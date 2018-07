Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1770177117721773> Додано: Вів 10 лип, 2018 15:30 vladus17 написав: Потихоньку вхожу в этот актив.

Потихоньку вхожу в этот актив.

Актив - это то, что приносит деньги. Золото потребует, чтобы Вы платили за его хранение в ячейке, но предоставит Вам другие возможности. Актив - это то, что приносит деньги. Золото потребует, чтобы Вы платили за его хранение в ячейке, но предоставит Вам другие возможности. в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1 Richi Повідомлень: 1211 З нами з: 25.09.08 Подякував: 446 раз. Подякували: 409 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лип, 2018 15:54 Richi написав: vladus17 написав: Потихоньку вхожу в этот актив.

Потихоньку вхожу в этот актив.

Актив - это то, что приносит деньги. Золото потребует, чтобы Вы платили за его хранение в ячейке, но предоставит Вам другие возможности. Актив - это то, что приносит деньги. Золото потребует, чтобы Вы платили за его хранение в ячейке, но предоставит Вам другие возможности.



Активы это ваши средства. Не важно в чем измеряющиеся в долларах, граммах, каратах или квадратных метрах.

Некоторые из них приносят прибыль , некоторые генерят убытки. Активы это ваши средства. Не важно в чем измеряющиеся в долларах, граммах, каратах или квадратных метрах.Некоторые из них приносят прибыль , некоторые генерят убытки. Aps

Повідомлень: 2003 З нами з: 24.06.15 Подякував: 43 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лип, 2018 15:59 Richi написав: vladus17 написав: Потихоньку вхожу в этот актив.

Потихоньку вхожу в этот актив.

Актив - это то, что приносит деньги. Золото потребует, чтобы Вы платили за его хранение в ячейке, но предоставит Вам другие возможности. Актив - это то, что приносит деньги. Золото потребует, чтобы Вы платили за его хранение в ячейке, но предоставит Вам другие возможности.

Да, золото -это материальная ценность, а чем оно станет: активом или пассивом покажет время. Если использовать неточные определения, то тогда непонятно, что Вы делаете в инвестировании. Лично я считаю, что входить в золото еще не время. Ввиду надвигающегося глобального кризиса, лучше всего пересидеть трудные времена в долларе, а потом скупать упавшие материальные ценности. Да, золото -это материальная ценность, а чем оно станет: активом или пассивом покажет время. Если использовать неточные определения, то тогда непонятно, что Вы делаете в инвестировании. Лично я считаю, что входить в золото еще не время. Ввиду надвигающегося глобального кризиса, лучше всего пересидеть трудные времена в долларе, а потом скупать упавшие материальные ценности. Дядюшка Скрудж Повідомлень: 59 З нами з: 02.06.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лип, 2018 16:01 Richi написав: наблюдательный написав: Я не олигарх. Но в отличии от типа деловых и знающих, золотом по 1650$ не тарился, а активно продавал. Я не олигарх. Но в отличии от типа деловых и знающих, золотом по 1650$ не тарился, а активно продавал.

А зачем Вы вообще покупали и продавали физическое золото, если хотели типа заработать? Сколько ещё должно пройти лет, чтобы Вы поняли разницу между ``заработать`` и ``сохранить``?

Вроде и мнение высказал, но сколько высокомерия, поучительный тон, пафос .... Конечно все ошибаются, но не Вам выступать судьей. И откуда такая уверенность, что Вы не ошибаетесь? Вы как баран решили для себя, что все хотят заработать на золоте и не устаете кичиться, как Вы прозорливо вышли, а все остальные вас не послушали. Сами себя цитируете. Не хватает признания? Когда поймете, что есть и другие варианты, то может на вопрос иначе посмотрите.

