранение в ячейке, но предоставит Вам другие возможности.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 15:54

  Richi написав:
  vladus17 написав:Потихоньку вхожу в этот актив.

Актив - это то, что приносит деньги. Золото потребует, чтобы Вы платили за его хранение в ячейке, но предоставит Вам другие возможности.


Активы это ваши средства. Не важно в чем измеряющиеся в долларах, граммах, каратах или квадратных метрах.
Некоторые из них приносят прибыль , некоторые генерят убытки.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 15:59

  Richi написав:
  vladus17 написав:Потихоньку вхожу в этот актив.

Актив - это то, что приносит деньги. Золото потребует, чтобы Вы платили за его хранение в ячейке, но предоставит Вам другие возможности.

Да, золото -это материальная ценность, а чем оно станет: активом или пассивом покажет время. Если использовать неточные определения, то тогда непонятно, что Вы делаете в инвестировании. Лично я считаю, что входить в золото еще не время. Ввиду надвигающегося глобального кризиса, лучше всего пересидеть трудные времена в долларе, а потом скупать упавшие материальные ценности.
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:01

  Richi написав:
  наблюдательный написав:Я не олигарх. Но в отличии от типа деловых и знающих, золотом по 1650$ не тарился, а активно продавал.

А зачем Вы вообще покупали и продавали физическое золото, если хотели типа заработать? Сколько ещё должно пройти лет, чтобы Вы поняли разницу между ``заработать`` и ``сохранить``?
Вроде и мнение высказал, но сколько высокомерия, поучительный тон, пафос .... Конечно все ошибаются, но не Вам выступать судьей. И откуда такая уверенность, что Вы не ошибаетесь? Вы как баран решили для себя, что все хотят заработать на золоте и не устаете кичиться, как Вы прозорливо вышли, а все остальные вас не послушали. Сами себя цитируете. Не хватает признания? Когда поймете, что есть и другие варианты, то может на вопрос иначе посмотрите.
Нахрена человеку, который смог заработать и безболезненно хочет вложить часть денег для сохранения в золото пытаться заработать на этом? Не думали? Если у человека получается зарабатывать в бизнесе - он там и зарабатывает Он занимается и вкладывает деньги с целью приумножить именно туда где он понимает. Квартиру покупает с целью улучшить качество жизни, машину - улучшить комфорт, золото - страховка капитала. Я так же покупаю медицинскую страховку выезжая за границу (100$ на себя + 100$ на жену + 100$ на машину ) каждый год на протяжении последний 10 лет и ни разу не воспользовался. Не поверите, но я безумно рад этому не смотря на то, что мог бы найти более интересное применение этим деньгам. Ещё покупаю каждые 2 года огнетушитель в машину, аптечку, которыми так же не воспользовался ни разу за 20 лет. И тупо продолжаю покупать ... Возможно и золотом никогда не воспользуюсь - не исключаю.
Мы поняли, что золото в ближайшее время не будет расти в цене. Мы поняли, что Вы удачно вышли. Может пора уже с это карусели спрыгнуть?
P.S. И да, Вы мне не интересны. Я правильно закончил?

О, как вполошились. Ещё один чудо-погорелец появился. А что про золотые запаски не дописали? Да можете железяки покупать на всё что осталось и по любой цене. Мне то что?
Я вам несколько лет назад лично не рекомендовал покупать по 1500, так вы послушали местных пророков типа прибалта и Г. И что? Жаба и злость сейчас давит что лошару споймали? Наблюдательный теперь виноват? Вы слюни свои сначала вытрите... Баранов так и нужно учить....

P.S.
Зачем я покупал и продавал? Да спекулянт я. Мне, в отличии от вас, те железяки до одного места.
Подвернутся подешевле, куплю. Чтобы потом продать таким лохам как вы.....
:D :D :D

Конец вашей тирады верный. С базарными тётками, абсолютно далёкими от рынка золота, особого желания общаться нет, так как пользы никакой. Пустая трата времени...
Так что ждите....Крах доллара - ваше фсьё!
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:10

  Волгарь написав:
  kalinavalera1 написав:
  Волгарь написав:Простите, а откуда у Вас такая уверенность. То. что было 1 850, а стало 1 249,10 (на момент), для рынка - не аргумент

Как раз аргумент. Ведь динамика цен прошлые тысячелетия, уже кажется 4 тысячи лет оно на рынке ?) - динамика многовековая показывает - что золото в самом плохом случае компенсирует инфляцию и всегда растет. То есть рост ракетой - может вернуться на стартовые цены , а вот рост синхронный инфляции не падает. Риски всегда присутствуют - но в данном случае это самый минимальный риск из всех возможных финансовых рисков.

4 тысячи лет? Таки да. Очень напоминает цитату из великолепного костюмного фильма Женитьба Бальзаминова с Вициным в главной роли:
- Триста тысяч...если на 200 лет то это в год будет...
- Миша, ты что собрался 200 лет прожить?
- При хорошей-то жизни можно и 200 лет...
Для начала, просто вспомните тех, кто купил золото по 1800 за унцию и ведет учет своих активов в долларах...


