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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:56
Волгарь написав: Дядюшка Скрудж написав:
Да, золото -это материальная ценность, а чем оно станет: активом или пассивом покажет время. Если использовать неточные определения, то тогда непонятно, что Вы делаете в инвестировании. Лично я считаю, что входить в золото еще не время. Ввиду надвигающегося глобального кризиса, лучше всего пересидеть трудные времена в долларе, а потом скупать упавшие материальные ценности.
Простите, но золото не может быть пассивом по определению (если, конечно, речь не идет о трейдере, получившим деньги инвестора взамен за поставку золота - только в этом случае оно будет пассивом). Пассив - всегда ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, а актив - деньги/имущество/золото.
Я понимаю о чем Вы пишете и не спорю с Вами, но любая материальная ценность, которая падает в цене, генерирует убыток: продав подешевевшую материальную ценность (недвижимость, золото, машина, техника), инвестор фиксирует убыток, то есть, подешевевшее золото принесло убыток и выступило в роли пассива, тоже самое и в случае недвижимости и других материальных ценностей.
Все, что не приносит доход или убыточно является пассивом; все, что растет в цене и приносит доход является активом. Дом, в котором Вы живете, не приносит Вам доход, соответственно Ваш дом является пассивом. Золото, которое не растет в цене или дешевеет, является пассивом.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 17:04
Дядюшка Скрудж написав: Волгарь написав:
Простите, но золото не может быть пассивом по определению (если, конечно, речь не идет о трейдере, получившим деньги инвестора взамен за поставку золота - только в этом случае оно будет пассивом). Пассив - всегда ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, а актив - деньги/имущество/золото.
Я понимаю о чем Вы пишете и не спорю с Вами,
Все, что не приносит доход или убыточно является пассивом; все, что растет в цене и приносит доход является активом. Дом, в котором Вы живете, не приносит Вам доход, соответственно Ваш дом является пассивом. Золото, которое не растет в цене или дешевеет, является пассивом.
Понимаете и не спорите, но упорно продолжаете падающий в цене актив называть пассивом
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Додано: Вів 10 лип, 2018 17:17
gleb написав:Волгарь
У золота много имен: желтый дьявол, всеобщий эквивалент, прелесть, варварский реликт. Джей Пи Морган называл его просто: деньги. Я предпочитаю: деньги в последней инстанции. Наблюдательный по-детски путает Барби с Венерой Милосской и Нону Мордюкову с Моникой Белуччи. Как можно потерять на ДЕНЬГАХ, если они у тебя в наличии. Если украли, забрали, выпросили, тогда можно. Но он упорно считает деньгами "обещания" (по определению Джей Пи Моргана)
С тех пор, как золотая монета прекратила свое хождение в бытовой торговле, золото перестало выполнять функцию денег, то есть уже не является мерилом стоимости. Золото даже вывели из роли обеспечения доллара.
Сейчас золото- это просто сырьевой товар, самый обыкновенный товар, такой же, как медь, железо, алюминий, только несколько более дорогой металл, чем другие металлы, всего лишь. Мерилом стоимости являются доллар, евро, иена, юань и другие бумажные валюты. Цены в магазинах указаны в бумажных валютах, а не в золоте.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 17:28
Aps написав: Дядюшка Скрудж написав: Волгарь написав:
Простите, но золото не может быть пассивом по определению (если, конечно, речь не идет о трейдере, получившим деньги инвестора взамен за поставку золота - только в этом случае оно будет пассивом). Пассив - всегда ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, а актив - деньги/имущество/золото.
Я понимаю о чем Вы пишете и не спорю с Вами,
Все, что не приносит доход или убыточно является пассивом; все, что растет в цене и приносит доход является активом. Дом, в котором Вы живете, не приносит Вам доход, соответственно Ваш дом является пассивом. Золото, которое не растет в цене или дешевеет, является пассивом.
Понимаете и не спорите, но упорно продолжаете падающий в цене актив называть пассивом
Падающее в цене золото не является активом, а является пассивом. Золото всего лишь самый обыкновенный товар и только товар, то есть обыкновенная материальная ценность и ничем не отличается от других материальных ценностей. Я не спорю, что обязательства -это пассив, а в остальном хочу, чтобы люди были более точны в своих определениях и мыслях. Есть материальные ценности (золото, недвижимость) и есть бумажные ценности (акции, облигации). В зависимости от того, что они приносят: убыток или прибыль, они могут быть пассивом или активом.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 17:41
Дядюшка Скрудж написав:
Золото даже вывели из роли обеспечения доллара.
