Актив - это то, что приносит деньги. Золото потребует, чтобы Вы платили за его хранение в ячейке, но предоставит Вам другие возможности.
Да, золото -это материальная ценность, а чем оно станет: активом или пассивом покажет время. Если использовать неточные определения, то тогда непонятно, что Вы делаете в инвестировании. Лично я считаю, что входить в золото еще не время. Ввиду надвигающегося глобального кризиса, лучше всего пересидеть трудные времена в долларе, а потом скупать упавшие материальные ценности.
наблюдательный написав:Я не олигарх. Но в отличии от типа деловых и знающих, золотом по 1650$ не тарился, а активно продавал.
А зачем Вы вообще покупали и продавали физическое золото, если хотели типа заработать? Сколько ещё должно пройти лет, чтобы Вы поняли разницу между ``заработать`` и ``сохранить``? Вроде и мнение высказал, но сколько высокомерия, поучительный тон, пафос .... Конечно все ошибаются, но не Вам выступать судьей. И откуда такая уверенность, что Вы не ошибаетесь? Вы как баран решили для себя, что все хотят заработать на золоте и не устаете кичиться, как Вы прозорливо вышли, а все остальные вас не послушали. Сами себя цитируете. Не хватает признания? Когда поймете, что есть и другие варианты, то может на вопрос иначе посмотрите. Нахрена человеку, который смог заработать и безболезненно хочет вложить часть денег для сохранения в золото пытаться заработать на этом? Не думали? Если у человека получается зарабатывать в бизнесе - он там и зарабатывает Он занимается и вкладывает деньги с целью приумножить именно туда где он понимает. Квартиру покупает с целью улучшить качество жизни, машину - улучшить комфорт, золото - страховка капитала. Я так же покупаю медицинскую страховку выезжая за границу (100$ на себя + 100$ на жену + 100$ на машину ) каждый год на протяжении последний 10 лет и ни разу не воспользовался. Не поверите, но я безумно рад этому не смотря на то, что мог бы найти более интересное применение этим деньгам. Ещё покупаю каждые 2 года огнетушитель в машину, аптечку, которыми так же не воспользовался ни разу за 20 лет. И тупо продолжаю покупать ... Возможно и золотом никогда не воспользуюсь - не исключаю. Мы поняли, что золото в ближайшее время не будет расти в цене. Мы поняли, что Вы удачно вышли. Может пора уже с это карусели спрыгнуть? P.S. И да, Вы мне не интересны. Я правильно закончил?
О, как вполошились. Ещё один чудо-погорелец появился. А что про золотые запаски не дописали? Да можете железяки покупать на всё что осталось и по любой цене. Мне то что? Я вам несколько лет назад лично не рекомендовал покупать по 1500, так вы послушали местных пророков типа прибалта и Г. И что? Жаба и злость сейчас давит что лошару споймали? Наблюдательный теперь виноват? Вы слюни свои сначала вытрите... Баранов так и нужно учить....
P.S. Зачем я покупал и продавал? Да спекулянт я. Мне, в отличии от вас, те железяки до одного места. Подвернутся подешевле, куплю. Чтобы потом продать таким лохам как вы.....
Конец вашей тирады верный. С базарными тётками, абсолютно далёкими от рынка золота, особого желания общаться нет, так как пользы никакой. Пустая трата времени... Так что ждите....Крах доллара - ваше фсьё!
Волгарь написав:Простите, а откуда у Вас такая уверенность. То. что было 1 850, а стало 1 249,10 (на момент), для рынка - не аргумент
Как раз аргумент. Ведь динамика цен прошлые тысячелетия, уже кажется 4 тысячи лет оно на рынке ?) - динамика многовековая показывает - что золото в самом плохом случае компенсирует инфляцию и всегда растет. То есть рост ракетой - может вернуться на стартовые цены , а вот рост синхронный инфляции не падает. Риски всегда присутствуют - но в данном случае это самый минимальный риск из всех возможных финансовых рисков.
4 тысячи лет? Таки да. Очень напоминает цитату из великолепного костюмного фильма Женитьба Бальзаминова с Вициным в главной роли: - Триста тысяч...если на 200 лет то это в год будет... - Миша, ты что собрался 200 лет прожить? - При хорошей-то жизни можно и 200 лет... Для начала, просто вспомните тех, кто купил золото по 1800 за унцию и ведет учет своих активов в долларах...
Я же об єтом и писал. Есть совсем разный уровень риска. Рост цены на золото "ползучий" - который отражает инфляцию как правило не проваливается назад. А вот рост золота ракетой - тот может. Его легче обвалить. Кстати - метод - подъема цен до абсурда - тоже способ манипулятивного обвала цен. Мы много уже писали, что золото заманипулировано. Тут бессмысленно что-то рассуждать логически. Теоретически я допускаю еще не большое сползание цены до 1230 к примеру - может случиться. При этом на кануне роста. Но это все чисто фантазии..... Если бы у меня было видение и какая-то уверенность я бы сам уже давно написал. А так люди общаются и я общаюсь. Вижу новостей по теме нет. Это тоже своего рода новость. Оживляем ветку. Не вижу я пока перспективу. Но это нормально.
