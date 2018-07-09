Актив - это то, что приносит деньги. Золото потребует, чтобы Вы платили за его хранение в ячейке, но предоставит Вам другие возможности.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 10 лип, 2018 15:30
Актив - это то, что приносит деньги. Золото потребует, чтобы Вы платили за его хранение в ячейке, но предоставит Вам другие возможности.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Додано: Вів 10 лип, 2018 15:54
Активы это ваши средства. Не важно в чем измеряющиеся в долларах, граммах, каратах или квадратных метрах.
Некоторые из них приносят прибыль , некоторые генерят убытки.
Додано: Вів 10 лип, 2018 15:59
Да, золото -это материальная ценность, а чем оно станет: активом или пассивом покажет время. Если использовать неточные определения, то тогда непонятно, что Вы делаете в инвестировании. Лично я считаю, что входить в золото еще не время. Ввиду надвигающегося глобального кризиса, лучше всего пересидеть трудные времена в долларе, а потом скупать упавшие материальные ценности.
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:01
О, как вполошились. Ещё один чудо-погорелец появился. А что про золотые запаски не дописали? Да можете железяки покупать на всё что осталось и по любой цене. Мне то что?
Я вам несколько лет назад лично не рекомендовал покупать по 1500, так вы послушали местных пророков типа прибалта и Г. И что? Жаба и злость сейчас давит что лошару споймали? Наблюдательный теперь виноват? Вы слюни свои сначала вытрите... Баранов так и нужно учить....
P.S.
Зачем я покупал и продавал? Да спекулянт я. Мне, в отличии от вас, те железяки до одного места.
Подвернутся подешевле, куплю. Чтобы потом продать таким лохам как вы.....
Конец вашей тирады верный. С базарными тётками, абсолютно далёкими от рынка золота, особого желания общаться нет, так как пользы никакой. Пустая трата времени...
Так что ждите....Крах доллара - ваше фсьё!
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:10
Я же об єтом и писал. Есть совсем разный уровень риска. Рост цены на золото "ползучий" - который отражает инфляцию как правило не проваливается назад. А вот рост золота ракетой - тот может. Его легче обвалить. Кстати - метод - подъема цен до абсурда - тоже способ манипулятивного обвала цен. Мы много уже писали, что золото заманипулировано. Тут бессмысленно что-то рассуждать логически. Теоретически я допускаю еще не большое сползание цены до 1230 к примеру - может случиться. При этом на кануне роста. Но это все чисто фантазии..... Если бы у меня было видение и какая-то уверенность я бы сам уже давно написал. А так люди общаются и я общаюсь. Вижу новостей по теме нет. Это тоже своего рода новость. Оживляем ветку. Не вижу я пока перспективу. Но это нормально.
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:12
Простите, но золото не может быть пассивом по определению (если, конечно, речь не идет о трейдере, получившим деньги инвестора взамен за поставку золота - только в этом случае оно будет пассивом). Пассив - всегда ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, а актив - деньги/имущество/золото.
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:24
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Не злитесь и не плюйте ядом. Всем можно иметь свою точку зрения и мы должны уважать друг друга. Так принято в цивилизованном мире общаться. Мы же не в совке ?! Нормальный финансист всегда имеет - стабилизационный фонд, Рич прав. Это нормально. Играть на все - недальновидно. И золото даже не совсем тот актив- что бы играть на краткосрок, можно , но рискованно на краткосрок. На краткосрок есть другие активы.
Почему вас удивляет что люди кроме спекулятивных активов имеют "пассивы" обеспечивающие благополучную жизнь ? Которые могут превратится ив активы краткосрочные при благоприятных обстоятельствах ? А могут так и остаться пассивами ? Это нормально. Без потерь коммерция не бывает- что вы так драматизируете ? Прибыли должны их сторицей перекрывать и только. А так конечно бывают и потери.
Давайте уважать друг друга - пусть формально ,эта формальность в цивилизованном мире помогает жить благополучно и с удовольствием. Моя поговорка " тише едешь- дальше будешь" . Вы можете иметь другие приоритеты. У каждого свой стиль.
Прочитал Волгаря - что золото всегда актив - и это верно. Но что я имел ввиду называя золото пассивом я думая ясно - то что золото пассивно ждет своего часа, не принося прибыли. А так Волгарь прав.
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:32
Волгарь У золота много имен: желтый дьявол, всеобщий эквивалент, прелесть, варварский реликт. Джей Пи Морган называл его просто: деньги. Я предпочитаю: деньги в последней инстанции. Наблюдательный по-детски путает Барби с Венерой Милосской и Нону Мордюкову с Моникой Белуччи. Как можно потерять на ДЕНЬГАХ, если они у тебя в наличии. Если украли, забрали, выпросили, тогда можно. Но он упорно считает деньгами "обещания" (по определению Джей Пи Моргана).
Кстати, про Сталина и эпоху почитатйе Шамбаров "Государство и революция" и задайте себе вопрос а что творили миллионы "невинных" сынов трудового народа в помешичьих усадьбах, офицерских кварталах Кронштадта и тд в 1917-1920 гг. И задайте себе вопрос: а не заслужил ли этот народ этого Сталина с лагерями, тройками, и голодом. Впрочем, дела давно минувших дней, преданья старины глубокой
Востаннє редагувалось gleb в Вів 10 лип, 2018 16:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:34
Волгарь
- LOL!!! Научитесь давать ссылки, ваши "данные" и пояснения к ним, непонятно откуда и не совсем точны.
Русское масло - это то что сегодня называется - топленое масло (цена занижена в три раза). Цена на телятину занижена в два раза...
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:44
gleb
- LOL!!! Понятно, "человек в погонах" всегда прав... В этом, как говорится, весь gleb до копейки...
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