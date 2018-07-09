Kripo написав:попадался N лет назад длинный документ "базеля" по правилам банковской деятельности, там золото в третьей группе активов (это вот что чудак тут про пасивы плел - дичь просто) - 3 группа это неликвид который при попытке быстрой продажи положит цену на рынке, учитывали от сегодняшней цены вроде как с коофециентом 0,5 а теперь вроде 0,8. Сейчас забыл уже.
3 группа означает, скорее всего, повышенные риски, а не не ликвидность. Да, действительно, в последние 6 лет золото входит в зону риска из-за проседания цены. Но, причем здесь неликвид? По поводу, того, что золото может завалить рынок при избыточной продаже, так такое произойдет с любой материальной ценностью, если ее будет выброшено на рынок слишком много.
kalinavalera1 написав:Я динамику описал характерную -золото всегда компенсирует инфляцию и ниже этой компенсации не уходит, как правило, но все случается конечно.....
Обьясните, пожалуйста, как вы посчитали уровень инфляции и с этого как бы вышли на справедливую ценну на металл.
Например, как я считаю: инфляция сша с ,допустим, 2001года 42.1% цена золота в 2001: 260долл за унц итого имеем (используя inflation calculator https://www.usinflationcalculator.com/ ): стоимость за 1 унц должна быть около 370долл.