Я же об єтом и писал. Есть совсем разный уровень риска. Рост цены на золото "ползучий" - который отражает инфляцию как правило не проваливается назад. А вот рост золота ракетой - тот может. Его легче обвалить. Кстати - метод - подъема цен до абсурда - тоже способ манипулятивного обвала цен. Мы много уже писали, что золото заманипулировано. Тут бессмысленно что-то рассуждать логически. Теоретически я допускаю еще не большое сползание цены до 1230 к примеру - может случиться. При этом на кануне роста. Но это все чисто фантазии..... Если бы у меня было видение и какая-то уверенность я бы сам уже давно написал. А так люди общаются и я общаюсь. Вижу новостей по теме нет. Это тоже своего рода новость. Оживляем ветку. Не вижу я пока перспективу. Но это нормально.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:12

  Дядюшка Скрудж написав:
  Richi написав:
  vladus17 написав:Потихоньку вхожу в этот актив.

Актив - это то, что приносит деньги. Золото потребует, чтобы Вы платили за его хранение в ячейке, но предоставит Вам другие возможности.

Да, золото -это материальная ценность, а чем оно станет: активом или пассивом покажет время. Если использовать неточные определения, то тогда непонятно, что Вы делаете в инвестировании. Лично я считаю, что входить в золото еще не время. Ввиду надвигающегося глобального кризиса, лучше всего пересидеть трудные времена в долларе, а потом скупать упавшие материальные ценности.

Простите, но золото не может быть пассивом по определению (если, конечно, речь не идет о трейдере, получившим деньги инвестора взамен за поставку золота - только в этом случае оно будет пассивом). Пассив - всегда ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, а актив - деньги/имущество/золото.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:24

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Зачем я покупал и продавал? Да спекулянт я. Мне, в отличии от вас, те железяки до одного места. Подвернутся подешевле, куплю. Чтобы потом продать таким лохам как вы.....

Не злитесь и не плюйте ядом. Всем можно иметь свою точку зрения и мы должны уважать друг друга. Так принято в цивилизованном мире общаться. Мы же не в совке ?! Нормальный финансист всегда имеет - стабилизационный фонд, Рич прав. Это нормально. Играть на все - недальновидно. И золото даже не совсем тот актив- что бы играть на краткосрок, можно , но рискованно на краткосрок. На краткосрок есть другие активы.
Почему вас удивляет что люди кроме спекулятивных активов имеют "пассивы" обеспечивающие благополучную жизнь ? Которые могут превратится ив активы краткосрочные при благоприятных обстоятельствах ? А могут так и остаться пассивами ? Это нормально. Без потерь коммерция не бывает- что вы так драматизируете ? Прибыли должны их сторицей перекрывать и только. А так конечно бывают и потери.
Давайте уважать друг друга - пусть формально ,эта формальность в цивилизованном мире помогает жить благополучно и с удовольствием. Моя поговорка " тише едешь- дальше будешь" . Вы можете иметь другие приоритеты. У каждого свой стиль.
Прочитал Волгаря - что золото всегда актив - и это верно. Но что я имел ввиду называя золото пассивом я думая ясно - то что золото пассивно ждет своего часа, не принося прибыли. А так Волгарь прав.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:32

Волгарь У золота много имен: желтый дьявол, всеобщий эквивалент, прелесть, варварский реликт. Джей Пи Морган называл его просто: деньги. Я предпочитаю: деньги в последней инстанции. Наблюдательный по-детски путает Барби с Венерой Милосской и Нону Мордюкову с Моникой Белуччи. Как можно потерять на ДЕНЬГАХ, если они у тебя в наличии. Если украли, забрали, выпросили, тогда можно. Но он упорно считает деньгами "обещания" (по определению Джей Пи Моргана).

Кстати, про Сталина и эпоху почитатйе Шамбаров "Государство и революция" и задайте себе вопрос а что творили миллионы "невинных" сынов трудового народа в помешичьих усадьбах, офицерских кварталах Кронштадта и тд в 1917-1920 гг. И задайте себе вопрос: а не заслужил ли этот народ этого Сталина с лагерями, тройками, и голодом. Впрочем, дела давно минувших дней, преданья старины глубокой
Востаннє редагувалось gleb в Вів 10 лип, 2018 16:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:34

Волгарь
Почти. Для некоторой части населения. В российских городах средний семейный 40-ка летний мужчина, постоянно проживающий в городе, получал к началу 1-ой мировой войны не менее 40-ка рублей БЕЗ НАЛОГОВ - унцию золота по той цене (рубль -0,7742 гр. чистого золота)
При средних ценах:
- фунт ржаного -2 коп.
- ситного (т.е. пшеничного в/с) -5 коп.
- пуд (16,39 кг) муки - 2,5 рубля
- фунт телятины - 12-15 коп.
- фунт сливочного масла (русского, как тогда писали) - 15 коп.
- фунт сахара -15 коп.
- мера (1,5 пуда) овощей -40-60 коп

- LOL!!! Научитесь давать ссылки, ваши "данные" и пояснения к ним, непонятно откуда и не совсем точны.
Русское масло - это то что сегодня называется - топленое масло (цена занижена в три раза). Цена на телятину занижена в два раза...
http://www.protown.ru/information/hide/6627.html
http://abrikosov-sons.ru/nemnogo_o_terminah_-_c
https://dic.academic.ru/dic.nsf/mera/188
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80#%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B)
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:44

gleb
про Сталина и эпоху почитатйе Шамбаров "Государство и революция" и задайте себе вопрос а что творили миллионы "невинных" сынов трудового народа в помешичьих усадьбах, офицерских кварталах Кронштадта и тд в 1917-1920 гг. И задайте себе вопрос: а не заслужил ли этот народ этого Сталина с лагерями, тройками, и голодом.

- LOL!!! Понятно, "человек в погонах" всегда прав... В этом, как говорится, весь gleb до копейки...
"The beatings will continue until morale improves"(c)
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