Нахрена человеку, который смог заработать и безболезненно хочет вложить часть денег для сохранения в золото пытаться заработать на этом? Не думали? Если у человека получается зарабатывать в бизнесе - он там и зарабатывает Он занимается и вкладывает деньги с целью приумножить именно туда где он понимает. Квартиру покупает с целью улучшить качество жизни, машину - улучшить комфорт, золото - страховка капитала. Я так же покупаю медицинскую страховку выезжая за границу (100$ на себя + 100$ на жену + 100$ на машину ) каждый год на протяжении последний 10 лет и ни разу не воспользовался. Не поверите, но я безумно рад этому не смотря на то, что мог бы найти более интересное применение этим деньгам. Ещё покупаю каждые 2 года огнетушитель в машину, аптечку, которыми так же не воспользовался ни разу за 20 лет. И тупо продолжаю покупать ... Возможно и золотом никогда не воспользуюсь - не исключаю.

Мы поняли, что золото в ближайшее время не будет расти в цене. Мы поняли, что Вы удачно вышли. Может пора уже с это карусели спрыгнуть?

P.S. И да, Вы мне не интересны. Я правильно закончил? А зачем Вы вообще покупали и продавали физическое золото, если хотели типа заработать? Сколько ещё должно пройти лет, чтобы Вы поняли разницу между ``заработать`` и ``сохранить``?Вроде и мнение высказал, но сколько высокомерия, поучительный тон, пафос .... Конечно все ошибаются, но не Вам выступать судьей. И откуда такая уверенность, что Вы не ошибаетесь? Вы как баран решили для себя, что все хотят заработать на золоте и не устаете кичиться, как Вы прозорливо вышли, а все остальные вас не послушали. Сами себя цитируете. Не хватает признания? Когда поймете, что есть и другие варианты, то может на вопрос иначе посмотрите.Нахрена человеку, который смог заработать и безболезненно хочет вложить часть денег для сохранения в золото пытаться заработать на этом? Не думали? Если у человека получается зарабатывать в бизнесе - он там и зарабатывает Он занимается и вкладывает деньги с целью приумножить именно туда где он понимает. Квартиру покупает с целью улучшить качество жизни, машину - улучшить комфорт, золото - страховка капитала. Я так же покупаю медицинскую страховку выезжая за границу (100$ на себя + 100$ на жену + 100$ на машину ) каждый год на протяжении последний 10 лет и ни разу не воспользовался. Не поверите, но я безумно рад этому не смотря на то, что мог бы найти более интересное применение этим деньгам. Ещё покупаю каждые 2 года огнетушитель в машину, аптечку, которыми так же не воспользовался ни разу за 20 лет. И тупо продолжаю покупать ... Возможно и золотом никогда не воспользуюсь - не исключаю.Мы поняли, что золото в ближайшее время не будет расти в цене. Мы поняли, что Вы удачно вышли. Может пора уже с это карусели спрыгнуть?P.S. И да, Вы мне не интересны. Я правильно закончил?

О, как вполошились. Ещё один чудо-погорелец появился. А что про золотые запаски не дописали? Да можете железяки покупать на всё что осталось и по любой цене. Мне то что?

Я вам несколько лет назад лично не рекомендовал покупать по 1500, так вы послушали местных пророков типа прибалта и Г. И что? Жаба и злость сейчас давит что лошару споймали? Наблюдательный теперь виноват? Вы слюни свои сначала вытрите... Баранов так и нужно учить....



P.S.

Зачем я покупал и продавал? Да спекулянт я. Мне, в отличии от вас, те железяки до одного места.

Подвернутся подешевле, куплю. Чтобы потом продать таким лохам как вы.....





Конец вашей тирады верный. С базарными тётками, абсолютно далёкими от рынка золота, особого желания общаться нет, так как пользы никакой. Пустая трата времени...

Так что ждите....Крах доллара - ваше фсьё! О, как вполошились. Ещё один чудо-погорелец появился. А что про золотые запаски не дописали? Да можете железяки покупать на всё что осталось и по любой цене. Мне то что?Я вам несколько лет назад лично не рекомендовал покупать по 1500, так вы послушали местных пророков типа прибалта и Г. И что? Жаба и злость сейчас давит что лошару споймали? Наблюдательный теперь виноват? Вы слюни свои сначала вытрите... Баранов так и нужно учить....P.S.Зачем я покупал и продавал? Да спекулянт я. Мне, в отличии от вас, те железяки до одного места.Подвернутся подешевле, куплю. Чтобы потом продать таким лохам как вы.....Конец вашей тирады верный. С базарными тётками, абсолютно далёкими от рынка золота, особого желания общаться нет, так как пользы никакой. Пустая трата времени...Так что ждите....Крах доллара - ваше фсьё! наблюдательный