Даже!
Дядюшка Скрудж написав:
Сейчас золото- это просто сырьевой товар, самый обыкновенный товар, такой же, как медь, железо, алюминий, только несколько более дорогой металл, чем другие металлы, всего лишь. Мерилом стоимости являются доллар, евро, иена, юань и другие бумажные валюты. Цены в магазинах указаны в бумажных валютах, а не в золоте.
Почему тогда любой их перечисленных товаров и другие возможные - не входят в ЗВР?
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
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Додано: Вів 10 лип, 2018 17:51
наблюдательный написав:
Я вам несколько лет назад лично не рекомендовал покупать по 1500, так вы послушали местных пророков типа прибалта и Г. И что? Жаба и злость сейчас давит что лошару споймали? Наблюдательный теперь виноват? Вы слюни свои сначала вытрите... Баранов так и нужно учить....
Опять ``Я ``! Так хочется в рифму ответить ... Кто просил Ваших рекомендаций или советов? С чего Вы решили, что люди, которые смогли заработать без Вас деньги нуждается в Вашем совете, как их вложить или потратить? Сам себя назначил пророком, пишете о себе в третьем лице, всем раздает клише.
P.S. Когда общаетесь с малознакомыми людьми, то принято более тщательно подбирать слова.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
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Додано: Вів 10 лип, 2018 17:54
Richi написав:
Почему тогда любой их перечисленных товаров и другие возможные - не входят в ЗВР?
попадался N лет назад длинный документ "базеля" по правилам банковской деятельности, там золото в третьей группе активов (это вот что чудак тут про пасивы плел - дичь просто) - 3 группа это неликвид который при попытке быстрой продажи положит цену на рынке, учитывали от сегодняшней цены вроде как с коофециентом 0,5 а теперь вроде 0,8. Сейчас забыл уже.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 17:58
Волгарь написав:
Простите, но золото не может быть пассивом по определению (если, конечно, речь не идет о трейдере, получившим деньги инвестора взамен за поставку золота - только в этом случае оно будет пассивом). Пассив - всегда ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, а актив - деньги/имущество/золото.
Пассивы – это то, что приводит к потере ресурсов, т.е. отнимают у нас деньги, создавая убыток.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
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Додано: Вів 10 лип, 2018 18:00
Richi написав: Дядюшка Скрудж написав:
Золото даже вывели из роли обеспечения доллара.
Даже!
Дядюшка Скрудж написав:
Сейчас золото- это просто сырьевой товар, самый обыкновенный товар, такой же, как медь, железо, алюминий, только несколько более дорогой металл, чем другие металлы, всего лишь. Мерилом стоимости являются доллар, евро, иена, юань и другие бумажные валюты. Цены в магазинах указаны в бумажных валютах, а не в золоте.
Почему тогда любой их перечисленных товаров и другие возможные - не входят в ЗВР?
Для диверсификации рисков золото-валютные резервы должны содержать материальные ценности (золото) и бумажные ценности (облигации). Когда материальные ценности растут в цене, бумажные ценности падают в цене и наоборот, когда бумажные ценности растут в цене, материальные ценности падают в цене. Это азбука инвестора. Для золото-валютных резервов в качестве материальной ценности были выбраны золото, платина, серебро из-за простоты их хранения и перемещения. Кроме того, реализация драгметаллов не является проблемой. Из всех материальных ценностей золото является лучшим выбором для хранения по всем параметрам.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 18:10
Kripo написав: Richi написав:
Почему тогда любой их перечисленных товаров и другие возможные - не входят в ЗВР?
попадался N лет назад длинный документ "базеля" по правилам банковской деятельности, там золото в третьей группе активов - 3 группа это неликвид
Вы когда обозвали золото неликвидом хорошо подумали? Золото абсолютно ликвидный товар и причем быстро реализуемый. Неликвид в ЗВР не держат в принципе. В золото-валютные резервы отбираются только быстро- ликвидные ценности. Неликвидом может быть недвижимость при неудачном стечении обстоятельств или устаревший товар.
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