Додано: Вів 10 лип, 2018 20:32

Все, что не приносит доход или убыточно является пассивом; все, что растет в цене и приносит доход является активом. Дом, в котором Вы живете, не приносит Вам доход, соответственно Ваш дом является пассивом. Золото, которое не растет в цене или дешевеет, является пассивом.

С тех пор, как золотая монета прекратила свое хождение в бытовой торговле, золото перестало выполнять функцию денег, то есть уже не является мерилом стоимости. Золото даже вывели из роли обеспечения доллара.

Сейчас золото- это просто сырьевой товар, самый обыкновенный товар, такой же, как медь, железо, алюминий, только несколько более дорогой металл, чем другие металлы, всего лишь.

- LOL!!! Рассуждения умственно отсталого индивида - a low I.Q. individual(c)., уточните, а что значит приносит доход? С учетом инфляции или без оного? А если дом в котором вы живете растет в цене? А цену меряеете в чем? А если обменный курс изменился? И далее по списку...- LOL!!! Чем дальше в лес... Это произошло в 1933, а привязка к золоту (Bretton Woods)существовала до 1971.Особенностью commodities, является то что они имеют свойство потребляться, и, следовательно, их запас очень мал. В отличие от них золото никуда не девается, т.е. все что было добыто за всю историю человечества до сих пор существует и, при соответствующей цене, может быть продано/куплено...