Повідомлень: 3086 З нами з: 29.04.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 314 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лип, 2018 16:10 Волгарь написав: kalinavalera1 написав: Волгарь написав: Простите, а откуда у Вас такая уверенность. То. что было 1 850, а стало 1 249,10 (на момент), для рынка - не аргумент Простите, а откуда у Вас такая уверенность. То. что было 1 850, а стало 1 249,10 (на момент), для рынка - не аргумент

Как раз аргумент. Ведь динамика цен прошлые тысячелетия, уже кажется 4 тысячи лет оно на рынке ?) - динамика многовековая показывает - что золото в самом плохом случае компенсирует инфляцию и всегда растет. То есть рост ракетой - может вернуться на стартовые цены , а вот рост синхронный инфляции не падает. Риски всегда присутствуют - но в данном случае это самый минимальный риск из всех возможных финансовых рисков. Как раз аргумент. Ведь динамика цен прошлые тысячелетия, уже кажется 4 тысячи лет оно на рынке ?) - динамика многовековая показывает - что золото в самом плохом случае компенсирует инфляцию и всегда растет. То есть рост ракетой - может вернуться на стартовые цены , а вот рост синхронный инфляции не падает. Риски всегда присутствуют - но в данном случае это самый минимальный риск из всех возможных финансовых рисков.

4 тысячи лет? Таки да. Очень напоминает цитату из великолепного костюмного фильма Женитьба Бальзаминова с Вициным в главной роли:

- Триста тысяч...если на 200 лет то это в год будет...

- Миша, ты что собрался 200 лет прожить?

- При хорошей-то жизни можно и 200 лет...

Для начала, просто вспомните тех, кто купил золото по 1800 за унцию и ведет учет своих активов в долларах... 4 тысячи лет? Таки да. Очень напоминает цитату из великолепного костюмного фильмас Вициным в главной роли:- Триста тысяч...если на 200 лет то это в год будет...- Миша, ты что собрался 200 лет прожить?- При хорошей-то жизни можно и 200 лет...Для начала, просто вспомните тех, кто купил золото по 1800 за унцию и ведет учет своих активов в долларах...



Я же об єтом и писал. Есть совсем разный уровень риска. Рост цены на золото "ползучий" - который отражает инфляцию как правило не проваливается назад. А вот рост золота ракетой - тот может. Его легче обвалить. Кстати - метод - подъема цен до абсурда - тоже способ манипулятивного обвала цен. Мы много уже писали, что золото заманипулировано. Тут бессмысленно что-то рассуждать логически. Теоретически я допускаю еще не большое сползание цены до 1230 к примеру - может случиться. При этом на кануне роста. Но это все чисто фантазии..... Если бы у меня было видение и какая-то уверенность я бы сам уже давно написал. А так люди общаются и я общаюсь. Вижу новостей по теме нет. Это тоже своего рода новость. Оживляем ветку. Не вижу я пока перспективу. Но это нормально. Я же об єтом и писал. Есть совсем разный уровень риска. Рост цены на золото "ползучий" - который отражает инфляцию как правило не проваливается назад. А вот рост золота ракетой - тот может. Его легче обвалить. Кстати - метод - подъема цен до абсурда - тоже способ манипулятивного обвала цен. Мы много уже писали, что золото заманипулировано. Тут бессмысленно что-то рассуждать логически. Теоретически я допускаю еще не большое сползание цены до 1230 к примеру - может случиться. При этом на кануне роста. Но это все чисто фантазии..... Если бы у меня было видение и какая-то уверенность я бы сам уже давно написал. А так люди общаются и я общаюсь. Вижу новостей по теме нет. Это тоже своего рода новость. Оживляем ветку. Не вижу я пока перспективу. Но это нормально. kalinavalera1

Повідомлень: 4497 З нами з: 07.05.11 Подякував: 646 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лип, 2018 16:12 Дядюшка Скрудж написав: Richi написав: vladus17 написав: Потихоньку вхожу в этот актив.