Актив - это то, что приносит деньги. Золото потребует, чтобы Вы платили за его хранение в ячейке, но предоставит Вам другие возможности.
Да, золото -это материальная ценность, а чем оно станет: активом или пассивом покажет время. Если использовать неточные определения, то тогда непонятно, что Вы делаете в инвестировании. Лично я считаю, что входить в золото еще не время. Ввиду надвигающегося глобального кризиса, лучше всего пересидеть трудные времена в долларе, а потом скупать упавшие материальные ценности.
Простите, но золото не может быть пассивом по определению (если, конечно, речь не идет о трейдере, получившим деньги инвестора взамен за поставку золота - только в этом случае оно будет пассивом). Пассив - всегда ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, а актив - деньги/имущество/золото.
наблюдательный написав:Зачем я покупал и продавал? Да спекулянт я. Мне, в отличии от вас, те железяки до одного места. Подвернутся подешевле, куплю. Чтобы потом продать таким лохам как вы.....
Не злитесь и не плюйте ядом. Всем можно иметь свою точку зрения и мы должны уважать друг друга. Так принято в цивилизованном мире общаться. Мы же не в совке ?! Нормальный финансист всегда имеет - стабилизационный фонд, Рич прав. Это нормально. Играть на все - недальновидно. И золото даже не совсем тот актив- что бы играть на краткосрок, можно , но рискованно на краткосрок. На краткосрок есть другие активы. Почему вас удивляет что люди кроме спекулятивных активов имеют "пассивы" обеспечивающие благополучную жизнь ? Которые могут превратится ив активы краткосрочные при благоприятных обстоятельствах ? А могут так и остаться пассивами ? Это нормально. Без потерь коммерция не бывает- что вы так драматизируете ? Прибыли должны их сторицей перекрывать и только. А так конечно бывают и потери. Давайте уважать друг друга - пусть формально ,эта формальность в цивилизованном мире помогает жить благополучно и с удовольствием. Моя поговорка " тише едешь- дальше будешь" . Вы можете иметь другие приоритеты. У каждого свой стиль. Прочитал Волгаря - что золото всегда актив - и это верно. Но что я имел ввиду называя золото пассивом я думая ясно - то что золото пассивно ждет своего часа, не принося прибыли. А так Волгарь прав.
Волгарь У золота много имен: желтый дьявол, всеобщий эквивалент, прелесть, варварский реликт. Джей Пи Морган называл его просто: деньги. Я предпочитаю: деньги в последней инстанции. Наблюдательный по-детски путает Барби с Венерой Милосской и Нону Мордюкову с Моникой Белуччи. Как можно потерять на ДЕНЬГАХ, если они у тебя в наличии. Если украли, забрали, выпросили, тогда можно. Но он упорно считает деньгами "обещания" (по определению Джей Пи Моргана).
Кстати, про Сталина и эпоху почитатйе Шамбаров "Государство и революция" и задайте себе вопрос а что творили миллионы "невинных" сынов трудового народа в помешичьих усадьбах, офицерских кварталах Кронштадта и тд в 1917-1920 гг. И задайте себе вопрос: а не заслужил ли этот народ этого Сталина с лагерями, тройками, и голодом. Впрочем, дела давно минувших дней, преданья старины глубокой
Востаннє редагувалось gleb в Вів 10 лип, 2018 16:34, всього редагувалось 1 раз.
Почти. Для некоторой части населения. В российских городах средний семейный 40-ка летний мужчина, постоянно проживающий в городе, получал к началу 1-ой мировой войны не менее 40-ка рублей БЕЗ НАЛОГОВ - унцию золота по той цене (рубль -0,7742 гр. чистого золота) При средних ценах: - фунт ржаного -2 коп. - ситного (т.е. пшеничного в/с) -5 коп. - пуд (16,39 кг) муки - 2,5 рубля - фунт телятины - 12-15 коп. - фунт сливочного масла (русского, как тогда писали) - 15 коп. - фунт сахара -15 коп. - мера (1,5 пуда) овощей -40-60 коп
про Сталина и эпоху почитатйе Шамбаров "Государство и революция" и задайте себе вопрос а что творили миллионы "невинных" сынов трудового народа в помешичьих усадьбах, офицерских кварталах Кронштадта и тд в 1917-1920 гг. И задайте себе вопрос: а не заслужил ли этот народ этого Сталина с лагерями, тройками, и голодом.
- LOL!!! Понятно, "человек в погонах" всегда прав... В этом, как говорится, весь gleb до копейки... "The beatings will continue until morale improves"(c)