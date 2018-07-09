RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1771177217731774
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:27

  Kripo написав:попадался N лет назад длинный документ "базеля" по правилам банковской деятельности, там золото в третьей группе активов (это вот что чудак тут про пасивы плел - дичь просто) - 3 группа это неликвид который при попытке быстрой продажи положит цену на рынке, учитывали от сегодняшней цены вроде как с коофециентом 0,5 а теперь вроде 0,8. Сейчас забыл уже.

3 группа означает, скорее всего, повышенные риски, а не не ликвидность. Да, действительно, в последние 6 лет золото входит в зону риска из-за проседания цены. Но, причем здесь неликвид? По поводу, того, что золото может завалить рынок при избыточной продаже, так такое произойдет с любой материальной ценностью, если ее будет выброшено на рынок слишком много.
Дядюшка Скрудж
 
Повідомлень: 64
З нами з: 02.06.18
Подякував: 74 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:45

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  kalinavalera1 написав:Я динамику описал характерную -золото всегда компенсирует инфляцию и ниже этой компенсации не уходит, как правило, но все случается конечно.....

Обьясните, пожалуйста, как вы посчитали уровень инфляции и с этого как бы вышли на справедливую ценну на металл.

Например, как я считаю: инфляция сша с ,допустим, 2001года 42.1%
цена золота в 2001: 260долл за унц
итого имеем (используя inflation calculator https://www.usinflationcalculator.com/ ): стоимость за 1 унц должна быть около 370долл.

Или вы брали другую точку отсчета?
vladus17
 
Повідомлень: 465
З нами з: 21.03.14
Подякував: 87 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1771177217731774
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Дядюшка Скрудж і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3060)
10.07.2018 19:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.