Потихоньку вхожу в этот актив.

Актив - это то, что приносит деньги. Золото потребует, чтобы Вы платили за его хранение в ячейке, но предоставит Вам другие возможности. Актив - это то, что приносит деньги. Золото потребует, чтобы Вы платили за его хранение в ячейке, но предоставит Вам другие возможности.

Да, золото -это материальная ценность, а чем оно станет: активом или пассивом покажет время. Если использовать неточные определения, то тогда непонятно, что Вы делаете в инвестировании. Лично я считаю, что входить в золото еще не время. Ввиду надвигающегося глобального кризиса, лучше всего пересидеть трудные времена в долларе, а потом скупать упавшие материальные ценности. Да, золото -это материальная ценность, а чем оно станет: активом или пассивом покажет время. Если использовать неточные определения, то тогда непонятно, что Вы делаете в инвестировании. Лично я считаю, что входить в золото еще не время. Ввиду надвигающегося глобального кризиса, лучше всего пересидеть трудные времена в долларе, а потом скупать упавшие материальные ценности.

Простите, но золото не может быть пассивом по определению (если, конечно, речь не идет о трейдере, получившим деньги инвестора взамен за поставку золота - только в этом случае оно будет пассивом). Пассив - всегда ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, а актив - деньги/имущество/золото. Простите, но золото не может быть пассивом по определению (если, конечно, речь не идет о трейдере, получившим деньги инвестора взамен за поставку золота - только в этом случае оно будет пассивом). Пассив - всегда ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, а актив - деньги/имущество/золото. Волгарь Повідомлень: 5010 З нами з: 12.10.12 Подякував: 15 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лип, 2018 16:24 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: Зачем я покупал и продавал? Да спекулянт я. Мне, в отличии от вас, те железяки до одного места. Подвернутся подешевле, куплю. Чтобы потом продать таким лохам как вы..... Зачем я покупал и продавал? Да спекулянт я. Мне, в отличии от вас, те железяки до одного места. Подвернутся подешевле, куплю. Чтобы потом продать таким лохам как вы.....

Не злитесь и не плюйте ядом. Всем можно иметь свою точку зрения и мы должны уважать друг друга. Так принято в цивилизованном мире общаться. Мы же не в совке ?! Нормальный финансист всегда имеет - стабилизационный фонд, Рич прав. Это нормально. Играть на все - недальновидно. И золото даже не совсем тот актив- что бы играть на краткосрок, можно , но рискованно на краткосрок. На краткосрок есть другие активы.

Почему вас удивляет что люди кроме спекулятивных активов имеют "пассивы" обеспечивающие благополучную жизнь ? Которые могут превратится ив активы краткосрочные при благоприятных обстоятельствах ? А могут так и остаться пассивами ? Это нормально. Без потерь коммерция не бывает- что вы так драматизируете ? Прибыли должны их сторицей перекрывать и только. А так конечно бывают и потери.

Давайте уважать друг друга - пусть формально ,эта формальность в цивилизованном мире помогает жить благополучно и с удовольствием. Моя поговорка " тише едешь- дальше будешь" . Вы можете иметь другие приоритеты. У каждого свой стиль.

Прочитал Волгаря - что золото всегда актив - и это верно. Но что я имел ввиду называя золото пассивом я думая ясно - то что золото пассивно ждет своего часа, не принося прибыли. А так Волгарь прав. Не злитесь и не плюйте ядом. Всем можно иметь свою точку зрения и мы должны уважать друг друга. Так принято в цивилизованном мире общаться. Мы же не в совке ?! Нормальный финансист всегда имеет - стабилизационный фонд, Рич прав. Это нормально. Играть на все - недальновидно. И золото даже не совсем тот актив- что бы играть на краткосрок, можно , но рискованно на краткосрок. На краткосрок есть другие активы.Почему вас удивляет что люди кроме спекулятивных активов имеют "пассивы" обеспечивающие благополучную жизнь ? Которые могут превратится ив активы краткосрочные при благоприятных обстоятельствах ? А могут так и остаться пассивами ? Это нормально. Без потерь коммерция не бывает- что вы так драматизируете ? Прибыли должны их сторицей перекрывать и только. А так конечно бывают и потери.Давайте уважать друг друга - пусть формально ,эта формальность в цивилизованном мире помогает жить благополучно и с удовольствием. Моя поговорка " тише едешь- дальше будешь" . Вы можете иметь другие приоритеты. У каждого свой стиль.Прочитал Волгаря - что золото всегда актив - и это верно. Но что я имел ввиду называя золото пассивом я думая ясно - то что золото пассивно ждет своего часа, не принося прибыли. А так Волгарь прав. kalinavalera1

Повідомлень: 4497 З нами з: 07.05.11 Подякував: 646 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лип, 2018 16:32 Волгарь У золота много имен: желтый дьявол, всеобщий эквивалент, прелесть, варварский реликт. Джей Пи Морган называл его просто: деньги. Я предпочитаю: деньги в последней инстанции. Наблюдательный по-детски путает Барби с Венерой Милосской и Нону Мордюкову с Моникой Белуччи. Как можно потерять на ДЕНЬГАХ, если они у тебя в наличии. Если украли, забрали, выпросили, тогда можно. Но он упорно считает деньгами "обещания" (по определению Джей Пи Моргана).



Кстати, про Сталина и эпоху почитатйе Шамбаров "Государство и революция" и задайте себе вопрос а что творили миллионы "невинных" сынов трудового народа в помешичьих усадьбах, офицерских кварталах Кронштадта и тд в 1917-1920 гг. И задайте себе вопрос: а не заслужил ли этот народ этого Сталина с лагерями, тройками, и голодом. Впрочем, дела давно минувших дней, преданья старины глубокой Востаннє редагувалось gleb в Вів 10 лип, 2018 16:34, всього редагувалось 1 раз. gleb Повідомлень: 2675 З нами з: 17.08.06 Подякував: 185 раз. Подякували: 862 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лип, 2018 16:34 Волгарь

Почти. Для некоторой части населения. В российских городах средний семейный 40-ка летний мужчина, постоянно проживающий в городе, получал к началу 1-ой мировой войны не менее 40-ка рублей БЕЗ НАЛОГОВ - унцию золота по той цене (рубль -0,7742 гр. чистого золота)

При средних ценах:

- фунт ржаного -2 коп.

- ситного (т.е. пшеничного в/с) -5 коп.

- пуд (16,39 кг) муки - 2,5 рубля

- фунт телятины - 12-15 коп.

- фунт сливочного масла (русского, как тогда писали) - 15 коп.

- фунт сахара -15 коп.

- мера (1,5 пуда) овощей -40-60 коп

- LOL!!! Научитесь давать ссылки, ваши "данные" и пояснения к ним, непонятно откуда и не совсем точны.

Русское масло - это то что сегодня называется - топленое масло (цена занижена в три раза). Цена на телятину занижена в два раза...

http://www.protown.ru/information/hide/6627.html

http://abrikosov-sons.ru/nemnogo_o_terminah_-_c

https://dic.academic.ru/dic.nsf/mera/188

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80#%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B) - LOL!!! Научитесь давать ссылки, ваши "данные" и пояснения к ним, непонятно откуда и не совсем точны.Русское масло - это то что сегодня называется - топленое масло (цена занижена в три раза). Цена на телятину занижена в два раза... Hogtown Повідомлень: 1346 З нами з: 09.07.12 Подякував: 3 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лип, 2018 16:44 gleb

про Сталина и эпоху почитатйе Шамбаров "Государство и революция" и задайте себе вопрос а что творили миллионы "невинных" сынов трудового народа в помешичьих усадьбах, офицерских кварталах Кронштадта и тд в 1917-1920 гг. И задайте себе вопрос: а не заслужил ли этот народ этого Сталина с лагерями, тройками, и голодом.

- LOL!!! Понятно, "человек в погонах" всегда прав... В этом, как говорится, весь gleb до копейки...

"The beatings will continue until morale improves"(c) - LOL!!! Понятно, "человек в погонах" всегда прав... В этом, как говорится, весьдо копейки..."The beatings will continue until morale improves"(c) Hogtown Повідомлень: 1346 З нами з: 09.07.12 Подякував: 3 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1770177117721773> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_